Η υποδοχή του πρώτου κρουαζιερόπλοιου για το 2017 στη Ρόδο (φωτορεπορτάζ)

Η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου και το Δ.Ο.Π.Α.Ρ. διοργάνωσε την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 εκδήλωση υποδοχής του πρώτου κρουαζιερόπλοιου που αφίχθηκε στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου για το έτος 2017.

Το κρουαζιερόπλοιο MSC Magnifica προσέγγισε το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου στις 08:00 το πρωί προερχόμενο από τη Λεμεσό της Κύπρου και παρέμεινε έως τις 17:00 το απόγευμα οπότε και αναχώρησε για τον επόμενο σταθμό του ταξιδιού που πραγματοποιεί, το Ηράκλειο της Κρήτης. Το πλοίο μετέφερε περίπου 3.000 επιβάτες από όλες τις φυλές του κόσμου.

Το ταξίδι της συγκεκριμένης κρουαζιέρας την οποία πραγματοποιεί κάθε είκοσι ημέρες συμπεριλαμβάνει τα τουριστικά λιμάνια της Γένοβα (Ιταλία), Βαλέτα (Μάλτα), Κατάκολο (Ελλάδα), Πειραιάς (Ελλάδα), Λεμεσός (Κύπρος), Ρόδος (Ελλάδα), Ηράκλειο Κρήτης (Ελλάδα) και Τσιβιταβέκια (Ιταλία).

Το MSC Magnifica θεωρείται ένα από τα καλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου καθώς διακρίνεται για το αριστοτεχνικό του σχέδιο και τη φινέτσα του που συνδυάζει την παράδοση με σύγχρονα πρωτοποριακά στοιχεία καταπλήσσοντας και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Στο πλοίο λειτουργούν πέντε εστιατόρια που σερβίρουν φαγητό από όλο τον κόσμο και δώδεκα μπαρ καθώς και θεματικοί χώροι που προορίζονται για τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία των επιβατών όπως καζίνο, ντισκοτέκ, κινηματογράφος, internet καφέ, σαλόνι πούρων, θέατρο 1.200 θέσεων και ζωντανή ψυχαγωγία στο μπαρ και τα σαλόνια.

Το πλοίο διαθέτει επίσης υπερσύγχρονους χώρους ομορφιάς όπου διατίθενται υπηρεσίες σάουνας, χαμάμ, γυμναστηρίου, τζακούζι, solarium και θαλασσοθεραπείας. Υπάρχουν επίσης γήπεδα tennis, μίνι γκολφ, bowling, μπιλιάρδο καθώς και ένα υψηλής τεχνολογίας γυμναστήριο. Εντυπωσιακή είναι και η εσωτερική πισίνα του πλοίου με τη magrodome αναδιπλούμενη οροφή.

Στη Ρόδο την εταιρία εκπροσωπεί το τουριστικό και ναυτικό πρακτορείο Rodos Port Shipping Agents του κυρίου Νικόλαου Ψυλλάκη.

Το κρουαζιερόπλοιο MSC Magnifica έκανε «ποδαρικό» στις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων στη Ρόδο για το 2017. Στο πρόγραμμα της εταιρίας περιλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου δύο ακόμη προσεγγίσεις στο λιμάνι της Ρόδου, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017.

Το πρωί της Κυριακής στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου επικρατούσε μία γιορτινή ατμόσφαιρα. Τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου υποδέχθηκε με μουσικές μελωδίες των Θεοδωράκη, Ξαρχάκου και Χατζηδάκη η Φιλαρμονική του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. του Δήμου Ρόδου. Τη Φιλαρμονική διηύθυνε ο κύριος Δημήτριος Χαλκιάς.

Τα μέλη του Αναπτυξιακού και Πολιτιστικού Συλλόγου Κρεμαστής «Η Πρόοδος» και ο πρόεδρός του κύριος Νίκος Μπάτης παρουσίασαν ροδίτικους παραδοσιακούς χορούς στους παρευρισκόμενους.

Στους ταξιδιώτες προσφέρθηκαν καφές, τσάι, αναψυκτικά, βουτήματα και άλλα κεράσματα, προσφορά της εταιρίας «Ποντικάκης Γεώργιος και Σία Ο.Ε. - Pane Di Capo».

Το Τουριστικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου μοίρασε στους επισκέπτες συσκευασίες με τσάι του βουνού και ρίγανη και άλλα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.

Η εταιρία «Αιγαίον - Β. Καμπυλαυκάς Α.Ε. – Ποτοποιία» παρουσίασε στους επιβάτες του MSC Magnifica τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και προσέφερε κεράσματα στους επισκέπτες του νησιού.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού και του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου του Δήμου Ρόδου μοίρασαν έντυπο υλικό σε όσους επιθυμούσαν να εκδράμουν στο νησί της Ρόδου και απάντησαν πρόθυμα σε όλες τις ερωτήσεις που τους έθεσαν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου σχετικά με τον προορισμό. Τους διανεμήθηκε επίσης αναμνηστικός σελιδοδείκτης πάνω στον οποίο αναγράφονταν τα εξής λόγια: «MSC Magnifica - 15.01.2017 - Inaugural Call at Rhodes Port for 2017: Welcome to Rhodes!» καθώς και το παραδοσιακό μελεκούνι.

Τον πλοίαρχο του MSC Magnifica κύριο Ferdinando Ponti και τους αξιωματικούς του υποδέχτηκε στην αίθουσα του homeport ο Δήμαρχος Ρόδου κύριος Φώτης Χατζηδιάκος.

Ακολούθησε εκδήλωση προς τιμήν τους στην οποία παρέστηκαν μεταξύ άλλων η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων και Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου κυρία Μαρίζα Χατζηλαζάρου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου κύριος Μιχάλης Χριστοδούλου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κύριος Μίλτος Παγκάς, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής κύριος Τσαμπίκος Ποδιώτης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κύριος Παναγιώτης Κουνάκης, η Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κυρία Φωτεινή Καράμπελα, ο Πλωτάρχης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Υπολιμενάρχης κύριος Κωνσταντίνος Κατσίκας, ο Υπαστυνόμος Α΄ κύριος Βασίλειος Έξαρχος, ο αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Τ.Α.Π. και μέλος του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κύριος Σάββας Παγωνάκης, ο Επίτιμος Εκπρόσωπος του Προξενείου των Η.Π.Α. στη Ρόδο κύριος Χρήστος Ζαβοριανός, ο Διευθυντής Εκμετάλλευσης και Διοικητικού – Υ.Α.Λ.Ε. κύριος Επαμεινώνδας Αξιώτης, η αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τεχνικού Τμήματος του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου κυρία Μαρίκα Δεληγιάννη, ο Σύμβουλος Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων κύριος Παναγιώτης Ντόκος και ο Αξιωματικός του Ελέγχου Διαβατηρίων του Τουριστικού Λιμανιού Ρόδου κύριος Φίλιππος Φιλίππου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.