Απεβίωσε ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Μιχάλης Ε. Σκανδαλίδης

Απεβίωσε χθες 4 Ιανουαρίου 2017 στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, ύστερα από ολιγοήμερη ασθένεια, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Μιχάλης Ε. Σκανδαλίδης.

Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, κυρίως σε θέματα γλωσσολογίας, λαογραφίας και ιστορίας των Δωδεκανήσων, έργο το οποίο αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει το Σάββατο 7 Ιανουαρίου στις 12.00 το μεσημέρι στο Νεκροταφείο του Ταξιάρχη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Μιχάλης Σκανδαλίδης, Κώος από πατέρα και Νισύριος από μητέρα, γεννήθηκε στη Νίσυρο (1935), τέλειωσε το Ιπποκράτειο Γυμνάσιο Κω, απoφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου, μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1963-1965) και διέμενε μόνιμα στη Ρόδο.

Υπηρέτησε ως δάσκαλος και διευθυντής στα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου (1965-1986) και ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου (1986-1990).

Διετέλεσε επίσης Γραμματέας της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου (1986-2002), αντεπιστέλλον μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου ‘Παρνασσός’, μέλος της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας (Δ.Ι.Λ.Ε.) και της Εταιρείας Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας.

Έγραψε τα βιβλία:

Η Χάλκη της Δωδεκανήσου, Ηθογραφία - Κοινωνιογραφία, Αθήνα 1965.

Το τοπωνυμικό της Χάλκης Δωδεκανήσου, έκδοση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδ/νήσου, (Πανδωδεκανησιακό Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη 1983), Αθήνα 1982.

Ο Νησιωτικός Μικρόκοσμος του Δωδεκανησιακού Αρχιπελάγους - Νησίδες, Νησίδια (Βραχονησίδες), Βράχοι. Γεωγραφική, Ιστορική και Ονοματολογική προσέγγιση, Αθήνα 1994.

Δωδεκανησιακή Μικρονησία. Αιγαίου Αινίγματα-Island grups of the Dodecanese. Enigmas of the Aegean, έκδ. Υετούσα, (δίγλωσσο), Αθήνα 1997.

Ονοματολογική Ναυσιπλοΐα στο Ελληνικό Αιγαίο – Ο νησιωτικός μικρόκοσμος και μεγάκοσμος του Αιγαιακού Αρχιπελάγους, έκδ. Υπουργείου Αιγαίου-Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2001.

Τοπωνυμικά και Ονοματικά της νήσου Κω, έκδ. των Δήμων Κω, Δικαίου και Ηρακλειδών, Κως 2002.

Λεξικό των Κωακών Ιδιωμάτων – Συμβολή στη συγκριτική μελέτη των γλωσσικών ιδιωμάτων της Κω, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2005 (ως αδημοσίευτη εργασία), και Πανδωδεκανησιακό Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2007, Αθήνα 2006.

Λεξικό των Ονομάτων της Ελληνικής Μυθολογίας (Εγκυκλοπαιδικό Ετυμολογικό), Ρόδος 2012.

Λεξικό του Ιδιώματος της Καλύμνου, έκδοση Αναγνωστηρίου Καλύμνου ‘Αι Μούσαι’, Κάλυμνος 2013.

Αιγαιοπελαγίτικα Γλωσσοϊστορικά Μελετήματα -Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Εύβοια, Κρήτη, Κύπρος - (τα εν διασπορά), Ρόδος 2013.

11.Λεξικό του Ιδιώματος της Νισύρου, εκδ. Εταιρεία Νισυριακών Μελετών, Αθήνα 2015.

Έχει τιμηθεί κατά καιρούς:

-Το 1998: Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, για την προσφορά του στα Γράμματα και τον Πολιτισμό.

-Το 2002: Από τον Δήμο Ηρακλειδών, για την έκδοση του βιβλίου ‘Τοπωνυμικά και Ονοματικά της νήσου Κω.’

-Το 2003: Από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, για την εξαίρετη προσφορά του στη Στέγη ως Γραμματέας κατά την περίοδο 1984-2002, και εν γένει στα Γράμματα και τις Τέχνες.

-Το 2006: Από τη Λέσχη LIONS Ρόδου, για την ανεκτίμητη πνευματική προσφορά του στα γράμματα, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας.

-Το 2007:

-Από την ‘Ενωση Κώων Αθηνών ‘Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ,’ για τη βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών.

-Από την Παγκωακή Αδελφότητα Ρόδου ‘Ο Ιπποκράτης’, για την προσφορά του στα Γράμματα και για τη βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών.

-Από τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Δωδ/νήσου, για την ύψιστη διάκριση βράβευσής του από την Ακαδημία Αθηνών, και για την όλη λογοτεχνική και πνευματική του δράση.

-Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, με το Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη, για το έργο του ‘Λεξικό των Κωακών ιδιωμάτων.’

-Το 2008: Από τον Δήμο Ηρακλειδών, στα Ηράκλεια 2008, για την πνευματική προσφορά του στον τόπο του.

-Το 2013: Από το Αναγνωστήριο Καλύμνου ‘Αι Μούσαι’, για την πολύτιμη προσφορά του στα Γράμματα της Καλύμνου και της Δωδεκανήσου γενικότερα.

Ο Μιχάλης Σκανδαλίδης συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια, σε συνέδρια της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου και άλλων πνευματικών σωματείων. Έχει 70 δημοσιευμένες εργασίες-άρθρα παιδαγωγικού, γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου σε εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά.