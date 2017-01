Απονομή βραβεύσεων για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δωδεκανήσου, σας καλεί στην Απονομή Βραβεύσεων στα παιδιά που πέτυχαν στις Εξετάσεις Γλωσσομάθειας κατά το έτος 2016, ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ «ΝΕΣΤΟΡΙΔΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» Πλατεία Γ. Χαρίτου – 100 Χουρμαδιές (Ευγενική Παραχώρηση του Δήμου Ροδίων).

* 17:00 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

* 17:00 - 18:00 ΑΠΟΝΟΜΗ C2, FIRST STEP, PRE A1

* 18:00 – 18:30 Specialization for the 21st century learners, Αθηνά Απότση, ELT Consultant EXPRESS PUBLISHING

* 18:30 – 19:00 ΑΠΟΝΟΜΗ A1,A2

* 19:00 – 20:00 ΑΠΟΝΟΜΗ B1-B2-C1

Παρακαλούμε να είστε στο χώρο μισή ώρα από την αναγραφόμενη του επιπέδου σας.

Στην εκδήλωση παίρνουν μέρος τα παρακάτω Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Ευαγγελίδου Φανή-Παρασκευή, Κύρη Ελένη, Αλετρά Ειρήνη, Τριανταφύλλου Ειρήνη, Χάρης Μιχαήλ, Καντή Μαρία