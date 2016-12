Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιου Ρόδου

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 28η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους,

Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

Έγκριση Αναμόρφωσης προϋ/σμού , τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ.έτους 2016.

Έγκριση της υπ΄αριθ.508/2016 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά «Λήψη απόφασης για την κήρυξη ως άγονου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση από το Δ.Ρ. ενός (1) ακινήτου για το υποέργο (α/α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δ.Ρ.» της πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», β)Παραπομπή του θέματος στο Δ.Σ. βάσει του άρθρου 194 του Ν.3463/2016.

Έγκριση της υπ΄αριθ. 511/2016 απόφασης Ο.Ε. που αφορά «Λήψη απόφασης για α)την έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της υπ΄αριθ.50/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που εξέδωσε εναντίον του Δήμου Ρόδου η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε.-ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», β)για την αίτηση συμβιβασμού της κοινοπραξίας «ΤΡΙΕΔΡΟΝ Α.Τ.Ε.-ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το Δήμο Ρόδου.

Τροποποίηση της απόφασης 101/2016 Δ.Σ. που αφορά τη διαγραφή οφειλής FAST AND FASHION αρ.πρωτ. 2/106000/2016.

Διαγραφή οφειλής της Α. ΚΑΒΑΔΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. αρ.πρωτ.2/104427/2016

Διαγραφή χρέωσης προστίμου αυθαιρέτου αρ.πρωτ. 2/102042/2016

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων αρ.πρωτ.2/107514/2016

Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής αρ.πρωτ.2/108384/2016

ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης)

Ανάκληση της υπ΄αριθ.1012/2016 απόφασης του Δ.Σ. και παραχώρηση ακινήτου 51,07 τ.μ. στο Εμπορικό Κέντρο Αγ.Αποστόλων Άνω με αρ.14,15,16 (συνενωμένα) στο Σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος ατόμων με αναπηρίες επαρχίας Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/108244/2016

Παραχώρηση στη Δ.Ε.Ρ.Μ.Ε. του Δημοτικού Ακινήτου (Αναψυκτηρίου) εντός της πλατείας Χριστοφόρου Πατριάρχου Αλεξανδρείας αρ.πρωτ. 2/108250/2016

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Αθ.Κωνσταντίνου )

2.1. Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/105275/2016.

2.2. Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων» αρ.πρωτ. 16/107527/2016

2.3. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών Δ.Κ. Αγ.Ισιδώρου », προϋπ: 60.000,00€. Αρ.πρωτ.16/108480/2016

2.4. Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολικής πλευράς νήσου Ρόδου προϋπ/σμού 15.000,00 €. Αρ.πρωτ.16/108581/2016

2.5.Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Δυτικής πλευράς νήσου Ρόδου» προϋπ/σμού 15.000,00 €. Αρ.πρωτ.16/108578/2016.

2.6. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου.», προϋπ: 100.000,00€ αρ.πρωτ.16/108516/216

2.7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επέκταση και ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/107906/2016

2.8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11/2013 ,25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου)» αρ.πρωτ. 16/108435/2016

2.9.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Υπόλοιπα Έργα Αποκατάστασης από Πρόσφατες Πλημμύρες (Β’ Φάση)» αρ.πρωτ.16/108227/2016.

3.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Κακούλης).

3.1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 223/2016 απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.49/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Καλυθιών με θέμα:Έγκριση μελέτης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Αγ.Νεκταρίου στο Φαληράκι».

3.2. Έγκριση της υπ΄αριθ.224/2016 απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.326/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα: Κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της οδού Κω»

3.3. Έγκριση της υπ΄αριθ.226/2016 απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.23/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αφάντου με θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδού στη Δ.Ε. Αφάντου στην περιοχή Σκάλα Λιππίνου».

4.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Σύμβουλος Κα Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη).

4.1.Έγκριση υλοποίησης και ορισμός ομάδας έργου για το έργο «Seasonal variation of waste as effect of tourism BLUEISLANDS στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2020. αρ.πρωτ.2/107434/2016.

4.2.Έγκριση υλοποίησης και ορισμός ομάδας έργου για το έργο “Promoting citizens active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”-MOTIVATE, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2020

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Κακούλης)

5.1. Λύση της Σύμβασης Εκπόνησης της Μελέτης «Αναθεώρηση των Πράξεων Αναλογισμού» μεταξύ του π. Δήμου Ιαλυσού και της «Τιμοσθένης Α.Ε.» αρ.πρωτ. 2639/2016

6.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ.Σ.Πετράκης)

6.1. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές και αργίες του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 14/107371/2016

7.ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠΑΡ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ελ.Χατζηϊωάννου)

7.1.Έγκρισεις των υπ΄αριθ.253/2016 & 259/2016 αποφάσεων Δ.Σ. του ΔΟΠΑΡ «περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016 του Οργανισμού»

8.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου).

8.1. Έγκριση πρακτικού καταστροφής μηχανογραφικού υλικού άνευ αξίας αρ.πρωτ. 2/106921/2016Προμήθεια προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης Διαδικτυακής (WEB) Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/102297/2016.

9.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ. κ.Ε.Κορναρόπουλος)

9.1. Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας ΤΕΙ Θεοδώρας Φαρμασώνη στο Δήμο μας.

10. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Μ.Χατζηλαζάρου)

10.1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Ρόδου για το έτος 2017.

11.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)

11.1. Σύσταση Επιτροπής για την καταγραφή της υπαίθριας διαφήμισης και της σύνταξης κανονισμού διαχείρισης διαφημιστικών ζητημάτων αρ.πρωτ. 5/107359/2016.

12. Παραχώρηση λυόμενης ΠΡΟΚΑΤ πτέρυγας παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου.