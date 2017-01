Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Την πρώτη του συνεδρίαση για τη νέα χρονιά θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου για να εξετάσει τρέχοντα ζητήματα.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής:

1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Κακούλης).

1.1.Έγκριση της αρ. 1/3.1.2017 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της αρ. 338/2016 Απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων, ως προς τις παραγράφους Α.1, Α.2 και Δ που αφορούν στις οδούς Δημ.Θεοδωράκη και Καρπάθου».

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Σύμβουλος Κα Β.Παπαδημητρίου).

2.1. Έγκριση συμμετοχής στην πρόταση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί στην 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την Μέτρηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε Δημόσια Κτίρια» Ακρωνύμιο: ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ, αρ.πρωτ.2/2920/2017.

2.2. Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης, αρ. πρωτ. 2/2916/2017.

2.3. Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002850 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 2/2921/2017

2.4. Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»,αρ.πρωτ.2/2917/2017.

2.5.Μετακίνηση υπαλλήλου για το έργο “Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”- MOTIVATE, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-MED 2014-2020, αρ.πρωτ.2/2918/2017.

2.6. Αποδοχή χρηματοδότησης, αρ. πρωτ. 2/3107/2017.

3. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

3.1.Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΥΙΟΙ Μ.ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, αρ. πρωτ. 2/104423/2016.

3.2. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρία “Α1 YACHT TRADE CONSORTIUM SA. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”, αρ. πρωτ.2/2053/2017

3.3. Διαγραφή Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων ετών 2013-2014 ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ του κου Βολτατζή Γεωργίου του Ιωσήφ, αρ. πρωτ. 2/2358/2017

3.4. Διαγραφή τέλους παρεπιδημούντων έτους 2004 κ. Μ. Κουρμαδιά, (Δ.Ε.Ιαλυσού ) αρ. πρωτ. 11/2779/2017.

3.5. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρόδου και έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2017, αρ.πρωτ. 2/2959/2017.

3.6.Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας για το έτος 2017, αρ.πρωτ.2/3209/2017.

Θέματα Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας

(Εισηγητής: κ.Δ.Μουτάφης)

3.7. Λήξη της σιωπηρής παράτασης μίσθωσης και παράδοση στην ΕΤΑΔ ΑΕ του υπαίθριου χώρου στάθμευσης και παιδικής χαράς με στοιχεία ΑΒΚ 1326 του Ελληνικού Δημοσίου και Κτηματολογικής Μερίδας 133 Γαιών Ιξιάς, στην περιοχή Σωτήρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού επί της επαρχιακής οδού Ρόδου-Καμείρου, αρ.πρωτ.2/1596/2017.

3.8. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Έμπωνας για κατηχητική διδασκαλία, αρ. πρωτ. 2/1597/2017.

4. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ.Αθ.Κωνσταντίνου και Γ.Κακούλης)

4.1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου έτους 2017., αρ.πρωτ.16/2889/2017.

4.2.Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του 4ου υποέργου «Τεχνικός Σύμβουλος για το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) Ρόδου» της πράξης «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/1705/2017.

4.3. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ”, αρ. πρωτ.1 6/2438/2017.

4.4. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΤΟΥ», αρ. πρωτ. 16/24445/2017.

4.5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΜΥΛΙΑΣ – ΣΑΛΑΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΚΑΜΕΙΡΟΥ», αρ. πρωτ. 16/2652/2017.

4.6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΡΙΟΥ», αρ. πρωτ. 16/2661/2016.

4.7. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο« ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ», αρ. πρωτ. 16/2448/2016.

4.8. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ», αρ. πρωτ. 16/2726/2016.

4.9. Έγκριση παράτασης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΣΤΙΔΑΣ» αρ. πρωτ. 16/2768/2017.

4.10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», αρ. πρωτ. 16/2775/2017.

4.11. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου«Συντήρηση-συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων (Παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ)», αρ. πρωτ. 16/2840/2017

4.12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% του έργου ‘’Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας οδοί Μαύρου - Τηλιακού’’, αρ. πρωτ. 16/3180/2017.

4.13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11, 25/11, 04/12 2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Πεταλουδών), αρ. πρωτ. 16/3112/2017.

4.14. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση σχολείων πλην πόλεως Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/2968/2017.

4.15.Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος «ΡΕΝΗ» στην περιοχή Φαληράκι της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/3093 /2017.

4.16.Επιλογή Δημοτικού συμβούλου και σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Β’ φάση εργασιών αποκατάστασης Δημοτικού Μεγάρου» αρ. πρωτ. 2/822/2017.

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ. Ε. Κορναρόπουλος)

5.1. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Ρόδου.

6. ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠΑΡ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ελ.Χατζηϊωάννου)

6.1. Έγκριση της αρ. 271/2016 Απόφασης Δ.Σ Δ.Ο.Π.Α.Ρ που αφορά «Λήψη απόφασης σχετικά με παραίτηση από την άσκηση έφεσης κατά της αρ. αρ.184/2013 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αφορά τον Ευάγγελο Χατζηαντωνίου του Νικολάου»

7. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Παρδαλός).

7.1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και Πανεπιστημίου Αιγαίου, αρ.πρωτ.2/1546/2017.

7.2. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ρόδου σε πρόγραμμα παροχής εργασιακής εμπειρίας για δεκαπέντε (15) αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.,αρ.πρωτ.3127/2016.

8. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Κακούλης)

8.1.Χορήγηση αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου εντός επιχείρησης Αναψυχής (καφετέρια) στην Ο.Ε Ξ.Τ.Ε.Ε. ΚΩΣΤΑΛΙΑΣ Ι & ΣΙΑ, αρ.πρωτ.292/2017.

9. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σ .Κυριαζής)

9.1. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιορευστών, ισχύος έως 350 kW, επί γεωτεμαχίου στην KM 392Α 542 Γαιών Παραδεισίου της Δ.Κ. Παραδεισίου, Δ.Ε. Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Π.Ε.

Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της “Γ. ΧΑΣΤΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ”»

10. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κα Φ.Κρεματινού)

10.1.Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες , αρ.πρωτ.14/2755/2017.

11.Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα ( ΦΕΚ 444Β΄/99) και άρθρου 1 Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α/00) αρ. πρωτ. 2/1027/2017.

12.Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Ρόδου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, αρ,πρωτ.2/109260/2016.

13. Έγκριση μετάβασης και διαμονής Αντιδημάρχου Κας Μ.Χατζηλαζάρου στην Αθήνα από 25/1/2017 έως 28/1/2017 προκειμένου να παραστεί στην τελετή απονομής του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για το 2019 καθώς και για προγραμματισμένες συναντήσεις με το Υπουργείο Τουρισμού και την Ένωση Λιμένων Ελλάδος για θέματα θαλάσσιου Τουρισμού.

14. Έγκριση μετάβασης και διαμονής Αντιδημάρχου κ.Γ.Κακούλη στην Ιταλία στις 25/1/2017, προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ρόδου σε συνάν τηση εργασίας που διοργανώνει η UNESCO, με θέμα: Μεσαιωνικές Πόλεις, Ανοιχτές Κοινωνίες- Διαχείριση των ιστορικών τειχών στο Περιβάλλον της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, « Walled Cities, Open Societies-Managing Historic Walls in Urban World Heritage Properties”, που θα πραγματοποιηθεί στην Σιένα της Ιταλίας στις 26-27 Ιανουαρίου 2017.