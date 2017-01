Πιο φτωχή η Δωδεκάνησος με την απώλεια του Μιχάλη Σκανδαλίδη

Απεβίωσε στις 4 Ιανουαρίου 2017 στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, ύστερα από ολιγοήμερη ασθένεια, ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Μιχάλης Ε. Σκανδαλίδης.

Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, κυρίως σε θέματα γλωσσολογίας, λαογραφίας και ιστορίας των Δωδεκανήσων, έργο το οποίο αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει το Σάββατο 7 Ιανουαρίου στις 12.00 το μεσημέρι στο Νεκροταφείο του Ταξιάρχη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Μιχάλης Σκανδαλίδης, Κώος από πατέρα και Νισύριος από μητέρα, γεννήθηκε στη Νίσυρο (1935), τέλειωσε το Ιπποκράτειο Γυμνάσιο Κω, απoφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου, μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1963-1965) και διέμενε μόνιμα στη Ρόδο.

Υπηρέτησε ως δάσκαλος και διευθυντής στα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου (1965-1986) και ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου (1986-1990).



Διετέλεσε επίσης Γραμματέας της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου (1986-2002), αντεπιστέλλον μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου ‘Παρνασσός’, μέλος της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας (Δ.Ι.Λ.Ε.) και της Εταιρείας Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας.



Έγραψε τα βιβλία:

1. Η Χάλκη της Δωδεκανήσου, Ηθογραφία - Κοινωνιογραφία, Αθήνα 1965.



2. Το τοπωνυμικό της Χάλκης Δωδεκανήσου, έκδοση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδ/νήσου, (Πανδωδεκανησιακό Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη 1983), Αθήνα 1982.

3. Ο Νησιωτικός Μικρόκοσμος του Δωδεκανησιακού Αρχιπελάγους - Νησίδες, Νησίδια (Βραχονησίδες), Βράχοι. Γεωγραφική, Ιστορική και Ονοματολογική προσέγγιση, Αθήνα 1994.

4. Δωδεκανησιακή Μικρονησία. Αιγαίου Αινίγματα-Island grups of the Dodecanese. Enigmas of the Aegean, έκδ. Υετούσα, (δίγλωσσο), Αθήνα 1997.

5. Ονοματολογική Ναυσιπλοΐα στο Ελληνικό Αιγαίο – Ο νησιωτικός μικρόκοσμος και μεγάκοσμος του Αιγαιακού Αρχιπελάγους, έκδ. Υπουργείου Αιγαίου-Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2001.

6. Τοπωνυμικά και Ονοματικά της νήσου Κω, έκδ. των Δήμων Κω, Δικαίου και Ηρακλειδών, Κως 2002.



7. Λεξικό των Κωακών Ιδιωμάτων – Συμβολή στη συγκριτική μελέτη των γλωσσικών ιδιωμάτων της Κω, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2005 (ως αδημοσίευτη εργασία), και Πανδωδεκανησιακό Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2007, Αθήνα 2006.

8. Λεξικό των Ονομάτων της Ελληνικής Μυθολογίας (Εγκυκλοπαιδικό Ετυμολογικό), Ρόδος 2012.

9. Λεξικό του Ιδιώματος της Καλύμνου, έκδοση Αναγνωστηρίου Καλύμνου ‘Αι Μούσαι’, Κάλυμνος 2013.



10. Αιγαιοπελαγίτικα Γλωσσοϊστορικά Μελετήματα -Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Εύβοια, Κρήτη, Κύπρος - (τα εν διασπορά), Ρόδος 2013.

11. Λεξικό του Ιδιώματος της Νισύρου, εκδ. Εταιρεία Νισυριακών Μελετών, Αθήνα 2015.



Έχει τιμηθεί κατά καιρούς:

-Το 1998: Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, για την προσφορά του στα Γράμματα και τον Πολιτισμό.

-Το 2002: Από τον Δήμο Ηρακλειδών, για την έκδοση του βιβλίου ‘Τοπωνυμικά και Ονοματικά της νήσου Κω.’



-Το 2003: Από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, για την εξαίρετη προσφορά του στη Στέγη ως Γραμματέας κατά την περίοδο 1984-2002, και εν γένει στα Γράμματα και τις Τέχνες.



-Το 2006: Από τη Λέσχη LIONS Ρόδου, για την ανεκτίμητη πνευματική προσφορά του στα γράμματα, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας.



-Το 2007: -Από την ‘Ενωση Κώων Αθηνών “Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”, για τη βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών.



-Από την Παγκωακή Αδελφότητα Ρόδου “Ο Ιπποκράτης”, για την προσφορά του στα Γράμματα και για τη βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών.



-Από τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Δωδ/νήσου, για την ύψιστη διάκριση βράβευσής του από την Ακαδημία Αθηνών, και για την όλη λογοτεχνική και πνευματική του δράση.



-Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, με το Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη, για το έργο του “Λεξικό των Κωακών ιδιωμάτων.”.



-Το 2008: Από τον Δήμο Ηρακλειδών, στα Ηράκλεια 2008, για την πνευματική προσφορά του στον τόπο του.



-Το 2013: Από το Αναγνωστήριο Καλύμνου ‘Αι Μούσαι’, για την πολύτιμη προσφορά του στα Γράμματα της Καλύμνου και της Δωδεκανήσου γενικότερα.



Ο Μιχάλης Σκανδαλίδης συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια, σε συνέδρια της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου και άλλων πνευματικών σωματείων. Έχει 70 δημοσιευμένες εργασίες-άρθρα παιδαγωγικού, γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου σε εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά.

Η ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σε ανακοίνωσή της η Στέγη Γραμμάτων αναφέρει τα εξής:

«Με αισθήματα βαθύτατης θλίψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο του Μιχάλη Σκανδαλίδη.



Για μιαν ολόκληρη πεντηκονταετία ο σεμνός αυτός κι ακάματος άνθρωπος υπήρξε μια διαρκής όσο και εξέχουσα παρουσία στα δωδεκανησιακά γράμματα. Με το σεβαστό σε όγκο και μοναδικό σε ποιότητα συγγραφικό έργο του συμπλήρωσε ουσιώδη κενά στη δωδεκανησιακή επιστημονική γραμματεία μας, ιδίως με τα μνημειώδη βιβλία του που καταγράφουν, ερευνούν και αναδεικνύουν τον γλωσσικό θησαυρό των νησιών μας.



Τα βιβλία του αυτά είναι: «Η Χάλκη της Δωδεκανήσου, Ηθογραφία - Κοινωνιογραφία» (1965), «Το τοπωνυμικό της Χάλκης Δωδεκανήσου» (1983), «Ο νησιωτικός μικρόκοσμος του Δωδεκανησιακού Αρχιπελάγους» (1994), « Δωδεκανησιακή Μικρονησία - Αιγαίου αινίγματα» (1997), «Ονοματολογική ναυσιπλοΐα στο ελληνικό Αιγαίο» (2001), «Τοπωνυμικά και ονοματικά της νήσου Κω» (2002), Λεξικό των Κωακών ιδιωμάτων» (2006), «Λεξικό των ονομάτων της Ελληνικής Μυθολογίας» (2012), «Αιγαιοπελαγίτικα γλωσσοϊστορικά μελετήματα» (2013), « Λεξικό του ιδιώματος της Καλύμνου» (2013) και « Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου (2015).



Τον βρήκε ο θάνατος, πνευματικά ακμαίο και δημιουργικό, ενώ ετοίμαζε την έκδοση του «Λεξικού του ιδιώματος της Χάλκης».



Για το συγγραφικό του έργο τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, δύο φορές με το πανδωδεκανησιακό βραβείο Μοσκόβη του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, καθώς και από άλλους φορείς.



Πέραν των εργασιών του, που είδαν το φως της δημοσιότητας σε αυτοτελείς τόμους, ο εκλιπών συνεργάστηκε με τις περιοδικές επιστημονικές εκδόσεις που εξέδωσαν οι κατά τόπους φορείς κι ήταν πάντα παρών στα επιστημονικά συνέδρια του δωδεκανησιακού χώρου, παρουσιάζοντας ανακοινώσεις και δημοσιεύοντας άρθρα, με θέματα ονοματολογικά, ιστορικά, λαογραφικά και άλλα.



Αλλά ο Μιχάλης Σκανδαλίδης δεν ήταν μόνο ο ακούραστος κι εμβριθής ερευνητής και συγγραφέας. Διήνυσε μια λαμπρή εκπαιδευτική σταδιοδρομία κι η καλοσύνη, η αφοσίωση στο καθήκον και η σοφία του άφησαν αγαθή μνήμη στους μαθητές και τους συναδέλφους του.



Για 18 ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου ως Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της, συμβάλλοντας τα μέγιστα τόσο στην οργάνωση των Πολιτιστικών Συμποσίων όσο και στην έκδοση των «Δωδεκανησιακών Χρονικών» καθώς και της σειράς των Αυτοτελών Εκδόσεων.

Παράλληλα, συμμετείχε ανελλιπώς ως εισηγητής στα Πολιτιστικά μας Συμπόσια με πρωτότυπες επιστημονικές ανακοινώσεις. Αναγνωρίζοντας αυτή την εξαιρετική προσφορά του, η Στέγη του απένειμε ειδική τιμητική πλακέτα στις 8 Φεβρουαρίου 2003.



Πέρα απ’ όλα τα παραπάνω ήταν, για όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του, ένας άνθρωπος που σε εντυπωσίαζε με το βάθος της σκέψης, τη σεμνότητα και το ήθος του, ένας πολύτιμος συνεργάτης και σύμβουλος κι ένας εγκάρδιος κι ευπροσήγορος φίλος.

Διαβιβάζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.



Ο Μιχάλης Σκανδαλίδης κατέχει μια εξέχουσα θέση στην πνευματική ιστορία του τόπου μας καθώα και στην ιστορία της Στέγης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ξεχωριστή προσωπικότητα και την ανεκτίμητη προσφορά του».

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μόλις πληροφορήθηκε τον απροσδόκητο θάνατο του Μιχάλη Σκανδαλίδη, συνήλθε εκτάκτως και εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:



«Όλοι οι πρόεδροι των Δωδεκανησιακών Παροικιακών Συλλόγων της Ρόδου, εκφράζουμε την βαθιά θλίψη όλων των συμπολιτών μας και την ευγνωμοσύνη μας στον πνευματικό μας σύντροφο και καθοδηγητή, που με το θάνατό του σφράγισε μια μακρόχρονη συγγραφική πορεία με επίκεντρο τα γλωσσικά ιδιώματα, την ηθογραφία, την κοινωνιογραφία, τα τοπωνύμια, την ονοματολογία, την λαογραφία, την παράδοση και την ιστορία των Δωδεκανήσων.



Ο τεράστιος όγκος των ποιοτικών του πονημάτων, για τη Χάλκη, τη Κω, την Κάλυμνο, τη Νίσυρο της Κυκλάδες και για το νησιωτικό μικρόκοσμο του Δωδεκανησιακού Αρχιπελάγους, αποτελούν την μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη, σε όλους τους ερευνητές της ιστορίας της πατρίδας μας.



Η διαδρομή του και η συμβολή του στην εκδοτική δραστηριότητα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, του βραβευμένου, από την Ακαδημία Αθηνών, από τον Δήμο Αθηναίων δύο φορές με το πανδωδεκανησιακό βραβείο Μοσκόβη, από τη Σ.Γ.Τ.Δ. και από τον πνευματικό όμιλο Κώων «Ο Φιλητάς», του Μιχάλη Σκανδαλίδη, είναι ένα σπάνιο παράδειγμα ενός ανθρώπου που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο μοναχικό πνευματικό και δημιουργικό δρόμο με απόλυτη ανιδιοτέλεια και αγάπη για τους ανθρώπους και την πατρίδα.



Σε όλους τους πνευματικούς του συντρόφους ήδη έχει χαραχθεί η υπερήφανη, ευπροσήγορη και σεμνή προσωπικότητα του «σκληρά αυτοδίδακτου» πνευματικού δασκάλου, το έργο του οποίου θα μείνει, μαζί με τη μνήμη του, αθάνατο.



Η προσφορά του Μιχάλη Σκανδαλίδη δεν θα ξεχαστεί ποτέ και το ήθος του θα μας οδηγεί πάντα στη βαθιά αυτοκριτική για να ανακαλύπτουμε τα προσωπικά μας λάθη.



Η Πατρίδα μας, η Δωδεκάνησος, έχασε έναν σπάνιο πνευματικό άνθρωπο. Γι αυτό εκφράζουμε τη θλίψη και το σεβασμό στην οικογένειά του και ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε την ηγετική του συμβολή στη πνευματική ιστορία του τόπου».

Ο ΌΜΙΛΟΣ ΚΩΩΝ

Ο Πνευματικός Όμιλος Κωων"Ο ΦΙΛΗΤΑΣ", εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Μιχάλη Σκανδαλίδη.

Η απώλεια του επίτιμου μέλους του ομίλου μας, εκπαιδευτικού και συγγραφέα, θα είναι πολυ αισθητή σε όλους μας.

Η παρουσία του στα γράμματα και τον πολιτισμό της Δωδεκανήσου ήταν μοναδική, πλούσια, υποδειγματική και συνεχής.

Τελευταία δρομολογήσαμετην έκδοση του λεξικού ιδιωμάτων του Ιάκωβου Ζαράφτη που θα προστεθεί στο τεράστιο έργο του.

Με την παρουσίαση του βιβλίου αυτού, θα πραγματοποιηθεί πνευματικό μνημόσυνο και διεξοδική αναφορά στο τεράστιο έργο του.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΦΙΛΕ ΜΙΧΑΛΗ