Η γη των ελεύθερων και σπίτι των γενναίων

Του Βαγγέλη Παυλίδη από το pavlidiscartoons.com/blog

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ:

Aπαγόρευσε επ’ αόριστον την είσοδο στην χώρα του προσφύγων απο την Συρία.

Απαγόρευσε την είσοδο στην χώρα στους πολίτες εφτά Μουσουλμανικών χωρών, ακόμα και αν είναι κάτοχοι “πράσινης κάρτας” ή αν έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ.

Υπέγραψε την διαταγή για την κατασκευή τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Δήλωσε πως όπως πιστεύει “τα βασανιστήρια είναι απόλυτα αποτελεσματικά και η Αμερική πρέπει να πολεμήσει την φωτιά με την φωτιά.

Πώς είναι τα τελευταία λόγια του Ύμνου των ΗΠΑ… “ land of the free and home of the brave” ; “Η γη των ελεύθερων και το σπίτι των γενναίων”. Αλήθεια;