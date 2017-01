Μεγάλη αύξηση στις προπωλήσεις τουριστικών πακέτων για Ρόδο

Τεράστια αύξηση στις προπωλήσεις τουριστικών πακέτων σημειώνεται αυτό το διάστημα με την τάση να είναι αυξητική από εβδομάδα σε εβδομάδα, γεγονός που δείχνει ότι εκτός απροόπτου η νέα σαιζόν θα είναι ικανοποιητική για τη Ρόδο.

Μάλιστα όπως υπογράμμισε η αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Μαριέττα Παπαβασιλείου, η τουριστική περίοδος εξελίσσεται πάρα πολύ καλά, ενώ στόχος της περιφέρειας είναι να αυξηθούν οι τουρίστες ποιότητας που θα μας επισκεφτούν φέτος.

Σύμφωνα με την ίδια παραμένει στόχος της περιφερειακής αρχής, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και το άνοιγμα νέων αγορών.

Ειδικότερα η αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της συνεργασίας με τη Marketing Greece στο πλαίσιο του τριετούς στρατηγικού πλάνου που καταρτίστηκε δηλώνοντας ότι η περιφέρεια με στόχο τη δημιουργία μίας ενιαίας επικοινωνιακής τουριστικής ταυτότητας και με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής μας δύναμης σε συνεργασία με τη Marketing Greece εφάρμοσε ένα τριετές στρατηγικό πλάνο το οποίο ξεκίνησε να υλοποιεί από το Μάρτιο του 2016.

«Με αυτό το πλάνο δημιουργήσαμε μία επικοινωνιακή ομπρέλα δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα νησιά, να δείξουν το δικό τους πλαίσιο δράσης και εμείς ως περιφέρεια μπορέσαμε κάτω από αυτήν να δείξουμε την ταυτότητά μας.

Είμαστε η πρώτη περιφέρεια που πέρασε στη ψηφιακή εποχή με τις πιο σύγχρονες τάσεις του μάρκετινγκ και δώσαμε μεγάλο βάρος στη διαδικτυακή μας παρουσία, κάτι το οποίο είχε πολύ καλά αποτελέσματα αν σκεφτεί κανείς ότι πήραμε το χρυσό βραβείο στα city awards στην κατηγορία μας.

Σε ότι αφορά το 2017 έχουμε μία πολύ μεγάλη εμπειρία και θα προσθέσουμε ότι μπορεί να ενισχύσει περισσότερο αυτή την προσπάθεια» δήλωσε η κα Παπαβασιλείου.

Όλα όσα θα γίνουν φέτος αλλά και την επόμενη χρονιά στοχεύουν:

- Σε περισσότερο ποιοτικό τουρισμό

- Σε άνοιγμα νέων αγορών

- Σε επέκταση της τουριστικής περιόδου

Αυτά βέβαια χρειάζονται χρόνο για να γίνουν αλλά όπως τόνισε η αντιπεριφερειάρχης «έχουμε χτίσει τη βάση για τα επόμενα δύο χρόνια. Το 2017 και το 2018 θα είναι πραγματικά δύο χρονιές που θα προσφέρουν πολλά στο νότιο Αιγαίο στοχεύοντας και στο κάθε νησί ξεχωριστά.

Φέτος θα ασχοληθούμε με όλα τα νησιά και θα δώσουμε έμφαση σε συγκεκριμένα νησιά ώστε στο πέρας της τριετίας να μπορέσουμε για όλα να δώσουμε ίδιες δυνατότητες.

Οι επιπλέον δράσεις που θα γίνουν το 2017 θα είναι για παράδειγμα η εικαστική αναβάθμιση του τουριστικού portal της περιφέρειας, η διαχείριση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της περιφέρειας, η κινηματογράφηση και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για το καλοκαίρι για διάφορα νησιά».

Εκτιμήσεις για σαιζόν

Σύμφωνα με την ίδια οι πωλήσεις που είναι ουσιαστικά προπωλήσεις γίνονται συνήθως από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια αύξηση και φαίνεται κατά εβδομάδα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι θετικός. Αυτό σημαίνει ότι η σαιζόν εξελίσσεται πάρα πολύ καλά.

Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλουν και διάφορες διοργανώσεις όπως αυτές αθλητικού επιπέδου που θα πραγματοποιηθούν και συγκεκριμένα, όπως ο ποδηλατικός αγώνας της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδηλασίας, το παγκόσμιο beach taekwondo που γίνεται πρώτη φορά και το οποίο διεξάγεται στη Ρόδο κ.α. Έχει προγραμματιστεί επίσης να γίνουν υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις με θέμα τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.

Σημειώνεται ότι η κα Παπαβασιλείου ανακοίνωσε τη συμμετοχή της περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις (Ελλάδα και εξωτερικό) καθώς επίσης και σε workshops στο εξωτερικό.

Πιο αναλυτικά

Το 2016 αποτέλεσε έτος σχεδιασμού και υλοποίησης των πρώτων ενεργειών προώθησης του τουριστικού προϊόντος, που περιλαμβάνουν:

• Τον στρατηγικό σχεδιασμό Μάρκετινγκ και την ισχυρή ανταγωνιστική τοποθέτηση του Νοτίου Αιγαίου και των προορισμών του

• Τη διαμόρφωση δημιουργικής «ομπρέλας» επικοινωνίας “AegeanIslands. Like No Other” η οποία περιλαμβάνει

- Την ανάπτυξη περισσότερων από 50 ιστοριών προορισμών και εμπειριών σε ελληνικά και αγγλικά

- Το σχεδιασμό περισσότερων από 160 δημιουργικών εφαρμογών

- Online διαδραστική πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου και επικοινωνίας, παρέχοντας πλήρη πρόσβαση σε επικοινωνιακό υλικό και περιεχόμενο, στους τοπικούς φορείς

- Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος, που περιλαμβάνει :

- Tumblr Campaign Page και

- Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, facebook, twitter, instagram

• Την υλοποίηση ενεργειών προώθησης μέσα από το Discovergreece.comτην ψηφιακή πλατφόρμα της Marketing Greece,

• Την υλοποίηση πλάνου δημοσιογραφικών και blogger αποστολών.

Οι ενέργειες αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με συνέπεια και επαγγελματισμό με εξαιρετικά αποτελέσματα, που επιβεβαιώθηκαν και από τις αυξημένες αφίξεις της φετινής χρονιάς.

Συνολικά τα αποτελέσματα της καμπάνιας του ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2016, έχουν ως εξής:

A. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ΚΑΜΠΑΝΙΑLIKE NO OTHER

Καταφέραμε να δημιουργήσουμε το «ψηφιακό άλμπουμ» του Νοτίου Αιγαίου, το οποίο είχε απήχηση σε ένα κοινό εκατομμυρίων ανά τον κόσμο!

Η καμπάνια LIKE NO OTHER απαριθμεί 45.000 μέλη. Πρόκειται για τη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ONLINE ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Παράλληλα, το #aegeanlikenoother έφθασε τα 5.000.000 impressions!

B. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟ ΤΟ DISCOVERGREECECOM

~1.000.000 θεάσεις (pageviews) στις σελίδες των προορισμών του Νοτίου Αιγαίου

~20.000.000 απήχηση (reach) στα social media του Discovergreece.com

~1.300.000 διάδραση (engagement) με το κοινό στα social media τουDiscovergreece.com

C. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ BLOGGER ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ MARKETING GREECE

• 28 επισκέψεις Μέσων

• 7 ειδικές ενέργειες media relations, που το αποτέλεσμα ισοδυναμεί με επίσκεψη

• 1 ειδικό project φωτογράφισης

• 1 ειδικό project επίσκεψης διασημοτήτων

• 1 ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη σε μέσο του εξωτερικού

• σε 25 νησιά του Νοτίου Αιγαίου με αποτέλεσμα:

- 377 έντυπα και online άρθρα με συνολική κυκλοφορία 8.411.834

- Ισοδύναμη διαφημιστική αξία (AEV) της δημοσιότητας εκτιμάται σε: 3.869.180€.

Γ. BLOGTROTTERS 2016

• 19 επισκέψεις bloggers (ψηφιακοί διαμορφωτές γνώμης)

• 2.077 posts στα Μέσα Κοινωνικής τους Δικτύωσης

• 34 Blogposts

• 106.404.268 Social Media Impressions

• 12 video blogs που είχαν ως αποτέλεσμα 634,004 θεάσεις.