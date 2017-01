Τουρισμός 2017: Οι προκρατήσεις δείχνουν αύξηση των αφίξεων

Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα για τη νέα τουριστική περίοδο, όπως δείχνουν οι προκρατήσεις για φέτος που γίνονται ήδη στις ξένες μεγάλες αγορές, οι οποίες θεωρούνται δεξαμενές για την ελληνική τουριστική βιομηχανία.

Όπως αναφέρουν πηγές του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στα Νέα, «οι προκρατήσεις για την Ελλάδα κινούνται θετικά».

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι «η εντεινόμενη αποσταθεροποίηση της Τουρκίας δεν αποτελεί θετική εξέλιξη για τον ελληνικό τουρισμό».



Πάντως, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τη διαφορά για τη νέα τουριστική περίοδο, σε σχέση με πέρυσι, αναμένεται να κάνουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Ρωσία, οι οποίες θα σημειώσουν ικανοποιητική άνοδο.

Επίσης, αύξηση των αφίξεων αναμένεται και από τις ΗΠΑ, ενώ θετικά εκτιμάται ότι θα κινηθεί και η γαλλική αγορά.



Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι της τουριστικής αγοράς, οι επισκέπτες από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ «έχουν την τάση να ξοδεύουν αρκετά χρήματα στις διακοπές τους και αυτό αναμένεται να δώσει ώθηση και στις τουριστικές εισπράξεις».



Ειδικότερα, στη γερμανική αγορά αυτή τη στιγμή καταγράφεται ζήτηση για προγράμματα luxury travel, ενώ και οι κρατήσεις για πακέτα σε ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας all in κινούνται ικανοποιητικά.



Μεγάλη έκπληξη εκτιμάται ότι θα αποτελέσει η ρωσική αγορά, όπου με βάση τα μέχρι στιγμής στΟιχεία προβλέπεται ακόμα και διψήφια αύξηση των αφίξεων, ενώ η τουρκική αγορά έχει υποστεί καθίζηση.



Επίσης, ανοδικές είναι οι προκρατήσεις και από τη Βρετανία, οι εισπράξεις όμως δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ανάλογη αύξηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη βρετανική αγορά αναζητούνται πακέτα διακοπών σε πολύ χαμηλές τιμές (early bookings, all in), σε πολλές περιπτώσεις χαμηλότερες ακόμα και από τις τιμές last mimute.



Όσον αφορά τις λοιπές ευρωπαϊκές αγορές, τα έως τώρα στοιχεία των προκρατήσεων δείχνουν ότι καταγράφουν μικρότερη αύξηση.



Η νέα σεζόν προδιαγράφεται να αρχίσει καλά από τον Απρίλιο, δεδομένου ότι φέτος το Πάσχα των ορθοδόξων και των καθολικών συμπίπτει στα μέσα του μηνός, ενώ ισχυρή είναι η ζήτηση του Μαΐου και του Ιουνίου για Ρόδο και Κρήτη.

Σε αντίθεση με τον χερσαίο τουρισμό, η κρουαζιέρα παρουσιάζει εμφανείς ενδείξεις πτώσης.