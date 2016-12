Πολλές δράσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα προβολής του δήμου

Εγκρίθηκε χτες από την επιτροπή τουρισμού του δήμου Ρόδου το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2017 που περιλαμβάνει δράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. .

Το πρόγραμμα στη συνέχεια θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει εκτός απροόπτου την ερχόμενη Τετάρτη.

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποδοτικότερης προβολής της Ρόδου και των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί για το έτος 2017 και η αύξηση της εισροής τουριστών στο νησί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου Τουριστικού Μarketing συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπόνησης στρατηγικής. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις τουριστικής προβολής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης, υλοποιώνταςσυγκεκριμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης και της στελέχωσης των εκθεσιακών συμμετοχών στις κύριες αγορές του εξωτερικού, της οργάνωσης προωθητικών ενεργειών και γενικά της χρήσης όλων των απαραίτητων «εργαλείων» προσέγγισης των αγορών – στόχων.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου, ενώ αξιοποιείται σαν κυρίαρχο στοιχείο η προβολή της πολιτισμικής και ιστορικής ταυτότητας του νησιού, σε συνδυασμό με μορφές εναλλακτικού τουρισμού που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν.

Με κύριο όχημα επικοινωνίας τη δυνατή ταυτότητα του ονόματος (brand name) «Ρόδος», την αδιαμφισβήτητη παγκόσμια φήμη του νησιού αλλά και τις δυνατότητες πολλαπλών επιλογών που έχει ο κάθε επισκέπτης, η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου προτείνει τους ακόλουθους τρόπους προβολής του νησιού για το 2017 που ως στόχο έχουν την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου:

Πρωτοβουλία: Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Η Ρόδος αποτελεί έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό με δυνατότητες πολλαπλών επιλογών για κάθε επισκέπτη. Ο Δήμος Ρόδου προτείνει σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, την ανάδειξη επιμέρους χαρακτηριστικών του νησιού (για παράδειγμα αρχαιολογία, οινοτουρισμός, αθλητικός τουρισμός, γαστρονομία και άλλα), την προσέλκυση νέων αγορών (στόχευση σε κοινά διαφορετικής γεωγραφίας ή κοινωνικοοικονομικής τάξης και σε κοινά με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα) και την αποφόρτιση της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Η επικοινωνιακή πολιτική του προγράμματος περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εντύπου που να αναφέρεται στις δυνατότητες που προσφέρει το νησί στους επισκέπτες του κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, την on line επικοινωνία του προγράμματος στα εγχώρια και στα διεθνή ΜΜΕ καθώς και την επικοινωνία του προγράμματος μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και τα Social Media.

Σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου εκτός της «υψηλής περιόδου» (off season) με στόχο την παροχή επιπλέον επιλογών στους χειμερινούς επισκέπτες του νησιού για διασκέδαση, ψυχαγωγία, άθληση, εκπαίδευση και άλλα.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 5.000 ευρώ

2. Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Καταγραφή μονοπατιών.

Καθαρισμός και ευπρεπισμός των μονοπατιών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος.

Σηματοδότηση μονοπατιών.

Προβολή και προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 10.000 ευρώ

3. Τουριστικό Μάρκετινγκ και Ανάπτυξη: Δράσεις

Εισηγήσεις ή μελέτη ή διερεύνηση για ενέργειες ή δράσεις που αφορούν τους τομείς του τουριστικού marketing και της προβολής. Ειδικότερα:

Εντοπισμός των αγορών και των ομάδων του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για τα στοιχεία που προσφέρει ο προορισμός.

Έρευνα και κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης (προσφερόμενο προϊόν, δομές και υφιστάμενοι πελάτες).

Mελέτη, καταγραφή και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος: Μελέτη πρόσθετων δυνατοτήτων ανάλογα και με την διεθνή ζήτηση.

Δημιουργία ή και συντήρηση «ταυτότητας» με ενιαιοποίηση του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών και αξιολόγηση των υφιστάμενων και των νέων αγορών.

Έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών με βάση τα ευρήματα από Trip Advisor (κωδικοποίηση – συμπεράσματα).

Θέματα άσκησης τουριστικής πολιτικής (υποδομές, προσβασιμότητα, παρεχόμενες προς τους τουρίστες υπηρεσίες).

Εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων των τουριστικών επαγγελματιών σε συνεργασία με ειδικούς, κατά περίπτωση επιστήμονες και ειδικούς.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 10.000 ευρώ

4. Δράσεις προβολής και διαφήμισης

Μεθοδολογία προσέγγισης αγορών: Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο «επικοινωνίας » με το κοινό (ταξιδιωτικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι, υποψήφιοι τουρίστες), με τρόπους εκτός της κλασικής διαφήμισης.

Προτάσεις και εισηγήσεις για την αναγκαιότητα ή μη της χρήσης μεθόδων προβολής.

Προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με το παραγόμενο διαφημιστικό υλικό (concept - branding - θέματα strategic marketing).

Προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαφημιστικών ενεργειών (media planning)

Εκτιμώμενη δαπάνη: 5.000 ευρώ

5. Δημόσιες Σχέσεις: Δράσεις

Συμβουλευτική υποστήριξη σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων.

Προτάσεις ή εισηγήσεις για την οργάνωση εκδηλώσεων, φιλοξενιών δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων.

Πρόσκληση και φιλοξενία τηλεοπτικών εκπομπών ή και Ελλήνων δημοσιογράφων.

Οργάνωση δημοσιογραφικών ταξιδιών από τις αγορές ενδιαφέροντος.

Οργάνωση ταξιδιών τουριστικών πρακτόρων από τις αντίστοιχες αγορές ενδιαφέροντος.

Παρουσίαση προορισμού σε επιλεγμένο κοινό πρακτόρων και δημοσιογράφων, οργάνωση συνεδρίου, συμμετοχή σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό για την προσέγγιση πωλητών ταξιδιών, επαφή με πράκτορες μέσω ηλεκτρονικών σεμιναρίων (web seminars), συμμετοχή σε trade road shows, γεύμα εργασία με δημοσιογράφους και ταξιδιωτικούς πράκτορες όπου είναι εφικτό σε ορισμένες από τις αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού.Συμμετοχή σε πρωτότυπες προωθητικές δράσεις για την προσέγγιση του ταξιδιωτικού κοινού στην Ελλάδα (για παράδειγμα μεγάλο εμπορικό κέντρο) και στο εξωτερικό.

Αναμνηστικά και προωθητικά δώρα.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 10.000 ευρώ

6. Επικοινωνία και Δημοσιότητα

Σύνταξη ή έλεγχος κειμένων δημοσιότητας (ομιλίες, άρθρα, δελτία τύπου, κείμενα εντύπων).

Σύνταξη, αποστολή και προώθηση (follow up) Δελτίων Τύπου σε όλα τα ανεξαιρέτως ελληνικά Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, εφημερίδες, internet), με θεματολογία που θα προέρχεται από προτάσεις και εισηγήσεις και πάντοτε σύμφωνα με την επικαιρότητα (τι αποτελεί είδηση για τον τουριστικό κλάδο).

Εκτιμώμενη δαπάνη: 5.000 ευρώ

7. Εξειδικευμένες προσφερόμενες υπηρεσίες

Διαμόρφωση «προϊόντος»: τι πουλάμε (για παράδειγμα διαμονή, διαμονή με πρωινό, διαμονή και γεύματα, εκδηλώσεις ανεξαρτήτου διαμονής) , ενημέρωση των δυνατοτήτων δημιουργία πακέτου.

Στόχευση αγορών: πού το πουλάμε, δημογραφικές και γεωγραφικές αγορές.

Διερεύνηση συμβατικών και μη συμβατικών τρόπων προβολής: πώς το πουλάμε, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προωθητικές ενέργειες, συμμετοχή σε εκθέσεις.

Δημιουργία προγράμματος προβολής (media planning, above – below the line promotion).

Επιμέλεια προωθητικού υλικού.

Αξιολόγηση προτάσεων και ευκαιριών προβολής.

Διερεύνηση επαφών με δημοσιογράφους και οργάνωση φιλοξενιών με στόχο την δημοσιότητα.

Διερεύνηση επαφών με αεροπορικές εταιρείες.

Διερεύνηση επαφών με τουριστικούς πράκτορες και οργάνωση φιλοξενιών με στόχο την διερεύνηση των συνεργασιών.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 5.000 ευρώ

8. Επιπρόσθετες Υπηρεσίες: Internet Marketing

Το πακέτο των υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει είναι: Social media marketing (Facebook. ВКонтакте (Russian facebook ), Linked in, You tube channel).

Facebook

Για την ολοκληρωμένη παρουσία του τουριστικού προϊόντος στο Facebook θα πρέπει να σχεδιαστεί μια επίσημη σελίδα (page) στο site του κοινωνικού δικτύου, η οποία θα ενημερώνεται αυτόματα από το portal, χωρίς να χρειάζεται η ανθρώπινη χειροκίνητη παρέμβαση. Θα προγραμματίζονται συγκεκριμένες δημοσιεύσεις (posts) ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ενώ θα προστίθενται και ενημερώσεις για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ημερολογίου.

Linked In

Για την ολοκληρωμένη παρουσία του τουριστικού προϊόντος στο Linked In, θα πρέπει να σχεδιαστεί μια επίσημη σελίδα (page) στο site του κοινωνικού δικτύου. Το Linked In αποτελεί το σημείο συνάντησης όλων των επαγγελματιών. Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα Κοινωνικό Δίκτυο, στόχος του οποίου είναι να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του κόσμου. Το επαγγελματικό Κοινωνικό Δίκτυο μετρά αυτή τη στιγμή πάνω από 313 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα τα οποία δημοσίευσε. Θα προγραμματίζονται συγκεκριμένες δημοσιεύσεις (posts) ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, ενώ θα προστίθενται και ενημερώσεις για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ημερολογίου.

You Tube Channel

Δημιουργία καναλιού στο YouTube. Θα αναρτούνται θεματικά βίντεο που θα προβάλουν τον προορισμό. Θα αναρτούνται βίντεο στα οποία θα προβάλλονται αληθινές ιστορίες και εμπειρίες επισκεπτών SEO & SEM (Google, Yandex ( Russian Google ), Baidu ( Chinese Google).

Google

Search Engine Optimization

Ο ιστότοπος θα αναπτυχθεί με αξιοποίηση των πιο πρόσφατων τεχνικών SEO σύμφωνα με τις τελευταίες αναβαθμίσεις του αλγόριθμου της Google. Σύμφωνα με αυτές, το υλικό πρέπει να είναι πλούσιο, πρωτότυπο και δομημένο με τον σωστότερο δυνατό τρόπο.

AdWords Campaigns

Για τη δημιουργία μίας σημαντικής αρχικής βάσης επισκεπτών, θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα AdWords της Google η οποία αυτή τη στιγμή είναι και το σημαντικότερο μέσο προώθησης παγκοσμίως για χρήστες που αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η διαφημιστική εκστρατεία στο Google, μπορεί να διαρκέσει ένα έτος και θα εκτελεστεί με διαφορετικά campaigns ανά εποχή.

Αντίστοιχες καμπάνιες μπορούν να υλοποιηθούν από την Marketing Greece του ΣΕΤΕ μέσω του ιστότοπου Discover Greece (Β2C) αλλά και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που ετοιμάζει ο ΗΑΤΤΑ (Β2Β).

Mobile applications

On line advertising

Search advertising (trivago, trip advisor και άλλα)

Mobile applications

Email marketing

Κατασκευή PORTAL

Η αναβάθμιση του Portal θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα εξωστρέφειας και επικοινωνίας με τη διεθνή κοινότητα. Ο ιστότοπος θα έχει ένα σύγχρονο και ελκυστικό εικαστικό περιβάλλον, που θα ακολουθεί τις τρέχουσες τάσεις, τόσο στο σχεδιαστικό, όσο και στο τεχνικό του μέρος. Θα είναι γρήγορος και αποτελεσματικός στην πρόσβαση αξιοποιώντας ανάλογες τεχνικές μεθοδολογίες (responsive layout, data caching, compression, minifying), και θα έχει ύφος ανάλαφρο και ευχάριστο για να κερδίζει τους επικείμενους επισκέπτες, μέσα από ένα σύνολο έξι διαφορετικών γλωσσών.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον τρόπο πρόσβασης των χρηστών, η οποία θα χαρακτηρίζεται από πολυλειτουργικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες, να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία με διαφορετικά σενάρια (use cases) ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 10.000 ευρώ

9. Ειδικές δράσεις προβολής

Οι προωθητικές ενέργειες τις οποίες προτείνουμεθα είναι θεματικές σε αγορές ενδιαφέροντος.

«Ειδικές δράσεις προβολής», «special projects» και «event marketing»: Λέξεις - κλειδιά που ακούμε συχνά όταν γίνεται λόγος για πρωτότυπη και μη συμβατική προβολή του «τουριστικού προϊόντος».

Κοινό γνώρισμα των ειδικών δράσεων προβολής είναι το εύρος των δυνατοτήτων γιαδιαφήμιση που προσφέρεταιστους συμμετέχοντες.Ο ρόλος του Δημόσιου φορέαείναι καθοριστικός για τον επιμερισμό του κόστους και τη διευκόλυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Η τάση προβολής μέσω special projects ενισχύεται συνεχώς, βρίσκονταςαρωγούς ακόμακαι τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεμονωμένα.

Ουκ ολίγες ειδικές δράσεις υλοποιούνται κάθε χρόνο προσφέροντας στις τουριστικές επιχειρήσειςτη δυνατότητα μη συμβατικής προβολής. Η αξιολόγηση της εκάστοτε δημιουργικής πρότασης κρίνεται επιτακτική.

Η διοργάνωση από έναν έμπειρο φορέα και η υποστήριξη από τους δημοσίους οργανισμούςπροσδίδουν αξιοπιστία στη διοργάνωση. Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας θεωρείται η επιλογή του χώρου και η δημιουργία προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουντην προσέλκυσητου επιθυμητού κοινού – στόχου χωρίς να αναγκάζονται οι διοργανωτές ή και οι συμμετέχοντεςνα «σηκώσουν» το βάρος της πολυδάπανης διαφήμισης. Άλλες παράμετροι που «ντύνουν» το project είναι η πρωτοτυπία, η επαναληψιμότητακαι το κατάλληλο timing.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 5.000 ευρώ

Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων με θέματα που άπτονται του τομέα του Τουρισμού.

Σε συνεργασία με το Δ.Ο.Π.Α.Ρ., διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αφορούν στοχευμένες ομάδες τουριστών.

Διοργάνωση welcomes με θέματα που αφορούν τον τουρισμό.

Διοργάνωση events για τις παραλίες που παίρνουν Γαλάζιες Σημαίες.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 10.000 ευρώ

Προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση του μαθητικού τουρισμού.

Προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση του κοινωνικού τουρισμού.

Συνεργασία με τη Μητρόπολη Ρόδου για την προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 6.000 ευρώ

12. Διαχείριση Τουριστικού Οδηγού στο site του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr

Ανανέωση, εμπλουτισμός, επικαιροποίηση και διαχείριση του Τουριστικού Οδηγού στο site του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 4.000 ευρώ

Δημιουργία προωθητικών spots για τη Ρόδο και προωθητικές φωτογραφήσεις του νησιού.

Φωτογραφική κάλυψη όλων των δράσεων του Δήμου Ρόδου και αξιοποίηση των φωτογραφιών σε καμπάνιες προσέκλυσης τουριστών, ενέργειες δημοσιότητας και άλλες προωθητικές ενέργειες.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 4.000 ευρώ

14. Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις

Συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα συμμετοχής στις εξής εκθέσεις:

Εγχώριες εκθέσεις:

Philoxenia, Θεσσαλονίκη (23-26 Νοεμβρίου 2017)

Greek Tourism Expo, Αθήνα (η ημερομηνία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί)

Greek Travel Show, Αθήνα (19-21 Μαΐου 2017)

Διεθνείς εκθέσεις:

Αζερμπαϊτζάν

AITF, Μπακού, Αζερμπαϊτζάν (6-8 Απριλίου 2017)

Αυστρία

Ferienmesse, Βιέννη, Αυστρία (12-15 Ιανουαρίου 2017)

Βέλγιο

Salon de Vacances, Βρυξέλλες, Βέλγιο (2-5 Φεβρουαρίου 2017)

Βραζιλία

World Travel Market Latin America, Σάο Πάολο, Βραζιλία (4-6 Απριλίου 2017)

Γαλλία

Salon De Mondial, Παρίσι, Γαλλία (16-19 Μαρτίου 2017)

IFTM Top Resa, Παρίσι, Γαλλία (26-29 Σεπτεμβρίου 2017)

ILTM, Κάννες, Γαλλία (4-7 Δεκεμβρίου 2017)

Γερμανία

Boot, Dusseldorf, Γερμανία (21-29 Ιανουαρίου 2017)

ITB Berlin, Βερολίνο, Γερμανία (8-12 Μαρτίου 2017)

IMEX, Φρανκφούρτη, Γερμανία (16-18 Μαΐου 2017)

Tour Natur, Dusseldorf, Γερμανία (1-3 Σεπτεμβρίου 2017)

Δανία

Ferie for alle, Χέρνινγκ, Δανία (24-26 Φεβρουαρίου 2017)

Η.Α.Ε.

Arabian Travel, MRKT, Ντουμπάι, Η.Α.Ε. (24-27 Απριλίου 2017)

Η.Π.Α.

New York Times Travel Show, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. (27-29 Ιανουαρίου 2017)

Cruise Shipping Seatrade, Φορτ Λοντερντέιλ, Η.Π.Α. (13-16 Μαρτίου 2017)

Panorama Greece, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. (11-13 Μαΐου 2017)

Imex America, Λας Βέγκας, Η.Π.Α. (10-12 Οκτωβρίου 2017)

Dema Diving Show, Λας Βέγκας, Η.Π.Α. (1-4Νοεμβρίου 2017)

Ινδία

Outbound Travel Market, Mumbai, Ινδία (21-23 Φεβρουαρίου 2017)

Ιράν

TITE, Τεχεράνη, Ιράν (6-9 Φεβρουαρίου 2017)

Ιρλανδία

The Dublin Holiday World Show, Δουβλίνο, Ιρλανδία (27-29 Ιανουαρίου 2017)

Ισραήλ

IMTM, Τελ Αβίδ, Ισραήλ (7-8 Φεβρουαρίου 2017)

Ισπανία

ΙΤΒΜ World, Βαρκελώνη, Ισπανία (28-30 Νοεμβρίου 2017)

FITUR, Μαδρίτη, Ισπανία (18-22 Ιανουαρίου 2017)

Ιταλία

Borsa Internazionale del Turismo (ΒΙΤ), Μιλάνο, Ιταλία (2-4 Απριλίου 2017)

Καζακστάν

KITF, Αλμάτι, Καζακστάν (19-21 Απριλίου 2017)

Καναδάς

Salon International Tourism & Travel Show, Μόντρεαλ, Καναδάς (20-22 Οκτωβρίου 2017)

Κίνα

ΙΤΒ, Σαγκάη, Κίνα (10-12 Μαΐου 2017)

ITE, Χονγκ Κονγκ, Κίνα (15-18 Ιουνίου 2017)

ΒΙΤΕ, Πεκίνο, Κίνα (23-25 Ιουνίου 2017)

Κορέα

KOFTA WORLD TRAVEL FAIR, Σεούλ, Κορέα (1-4 Ιουνίου 2017)

Μεγάλη Βρετανία

Destinations – The holiday and travel show, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (2-5 Φεβρουαρίου 2017)

The Telegraph Outdoor Adventure & Travel Show, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (3-6 Μαρτίου 2017)

The Meeting Show, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (13-15 Ιουνίου 2017)

WTM, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (6-8 Νοεμβρίου 2017)

Ολλανδία

Vakantiebeurs, Ουτρέχτη, Ολλανδία (11-15 Ιανουαρίου 2017)

50+ Beurs, Ουτρέχτη, Ολλανδία (19-23 Σεπτεμβρίου 2017)

Fiets En Wandelbeurs, Ολλανδία (11-12 Φεβρουαρίου 2017)

Ουκρανία

UITT, Κίεβο, Ουκρανία (29-31 Μαρτίου 2017)

Πολωνία

Tour Salon Posen, Πόζναν, Πολωνία (17-19 Φεβρουαρίου 2017)

Grecka Panorama, Βαρσοβία, Πολωνία (2-3 Δεκεμβρίου 2017)

Ρουμανία

(TTR) Romanian International Tourism Fair ROMEXPO, Βουκουρέστι, Ρουμανία (16-19 Φεβρουαρίου 2017)

Ρωσία

Ι.Τ.Μ. Intourmarket, Μόσχα, Ρωσία (11-13 Μαρτίου 2017)

MITT, Μόσχα, Ρωσία (14-16 Μαρτίου 2017)

INWETEX, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 13-15 Οκτωβρίου 2017)

Σερβία

IFT, Βελιγράδι, Σερβία (23-26 Φεβρουαρίου 2017)

Σουηδία

Senior, Στοκχόλμη, Σουηδία (5-6 Απριλίου 2017)

Mediterranean Panorama, Στοκχόλμη, Σουηδία (18-19 Μαρτίου 2017)

Greckland Panorama, Στοκχόλμη, Σουηδία (11-12 Φεβρουαρίου 2017)

Τουρκία

ΕΜΙΤΤ, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία (26-29 Ιανουαρίου 2017)

Travel Turkey, Σμύρνη, Τουρκία (Δεκεμβρίου 2017)

Φινλανδία

MATKA, Ελσίνκι, Φινλανδία (19-22 Ιανουαρίου 2017)

Εκτιμώμενη δαπάνη: 30.000 ευρώ

15. Δημιουργία νέων Φορέων Τουρισμού

Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων.

Σύσταση Convention Bureau.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 5.000 ευρώ

16. Συνεργασία με φορείς του Τουρισμού

Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και tour operators.

Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, υποκίνηση εκπτώσεων στις περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες όπως τα ξενοδοχεία, τα cafe, οι μετακινήσεις και άλλα.

Σε συνεργασία με την ΕΞΡ και το Σωματείο Εστιατόρων, διοργάνωση cooking lessons στο πλαίσιο δράσεων γνωριμίας με την τοπική κουζίνα. Η δράση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε καθορισμένες ημερομηνίες ως δράσεις ξενοδοχειακής κουζίνας αρχικά στους επισκέπτες τους αλλά και ως γενικό happening.

Σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τους τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους, διοργάνωση Φεστιβάλ προώθησης και προβολής των αγροδιατροφικών και παραδοσιακών προϊόντων της Ρόδου όπου θα παρουσιαστεί το «καλάθι» των Ροδίτικων προϊόντων συνδέοντας έτσι τα προϊόντα του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα με τον τουρισμό και την οινογαστρονομία.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 5.000 ευρώ

17. Γραφεία Πληροφοριών (Information Offices)

Δημιουργία νέων Γραφείων Πληροφοριών.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 4.000 ευρώ

18. Επιμορφωτικές δράσεις

Σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου:

Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ρόδου.

Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 3.000 ευρώ

19. Διαφημιστικές καταχωρήσεις

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιριών.

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ.

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εθνικά και διεθνή blogs και sites.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 6.000 ευρώ

20. Δημιουργία Προωθητικού υλικού

Δημιουργία και εκτύπωση επιπλέον έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου Ρόδου.

Δημιουργία αναμνηστικών δώρων για τους προσκεκλημένους και επισκέπτες του νησιού.

Παραγωγή και προμήθεια διαφημιστικού υλικού.

Παραγωγή προωθητικών τσαντών.

Δημιουργία γενικού εντύπου προβολής της Ρόδου το οποίο θα χρησιμοποιείται στις εκθέσεις που θα συμμετέχει το νησί.

Εξειδικευμένα έντυπα με θεματολογία: Γαστρονομία, Οίνος και Τοπικά Προϊόντα, Περιπέτεια, Μονοπάτια, Αρχαιολογία και Πολιτισμός.

Εκτιμώμενη δαπάνη: 8.000 ευρώ