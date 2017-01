Ροδίτης ο νέος Managing Director of Large Scale Properties στη HotelBrain

Managing Director of Large Scale Properties ανέλαβε πρόσφατα στη HotelBrain ο κ. Φώτης Φακές.



Η συνεργασία αυτή έρχεται ταυτόχρονα με την ταχύτατη επέκταση της εταιρείας στην εκμετάλλευση μεγαλύτερων ξενοδοχείων.



Το Cretan Pearl Resort & Spa στην Κρήτη, αλλά και το Ammos Resort στην Κω, είναι τα δύο πρώτα τέτοιας κατηγορίας ξενοδοχεία, ενώ η εταιρεία είναι πολύ κοντά στην σύναψη συμφωνίας για μακροχρόνια εκμετάλλευση τριών μεγάλης κλίμακας ξενοδοχειακών μονάδων στην Κέρκυρα και Ρόδο.



Ήδη, στις 16 Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Cretan Pearl Resort and Spa, στα Χανιά. Aπαντώντας στα υψηλά ζητούμενα της σύγχρονης φιλοξενίας, το ξενοδοχείο αναβαθμίστηκε και με μία νέα easy going καλοκαιρινή διάθεση, ακριβώς όπως ορίζει το σύγχρονο lifestyle τη νέα πολυτέλεια, είναι έτοιμo να υποδεχθεί τους επισκέπτες της νέας σεζόν.