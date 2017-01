Ένοχη για καρδιακά προβλήματα η υπερκατανάλωση αλκοόλ

Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ είναι ωφέλιμη για τη λειτουργία της καρδιάς, νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα στην επιθεώρηση Journal of the American College of Cardiology έδειξε ότι η υπερκατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο για κολπική μαρμαρυγή, για ανακοπή και για καρδιακή ανεπάρκεια, όσο και άλλοι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης, το κάπνισμα και η παχυσαρκία.



Παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν σημειωθεί στην πρόληψη και τη θεραπεία της καρδιαγγειακής νόσου, παραμένει ο Νο1 δολοφόνος ανδρών και γυναικών στις ΗΠΑ. Η μείωση της υπερκατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε υπολογίσιμες μειώσεις στα καρδιαγγειακά νοσήματα, σύμφωνα με τους ερευνητές.



"Βρήκαμε ότι ακόμη κι αν δεν υπάρχουν υποκείμενοι παράγοντες κινδύνου, η κατάχρηση αλκοόλ εξακολουθεί να αυξάνει τον κίνδυνο γι' αυτά τα καρδιακά προβλήματα”, τονίζει ο επικεφαλής της μελέτης Gregory M. Marcus, διευθυντής κλινικής έρευνας στο Τμήμα Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από μία βάση δεδομένων όλων των κατοίκων της Καλιφόρνια, ηλικίας 21 εών και άνω, που έκαναν χειρουργείο, πήγαν στα επείγοντα ή εισήχθησαν στα νοσοκομεία της Καλιφόρνια, μεταξύ των ετών 2005 και του 2009. Τα στοιχεία που αναλύθηκαν αφορούσαν σε 14,7 εκατομμύρια ασθενείς, εκ των οποίων το 1,8% ήτοι 268.000 άτομα είχαν διάγνωση κατάχρησης αλκοόλ.



Οι ερευνητές, αφού έλαβαν υπόψη άλλους παράγοντες κινδύνου, βρήκαν ότι η κατάχρηση αλκοόλ σχετίστηκε με διπλασιασμό του κινδύνου εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, αύξηση του κινδύνου καρδιακής προσβολής κατά 1,4 φορές και αύξηση του κινδύνου συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας κατά 2,3 φορές. Αυτή η αύξηση του κινδύνου ήταν εφάμιλλη με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και η παχυσαρκία.



Με την απόλυτη εξάλειψη της κατάχρησης αλκοόλ, καταγράφηκαν 73.000 λιγότερα περιστατικά κολπικής μαρμαρυγής, 34.000 λιγότερες καρδιακές προσβολές και 91.000 λιγότεροι ασθενείς με συμφορητική καρδιακή προσβολή, μόνο στις ΗΠΑ, τόνισαν οι ερευνητές.

"Ελπίζουμε ότι αυτά τα δεδομένα θα τιθασεύσουν τον ενθουσιασμό ορισμένων που πίνουν πολύ. Επίσης, δεν θα υπάρχει πια η δικαιολογία για να πίνει κανείς πολύ αλκοόλ ότι τάχα κάνει καλό στην καρδιά του. Tα δεδομένα αυτά δείχνουν καθαρά το αντίθετο".



Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι τα μέτρια επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των καρδιακών επεισοδίων και της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ τα χαμηλά έως μέτρια επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ έχει φανεί ότι συμβάλλουν σε αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.



"Η μεγάλη πλεοψηφία των προηγούμενων μελετών είχε βασιστεί αποκλειστικά σε αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ”, σημείωσε ο Marcus. "Αυτό είναι ένα αναξιόπιστο μέτρο, ειδικά για εκείνους που πίνουν πολύ. Στη δική μας μελέτη, η κατάχρηση αλκοόλ τεκμηριώθηκε από τα ιατρικά αρχεία των ασθενών".

