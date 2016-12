Ρόδος, 24 Δεκεμβρίου 1972

Του

Βαγγέλη Παυλίδη

από το pavlidiscartoons.com

Χθες ο Βαγγέλης Παυλίδης μας θύμισε ένα συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη παραμονές των Χριστουγέννων του 1972. Τότε μια ομάδα Ροδιτών αποφάσισε να αντιδράσει στην απόφαση του δικτατορικού καθεστώτος να κατεδαφίσει το ξενοδοχείο των "Ρόδων΄" ,το "Ελλη" και τον ΝΟΡ για να χτιστούν ...μοντέρνα κτίρια !.. Ετσι, η ομάδα αυτή δημοσίευσε στην εφημερίδα "Ροδιακή" ένα κείμενο διαμαρτυρίας στην απόφαση αυτή.

Οι 58 συμπολίτες μας πήραν το ρίσκο, όπως και η εφημερίδα. Το κείμενο προκάλεσε την οργή της χούντας, που όμως δεν τόλμησε να προχωρήσει στα σχέδια της. Ετσι σώθηκαν τα τρία κτίρια.

Παράλληλα στις 24 Δεκεμβρίου 1972 δημοσιεύτηκε στο "Βήμα" ένα ρεπορτάζ του εδώ ανταποκριτή της Γιώργου Ζαχαριάδη μαζί με σκίτσα του Βαγγέλη Παυλίδη για τις διαμαρτυρίες των Ροδιτών και την κακοποίηση του περιβάλλοντος στη Ρόδο.Τα σημαντικά αυτά γεγονότα -44 χρόνια μετά-ξαναφέρνει σήμερα στη μνήμη μας ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ήταν τέτοιες ακριβώς μέρες, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1972. Η χούντα είχε εκφράσει την πρόθεση να κατεδαφίσει όχι μόνο τον ΝΟΡ αλλά και το ΕΛΛΗ και το Ξενοδοχείο των Ρόδων.



Η αντίδραση ήταν άμεση με την συλλογή υπογραφών από πολίτες της Ρόδου που καταδίκαζαν την απόφαση αυτή. Οι 56 υπογραφές που τελικά συλλέχτηκαν ακούγονται ίσως αστείες σήμερα που ο καθένας μπορεί να μαζέψει όσες θέλει. Ας αναλογιστούμε όμως πως την εποχή εκείνη η συνάθροιση περισσοτέρων των τριών (3) ατόμων απαγορευόταν διά χουντικού ροπάλου.



Χαρακτηριστική ήταν, θυμάμαι, η αντίδραση του νομάρχη/γκαουλάιτερ Αλαμάνου που δεν μπορούσε να χωνέψει πως κάποιοι τόλμησαν κάτω απο τη μύτη του να κάνουν τέτοιο πράγμα. Τον θυμάμαι να ωρύεται σε άπταιστη καραβανάδικη καθαρεύουσα, λες και είχε φοιτήσει στο σχολείο του Μπόστ, και να κατακεραυνώνει τους “αγρεύοντας καλαισθησίαν ανα τα πεζοδρόμια της πόλεως”.



Είναι άξιο να σημειωθεί πως ο κατάλογος των υπογραφών αποτελεί ένα WHO IS WHO, από την συντηρητική Δεξιά μέχρι και το έτσι κι αλλοιώς παράνομο ΚΚΕ, γεγονός ομοψυχίας που από τότε αποτελεί το ζητούμενο σε μια σειρά απο κρίσιμα θέματα.



Αν και τελικά μπροστά στην γενική κατακραυγή τα σχέδια της χούντας δεν προχώρησαν, την ίδια στιγμή ένα άλλο έγκλημα συνετελείτο σε βάρος του τοπίου της Ρόδου, που επίσης αποτέλεσε αντικείμενο της διαμαρτυρίας των 56. Έγινε τόσο ξαφνικά και με τόση ταχύτητα που δεν δόθηκε περιθώριο για καμιά είδους άλλη αντίδραση.



Μέσα σε μια νύχτα σχεδόν η υπέροχη δενδροστοιχία απο κυπαρίσσια που ξεκινούσε απο το Καρακόνερο κι έφτανε στην Καλλιθέα είχε καταστραφεί προκειμένου να διαπλατυνθεί ο δρόμος.



Παραθέτω φωτοτυπία από σχετικό άρθρο του Γ. Ζαχαριάδη με σκίτσα δικά μου, από το ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 24 Δεκεμβρίου 1972. Ήταν μια μέρα σαν και σήμερα, πριν 44 χρόνια. Ξεχωριστά ένα απο τα σκίτσα του άρθρου.



Για την ιστορία, το σχετικό κείμενο διαμαρτυρίας είχαν τότε υπογράψει οι παρακάτω, με αλφαβητική σειρά:

Αρνάς Αλέξανδρος, γενικός αντιπρόσωπος – Αραπούδης Αντώνης, φοιτητής ΑΣΟΕΕ – Ασπράκης Γεώργιος του Β., έμπορος – Ασπράκης Νικόλαος, φοιτητής – Αντωνιάδης Αντώνης, έμπορος – Αντωνιάδης Βασίλης, χρυσοχόος – Αγγέλου Δημήτρης, χρυσοχόος – Αγγέλου Μιχαήλ, χρυσοχόος – Ανδριωτάκης Γεώργιος, αρχιτέκτων – Αχιολάς Σπύρος, ιδιωτικός υπάλληλος – Βασιλαράς Νικόλαος, χρυσοχόος – Βεργωτής Ζαχαρίας, πτυχιούχος πολιτικών επιστημών – Βενετσιάνος Γεώργιος, έμπορος – Γεωργίου Πάτροκλος, ξενοδόχος – Διακονικόλας Γεώργιος, έμπορος – Καρπαθίου Νίκος,



οικονομολόγος – Κατσαρίδης Ιωάννης, πολιτικός μηχανικός – Καβαλιέρος Ελευθέριος, οικονομολόγος – Καραβοκυρός Φωκίων, ξενοδοχοϋπάλληλος – Κανταρζόγλου Γεώργιος, έμπορος – Κορονέλλος Απόστολος, εμπορικός αντιπρόσωπος – Λουιζίδης Μιλτιάδης, οδοντίατρος – Μαλτέζος Νίκος, έμπορος – Μαλτέζου Έφη, λογίστρια- Μιχαηλίδης Γεώργιος, φοιτητής ΟΠΕ – Μαρκουλής Αναστάσιος, φαρμακοποιός – Νταργάκης Εμμανουήλ, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος – Νισυρίου Νίτσα, σχεδιάστρια – Νεοφύτου Κώστας, βιομήχανος – Νεοφύτου Αντώνιος, δικηγόρος – Νικολιδάκης Βασίλειος, χρυσοχόος – Παυλίδης Σάββας, τέως οικονομικός έφορος – Παυλίδης Βαγγέλης,



σκιτσογράφος – Πατούνας Στέργος, βιοτέχνης – Ποντίκας Ιωάννης, έμπορος – Πλάτσης Γεώργιος, μηχανικός ψυγείων – Ποντίκας Νικόλαος, έμπορος – Παρασκευάς Παναγιώτης, ασκούμενος δικηγόρος – Παπαιωάννου Ιωάννης, οικονομολόγος – Παπαιωάννου Ηρακλής, τουριστικός επιχειρηματίας – Παπανικολάου Γεώργιος, χρυσοχόος – Παπανικήτας Νίκος, ασκούμενος δικηγόρος – Παπανικήτα Μαίρη, καθηγήτρια αγγλικής – Πανηγύρη Παρασκευή, επιχειρηματίας – Σαρρής Κωνσταντίνος, ασκούμενος δικηγόρος – Σακελλαρίδης Γεώργιος, φοιτητής Ανωτάτης Εμπορικής – Σωτηράκης Ιωάννης,



ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος – Φανουράκης Αργύρης, φαρμακοποιός – Φραράκης Θεόδωρος, τουριστικός πράκτωρ – Χατζηδημητρίου Γεώργιος, βιομήχανος. – Χρυσοχόος Βασίλειος, χειρουργός – Χατζηαντωνίου Αν., ξενοδοχοϋπάλληλος- Χρυσοβέργος Θεόδωρος, πρακτικός φαρμακοποιός- Χαρίτος Ιωάννης του Α., έμπορος – Χαλκίτου ʼΑννα-Μαρία, σχεδιάστρια