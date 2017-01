4 φρούτα που αξίζει να βάλετε στη διατροφή σας

Πέρα από τις συνηθισμένες επιλογές, τα μήλα, τις μπανάνες και τα πορτοκάλια, υπάρχουν πολλά άλλα φρούτα, που μπορούν να μας προσφέρουν διαφορετικές βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Εμπλουτίζοντας την γκάμα των φρούτων που καταναλώνετε, θα βελτιώσετε σημαντικά την υγεία σας.



Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν διατροφολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, οι οποίοι ζήτησαν από 106 γυναίκες να καταναλώνουν 8 - 10 μερίδες φρούτων και λαχανικών καθημερινά για 8 εβδομάδες. Οι μισές γυναίκες διάλεξαν από 18 διαφορετικά είδη και οι υπόλοιπες έτρωγαν 5 συγκεκριμένα είδη ξανά και ξανά. Δύο εβδομάδες αργότερα, έκαναν αιματολογικές εξετάσεις στο σύνολο των γυναικών– τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν μεγαλύτερη ποικιλία φρούτων είχαν χαμηλότερους δείκτες οξείδωσης του DNA, και άρα καλύτερες άμυνες απέναντι στην προσβολή από ασθένειες. H δεύτερη ομάδα δεν εμφάνισε καμία αξιοσημείωτη διαφορά. Ας δούμε λοιπόν μερικά από τα φρούτα που αξίζει να βάλετε στο πιάτο σας.

Σύκα

Έξι φρέσκα σύκα δίνουν 891mg κάλιο, καλύπτοντας το 20% των ημερήσιων αναγκών σας – ποσότητα διπλάσια από εκείνη που μπορείτε να πάρετε καταναλώνοντας μια μεγάλη μπανάνα. Σε πρόσφατη πενταετή μελέτη από την Ολλανδία, οι δίαιτες που ήταν πλούσιες σε κάλιο συνδέθηκαν με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία, σε υγιείς ενήλικες 55 ετών και άνω. Τα σύκα θα ενισχύσουν επίσης τα κόκαλά σας. Είναι η καλύτερη πηγή ασβεστίου μεταξύ των φρούτων. Έξι σύκα παρέχουν όσο ασβέστιο μας δίνει και μισό φλιτζάνι άπαχο γάλα! Μπορείτε να τα φάτε σκέτα, στο γιαούρτι σας ή τη σαλάτα σας, αλλά και μαζί με μαλακά τυριά όπως το σεβρ και το μπρί.

Λίτσι

Γαλλική μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Journal of Nutrition έδειξε ότι το λίτσι είναι πολύ πλούσιο σε πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικές ουσίες που συμβάλλουν στην υγεία της καρδιά, ενώ φαίνεται να παίζει ρόλο και στην πρόληψη των εκφυλιστικών ασθενειών, όπως ο καρκίνος. Περιέχει 15% περισσότερες πολυφαινόλες από τα σταφύλια, ενώ πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Sichuan της Κίνας βρήκε ότι τα λίτσι προλαμβάνουν τον σχηματισμό των καρκινικών κυττάρων.

Γκουάβα

Ένα φλιτζάνι γκουάβα δίνει πενταπλάσια ποσότητα βιταμίνης C από εκείνη που δίνει ένα μετρίου μεγέθους πορτοκάλι. Η βιταμίνη C βοηθά στην ανάπλαση της επιδερμίδας, καθώς συμβάλλει στην παραγωγή κολλαγόνου. Οι γυναίκες που καταναλώνουν πολλή βιταμίνη C έχουν λιγότερες ρυτίδες από τις γυναίκες που τρώνε λιγότερες τροφές πλούσιες στη συγκεκριμένη βιταμίνη.

Η συγκεκριμένη βιταμίνη αποτελεί επίσης “όπλο” κατά των μικροβίων. Μπορεί να σας προστατεύσει από τροφιμογενείς παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως η Listeria και ο σταφυλόκοκκος, ενώ έχει και πολύ σημαντική αντιοξειδωτική ικανότητα, τόση όση ορισμένες υπερτροφές, όπως τα blueberries και το μπρόκολο.

Παπάγια

Αποτελεί μία πολύ καλή πηγή βήτα-κρυπτοξανθίνης, που δρα προστατευτικά κατά του καρκίνου του πνεύμονα. Είναι επίσης ιδιαίτερα πλούσια σε λυκοπένιο. Παρόλο που δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις για το πόσο λυκοπένιο πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά, έρευνες έδειξαν ότι το λυκοπένιο μπορεί να μας προστατεύσει από διάφορα είδη καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του στομάχου, του ενδομητρίου και του προστάτη.

Η παπάγια βοηθά επίσης το σώμα να επουλώσει τα τραύματα και τα εγκαύματα, όταν εφαρμοστεί τοπικά στο σημείο της βλάβης. Τέλος, λόγω του ενζύμου παπαΐνη που περιέχει, βοηθά και στην πέψη. Η παπαΐνη βοηθά στη διάσπαση των αμινοξέων, των δομικών στοιχείων της πρωτεΐνης.

