b-χ@πι: Η νέα μαθητική start-up του 1ου Γυμνασίου Ρόδου

Η μικρή μας ιστορία

Όταν αποφασίσαμε να συστήσουμε τη μαθητική μας startup, ήμασταν ήδη μια ομάδα παιδιών από το 1ο Γυμνάσιο Ρόδου, πείτε μας και computer nerds, που ήθελαν να ξεφύγουν από το κυνήγι των Pokémon και την τυφλή χρήση του κινητού. Συνδυάζοντας γνώσεις, εμπειρίες, ιδέες, προσπαθούσαμε στον ελεύθερο χρόνο μας, να λύσουμε κάποιο πρόβλημα, να ανακαλύψουμε το καινούριο για να δημιουργήσουμε κάτι νέο. Κάτι σαν «συνεργατικός πειραματισμός» δηλαδή.

Βρεθήκαμε στα βαθιά μ' ένα Arduino στο χέρι, υλικό που δεν κρύβει μυστικά, να δουλεύουμε σε μια πλατφόρμα «ανοικτού κώδικα», βασισμένη σε ευέλικτο και εύκολο στη χρήση hardware και software, το οποίο προορίζεται για όσους έχουν λίγη εμπειρία κώδικα, κάποιες γνώσεις ηλεκτρονικών και το μικρόβιο του maker στο αίμα μας. Βάλαμε τον πήχη ψηλά και στόχο φιλόδοξο: την κατασκευή μίνι αυτόνομου οχήματος, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου του Chalmers, της Σουηδίας.



Χρησιμοποιήσαμε το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουμε, να βρούμε πληροφορίες και να αξιοποιήσουμε υλικό, που άλλοι makers, πριν από εμάς, είχαν δημοσιεύσει. Στη συνέχεια βιώσαμε απρόβλεπτες ανατροπές που μας απογοήτευσαν αλλά δεν εγκαταλείψαμε. Αναζητούσαμε τρόπους και πόρους για συνεχίσουμε την πορεία μας. Δεν θέλαμε να αναπαράγουμε, αλλά να παράγουμε γνώση. Θέλαμε η γνώση να γίνει προϊόν που να μετράει στον πραγματικό κόσμο. Γιατί όχι και στην πραγματική αγορά. Σε αυτή τη φάση γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας μιας start-up, στο πλαίσιο του προγράμματος«Εικονική Επιχείρηση 2017» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)/Junior Achievement Greece. Όνομά της, το όνομα της αρχικής μας ομάδας: Roboholics!

Η ομάδα μας είχε τη θέληση να συνεχίσει. Να συνεχίσει σαν μια μοντέρνα καινοτόμα νεοφυής επιχείρηση, πρωτοτύπησης (prototyping) προϊόντων τεχνολογίας, η οποία να παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτούνται από τη στιγμή που μια ιδέα γεννιέται, έως τη στιγμή που η ιδέα γίνεται προϊόν, λίγο πριν βγει στην παραγωγή. Η επιχείρηση βρίσκεται στη Ρόδο, αλλά μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της όπου κι αν βρίσκεται ο πελάτης. Γιατί ο σχεδιασμός ενός προϊόντος, η κατασκευή πρωτοτύπου και οι δοκιμές πριν περάσει στη φάση της παραγωγής, μπορούν να γίνουν και από μακρυά.

Το προϊόν μας

Στο πλαίσιο της εμπορικής έκθεσης που οργανώνει το ΣΕΝ/JA Greece στις 10 Φεβρουαρίου 2017, αποφασίσαμε να γίνουμε «ορατοί» και να παρουσιάσουμε ένα προϊόν (prototype). Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και τα προβλήματα μνήμης μεγαλώνουν, σκεφθήκαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που πρέπει να παίρνουν φάρμακα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ξεχνάνε να τα παίρνουν. Το b-χ@πι είναι το «έξυπνο κουτί» για χάπια, με δύο συρτάρια. Κάθε συρτάρι έχει έξι θήκες. Σε κάθε συρτάρι, αντιστοιχεί ένα λαμπάκι. Στο πλάι του κουτιού, υπάρχει ένας βομβητής.



Το κουτί λειτουργεί ως εξής: Όταν έρθει η συγκεκριμένη ώρα για να πάρει τα χάπια του ο χρήστης (π.χ. 8.00 το πρωί), τότε χτυπάει ο βομβητής και ανάβει το λαμπάκι. Όταν ο χρήστης ανοίξει το συρτάρι και πάρει τα χάπια του, τότε σβήνει το λαμπάκι και σταματάει ο βομβητής. Η αρχική ρύθμιση των ωρών λήψης των φαρμάκων (π.χ. 8 το πρωί, 8 το βράδυ), γίνεται εύκολα από τον φροντιστή ή τον χρήστη, με εφαρμογή από το κινητό.

Τελειοποιήσαμε τον κώδικα, σχεδιάσαμε την αρχική μας ιδέα και εκτυπώσαμε τα πρωτότυπα με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Παν/μίου Chalmers της Σουηδίας. Όταν τα πρωτότυπα έφθασαν στη Ρόδο η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση του υλικού (hardware) ήταν πλέον εύκολη υπόθεση. Τα πρωτότυπα δοκιμάστηκαν και έγιναν οι τελικές διορθώσεις πριν παρουσιασθούν στην αγορά. Σε αυτή τη χρονική περίοδο, βρισκόμαστε σε διαδικασία αναζήτησης επενδυτή και συνομιλούμε με γνωστή ελληνική φαρμακευτική εταιρία.



Η ομάδα μας

Στην αρχή όλα τα μέλη, ασχοληθήκαμε με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τα ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, για τις ανάγκες του project, οι ρόλοι μας έγιναν συγκεκριμένοι.

Εύη Διακοκωνσταντή, Project Management

Κυριάκος Μαυράκης και Βασίλης Τσίμπος, Software Development

Σερίφ Μπάστιαλη και Γιάγκος Καπετανάκης, Hardware Development

Νίκος Βαρνάβας, Οικονομικών

Εύη Διακοκωνσταντή, Σχεδιασμός Προϊόντος

Θεοδώρα Πεσυρίδη, Μάρκετινγκ

Ευχαριστούμε θερμά τον εθελοντή μας, Λευτέρη Σπάρταλη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχ. Η/Υ, Msc Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων, ο οποίος ασχολείται με ιδιωτικά έργα κτιριακού αυτοματισμού. Υπεύθυνη για την υλοποίηση και το συντονισμό του προγράμματος, η εκπαιδευτικός μας, Αγγελική Νικολάου, Αρχιτέκτων Μηχ/κος.



Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η startup που συστήσαμε, ανοίγει πόρτες προς τη μελλοντική επαγγελματική μας ζωή. Θέλουμε ακόμα να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλους:

• ΝΑΙ, μπορούμε να βάλουμε τον πήχη ψηλά από μικρές ηλικίες και να πετύχουμε φιλόδοξους στόχους, από όπου κι αν βρισκόμαστε.

• ΝΑΙ, μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς τις ευκαιρίες που θα μας φέρουν στο επίκεντρο της καινοτομίας και της παγκόσμιας κοινότητας.

Γιατί η επινοητικότητα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα δεν διδάσκονται. Βιώνονται και μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή.

Roboholics: Where ideas come to life

(Πηγή: The Huffington Post)