Οι κορυφαίοι της παγκόσμιας ποδηλασίας στη Ρόδο

Η ομολογουμένως επιτυχημένη διοργάνωση του 5ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδηλασίας Ερασιτεχνών, που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας τον Απρίλιο του 2016 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Ρόδου αποτέλεσε την αφετηρία για την πραγματοποίηση τριών ακόμη σπουδαίων διεθνών εκδηλώσεων ποδηλασίας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2017.

Οι τρεις μεγάλες εκδηλώσεις θα γίνουν σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό όμιλο «Ροδήλιο» και την εταιρία διοργάνωσης Αθλητικών Αγώνων Sports Tours Hellas.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου θα βρεθεί στη Ρόδο η …αφρόκρεμα της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής ποδηλασίας απ’ όλο τον κόσμο για να μετάσχει στις 5 Μαρτίου στο International Rhodes Grand Prix και από τις 10 έως 12 Μαρτίου στο International Tour of Rhodes.



Στις μεγάλες και διεθνούς ακτινοβολίας αυτές εκδηλώσεις θα πάρουν μέρος 31 υψηλών προδιαγραφών ομάδες, μεταξύ των οποίων επαγγελματικά διηπειρωτικά κλαμπ, καθώς και εθνικές ερασιτεχνικές ομάδες.



Στη Ρόδο θα αγωνιστούν περισσότεροι από 200 άσοι των πεντάλ, οι οποίοι θα τη διαφημίσουν σε όλο τον κόσμο. Οι επαγγελματίες ποδηλάτες θα συνδυάσουν τη συμμετοχή τους με μία σωστή προετοιμασία σε κατάλληλο κλίμα εν όψει της επερχόμενης αγωνιστικής σεζόν.



Η παρουσία των 31 ομάδων είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχών σύμφωνα με τον κανονισμό της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας (UCI). Ενδεικτικό της επιτυχίας των διοργανωτών είναι ότι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή περισσότερες από 50 ομάδες, εκ των οποίων επελέγησαν οι καλύτερες.



Οι αγώνες έχουν καταχωρηθεί στο ευρωπαϊκό καλεντάρι (UCI Europe Tour), ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται ανάλογες μεγάλες διοργανώσεις και σε άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, η Ολλανδία, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Κροατία και η Γαλλία.



Οι 31 ομάδες που έχουν γίνει δεκτές από την οργανωτική επιτροπή είναι: Οι εθνικές ομάδες των Ελβετίας, Πολωνίας, Φινλανδίας, Ελλάδας και οι επαγγελματικές ομάδες KC TUFO Prostejov (Τσεχία), Veloconcept (Δανία), Copenhagen Pro Cycling (Δανία), Roth Akros (Ελβετία), Hrinkow Advarics Cycleang (Αυστρία), Minsk Cycling Club Continental Team (Λευκορωσία), Pro Cycling Team Leopard (Λουξεμβούργο), Pro Cycling Team Vorarlberg (Αυστρία), Team Dauner AKKON (Γερμανία), Team FixIT (Νορβηγία), Team Tre Berg Postnord (Σουηδία), Torku Team (Τουρκία), Uno X Hydrogen Development Team (Νορβηγία), CT Vino Astana Motors (Καζακτσάν), Cyclesport Memil PC Continental Team (Σουηδία), SP Tableware Cycling Team (Ελλάδα), Rodilios Iviskos Cycling Team (Ελλάδα), Continental Team Kuota Lotto (Γερμανία), Feldbinder Owayo KTM (Αυστρία), Maxxis 4 Racing Cycling Team (Μεγάλη Βρετανία), Team Embrase the World (Γερμανία), Team Espoirs Fachklinik Dr (Γερμανία), Team velo schils interbike (Μεγάλη Βρετανία), For Galilee Cycles (Ισραήλ), Saint Trope (Γαλλία), Sauner and Partners (Γερμανία), Τeam Wiggins (Μεγάλη Βρετανία).



Ρεκόρ συμμετοχών αναμένεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδηλασίας Ερασιτεχνών

Αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο η συμμετοχή αθλητών και αθλητριών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδηλασίας Ερασιτεχνών, που θα γίνει στη Ρόδο από τις 21 έως τις 23 Απριλίου του 2017. Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 100 αθλητές και αθλήτριες από 15 χώρες.



Τα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος θα γίνουν φέτος στη γαλλική πόλη Albi (πέρυσι η τελική φάση είχε γίνει στο Περθ της Αυστραλίας), γεγονός που θα αυξήσει το ενδιαφέρον συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρόδου απ’ όπου εξασφαλίζεται η πρόκριση.



Διευθυντής των αγώνων και στις τρεις αυτές μεγάλες ποδηλατικές εκδηλώσεις της Ρόδου είναι ο παλιός πρωταθλητής και Ομοσπονδιακός προπονητής του αθλήματος, Γιώργος Λεβεντάκης.

Κοντά στην προσπάθεια αυτή παραμένει ο εθνικός αερομεταφορέας Aegean Airlines, η Μitsis Group, το ξενοδοχείο Best Western Plaza, η Βlue Star Ferries καθώς και άλλες επιχειρήσεις που θα ανακοινωθούν εν καιρώ.



Το "UCI Rhodes GranFondo Tour" προσφέρει τρεις αγώνες:

Ι. Ημερομηνία: Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 ‘’UCI Rhodes GranFondo Tour’’

1o Εταπ

Εκκίνηση: 14:00

Εκκίνηση – Τερματισμός: Δημαρχείο Ρόδου. Θα υπάρξει προ εκκίνηση 3χλμ.

Απόσταση: 95χλμ.

Σημείωση: Από τον αγώνα αντοχής υπάρχει επίσης πρόκριση για το τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος για το συγκεκριμένο αγώνισμα.

Η διαδρομή του αγώνα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.ugfws-Rhodes.gr



Συμφώνα με τους κανόνες της UCI οι αθλητές δεν επιτρέπονται να έχουν δίκη τους τεχνική υποστήριξη-συνοδεία!

II. Ημερομηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 ‘’UCI Rhodes GranFondo Tour’’

2ο Εταπ

Εκκίνηση: 14:00

Εκκίνηση – Τερματισμός: Δημαρχείο Ρόδου. Θα υπάρξει προ εκκίνηση 6 χλμ.

Απόσταση: 113 χλμ.



Το 25% από κάθε κατηγορία συμμετεχόντων προκρίνεται αυτόματα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Επίσης το 25% της Γενικής Ατομικής του Γύρου προκρίνονται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Σημείωση: Από τον αγώνα αντοχής υπάρχει επίσης πρόκριση για το τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος για το συγκεκριμένο αγώνισμα.



Η διαδρομή του αγώνα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.ugfws-Rhodes.gr

Συμφώνα με τους κανόνες της UCI οι αθλητές δεν επιτρέπονται να έχουν δίκη τους τεχνική υποστήριξη-συνοδεία!

IΙΙ. Ημερομηνία: Κυριακή 23 Απριλίου 2017 ‘’UCI Rhodes GranFondo Tour’’

Aτομική Χρονομέτρηση ΙΤΤ

Εκκίνηση: 09:00

Εκκίνηση – Τερματισμός: Δημαρχείο Ρόδου

Απόσταση: 21 χλμ.



Ο αγώνας ατομικής χρονομέτρησης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Απριλίου 2017, με εκκίνηση πρώτου αθλητή στις 09:00. Οι αθλητές θα ξεκινούν ανά 1 λεπτό. Από την ατομική χρονομέτρηση υπάρχει επίσης πρόκριση για το τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος για το συγκεκριμένο αγώνισμα.

Σημείωση: Επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτων ατομικής χρονομέτρησης.



Η διαδρομή του αγώνα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.ugfws-Rhodes.gr

Συμφώνα με τους κανόνες της UCI οι αθλητές δεν επιτρέπονται να έχουν δίκη τους τεχνική υποστήριξη-συνοδεία!

Mετά τον τερματισμό των αθλητών δεν επιτρέπεται η επιστροφή τους από την τέντα της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης.



Περιγραφή αγώνα: Οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε γκρουπ και θα διανύσουν 10χλμ. Χ 2φορές με αναστροφή στην περιοχή εκκίνησης -τερματισμού. Θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο σύμφωνα με τις υποδείξεις των διοργανωτών.

ΙV. Ημερομηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 ‘’Rhodes GranFondo’’



Εμπειρίας/Experience

Εκκίνηση: 14:05

Εκκίνηση – Τερματισμός: Χωριό Μαριτσά

Απόσταση: 63 χλμ.

Η διαδρομή του αγώνα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.ugfws-Rhodes.gr

Σύμφωνα με τους κανόνες της UCI οι αθλητές δεν επιτρέπονται να έχουν δίκη τους τεχνική υποστήριξη-συνοδεία!