Αυτά μας «χρωστούν» οι Ευρωπαίοι και δεν εξοφλούνται με τίποτα!

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς

Φιλόλογος

(katsaras2002@yahoo.gr)

Η Ελλάδα μπορεί να είναι μια μικρή χώρα και να έχει μείνει πίσω σε πολλούς τομείς, η γλώσσα της όμως έχει ακολουθήσει τη δική της δυναμική πορεία. Η γλώσσα για μας τους Έλληνες είναι κάτι περισσότερο από στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι το ενωτικό στοιχείο που κράτησε τον ελληνισμό συσπειρωμένο και τον βοήθησε να ξεπεράσει τις εθνικές περιπέτειες.



Δεν έμεινε απομονωμένη και κλεισμένη στα στενά όρια του ελληνικού κράτους αλλά επεκτάθηκε παγκοσμίως. Σήμερα η αγγλική γλώσσα περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες ελληνικές λέξεις από τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Ηρόδοτο, τον Ιπποκράτη, το Θουκυδίδη, το Γαληνό.



Βασικές έννοιες σκέψης και έκφρασης στην αγγλική και στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες ,είναι λέξεις που έχουν παρθεί αυτούσιες από την γλώσσα μας. Αν αφαιρεθούν αυτές οι λέξεις από τα διεθνή λεξιλόγια, τότε η επικοινωνία και οι επιστήμες θα τελειώσουν εκείνη την στιγμή, λόγω της αδυναμίας συνεννόησης.

Aς δούμε μερικά παραδείγματα πολύ γνωστών ξένων λέξεων που η ρίζα τους είναι ελληνική.

Stop: πρέπει να είμαστε περήφανοι διότι η γνωστή αγγλική λέξη STOP έχει ελληνικές ρίζες. Προέρχεται από την αρχαία λέξη στύππη-στυππίον (το γνωστό μας στουπί)υλικό που οι αρχαίοι πρόγονοι μας το χρησιμοποιούσαν για να εκφράσουν διαφόρων τύπων ρωγμές π.χ στα ξύλινά τους πλοία. Εν συνεχεία, την στύππη την πήραν οι Ρωμαίοι και την μετέτρεψαν στο ρήμα «stuppο», που σημαίνει βουλώνω με στουπί ,άρα εμποδίζω, σταματώ την κίνηση. Tελικά έφτασε εν τέλει στην αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιείται με τον όρο «stop». Επίσης, από την ίδια ρίζα προέρχεται και η λέξη στυπόχαρτο, το χαρτί που απορροφά το μελάνι από τις σελίδες.

Police : αρχική ρίζα της η αρχαία ελληνική λέξη πολιτεία , όρος που καθιερώθηκε από τον Πλάτωνα, ως τίτλο του μνημειώδους έργου του «Περί Πολιτείας». Αρχικά πέρασε στην λατινική γλώσσα από τον Κικέρωνα ως politia μιλώντας για την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα και στην συνέχεια στην γαλλική με την σημασία «ρύθμιση της τάξης» .Την σημασία δηλαδή που έχει και το αγγλικό police και το γερμανικό polizei.

Tourism: πολλοί θεωρούν πως η λέξη τουρισμός παράγεται από τις γαλλικές λέξεις tour- tourisme. Και όμως αυτές οι λέξεις είναι προϊόν δανεισμού από την αρχαία εργαλειομηχανή, τον τόρνο. Η χρήση της μηχανής βασίζεται στο γύρισμα, στην περιστροφή. Έτσι αυτή η αρχαία λέξη μέσω της Λατινικής (tornus και tornare =γυρίζω τον τροχό, τον τόρνο) έδωσε τις λέξεις tour-tourisme, όχι πια με την έννοια της περιστροφής, αλλά ως «περίπατος, βόλτα» και τελικά «ταξίδι, περιήγηση».

Idiot: γνωρίζουμε ότι η λέξη idiot στα αγγλικά σημαίνει ηλίθιος, ανόητος. Η λέξη έχει τις ρίζες της στις αντιλήψεις των Αρχαίων Αθηναίων. Στην Αρχαία Αθήνα, την γενέτειρα πόλη της δημοκρατίας, η συμμετοχή στα κοινά θεωρούνταν κάτι το αυτονόητο. Ήταν η βασικότερη υποχρέωση των Αθηναίων. Η συντριπτική πλειοψηφία τους συμμετείχε λιγότερο ή περισσότερο ενεργά με κάποιον τρόπο στην πολιτική. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι "πολίτες". Δεν υπήρχε η αδιαφορία για ό,τι συμβαίνει δίπλα μας, στην γειτονιά μας, στην πόλη μας ή στο κράτος μας. Αυτούς που επέλεγαν να μην ασχοληθούν με τα κοινά, αλλά ενδιαφέρονταν μόνο για τον εαυτό τους, τους αποκαλούσαν "ιδιώτες", από τη λέξη "ίδιος"= ο ιδιωτικός ,ένας απαξιωτικός χαρακτηρισμός ταυτόσημος με την ηλιθιότητα και την ανοησία ,που είχε ως επακόλουθο την αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων, την κατάσχεση της περιουσίας και την εξορία .Με αυτή την έννοια υιοθετήθηκε και στην Αγγλική γλώσσα.

Galaxy: προέρχεται φυσικά από την ελληνική λέξη γαλαξίας με ρίζα την λέξη γάλα. Οι αρχαίοι Έλληνες παρομοίαζαν το λευκό νεφέλωμα ,το οποίο αποτελείται από δισεκατομμύρια αστέρια ως γάλα ,το οποίο υπήρχε στον ουρανό. Σύμφωνα με έναν μύθο, η θεά Ήρα θήλαζε τον Ηρακλή για να γίνει αθάνατος. Όταν όμως ανακάλυψε την απάτη του Δία ,που έφερε στον κόσμο το μυθικό ήρωα με την ερωμένη του Αλκμήνη, διέκοψε απότομα το θηλασμό και το γάλα της χύθηκε στο σύμπαν. Οι Λατίνοι, επηρεασμένοι από τον ελληνικό μύθο, ονόμασαν το γαλαξία ως via lacteal (δρόμος του γάλακτος), καθώς πίστευαν πως οδηγούσε στο ανάκτορο του Διός. Οι όροι ''γαλαξίας'' και ''γαλακτική οδός'', έχουν περάσει σε όλες τις γλώσσες του δυτικού πολιτισμού, είτε αυτούσιοι είτε μεταφρασμένοι: galaxy, milky way (Αγγλικά), galassia, via lacteal (ιταλικά), galaxie, voie lactee (Γαλλικά), galaxie ή milchstrasse (Γερμανικά).

Disaster : προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις δις και αστήρ. Πολλές φορές οι άνθρωποι στην αρχαιότητα έβλεπαν ένα αστέρι στον ουρανό, που γινόταν όλο και πιο φωτεινό, δίνοντας την εντύπωση ενός διπλού αστεριού κάτι που ,μη μπορώντας να το ερμηνεύσουν, το θεωρούσαν κακό οιωνό ,ένα μήνυμα καταστροφής εκ μέρους των θεών . Κάποιοι μάλιστα θεωρούν ως πρώτο συνθετικό της λέξης το δυσ- (λέξη πιο έντονα συνδεδεμένη με το κακό ,π.χ δυστυχία) δίνοντας στην λέξη την αρχική σημασία «κακό αστέρι».

Boutique: και όμως η λέξη μπουτίκ προέρχεται από το ελληνικό αποθήκη. Η λέξη αποθήκη πρόερχεται από το αρχαίο ρήμα αποτίθημι =αφήνω κάπου πράγματα. Η λέξη αυτή περνάει στα λατινικά ως apotheca, με τη σημασία «κελάρι, αποθήκη τροφίμων/προμηθειών» εξελίσσεται στο ιταλικό bottega και από κει στην γνωστή μας γαλλική λέξη.

Et cetera: η γνωστή συντομογραφία etc =κτλ αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού «και τα έτερα» δηλαδή και τα άλλα ,και τα υπόλοιπα.

Pain: η λέξη αυτή προήλθε από την λέξη ποινή που σήμαινε αρχικά τιμή αίματος, εκδίκηση (για έγκλημα) και μετά τιμωρία. Μέσω τού λατινικού poena, που έδωσε το γαλλικό peine (αρχικά σήμαινε τα βασανιστήρια των μαρτύρων της πίστεως), προήλθε το αγγλικό pain με τη σημασία «πόνος» ως απόρροια των πόνων από τα βασανιστήρια και ως επακόλουθο της τιμωρίας γενικότερα.



Church: ξεκίνησε από το ελληνιστικό κυριακόν (δώμα) =ο οίκος τού Κυρίου το οποίο, μέσω τού αρχ. γερμ. kirihha (απ' όπου το νέο γερμ. Kirche «εκκλησία») έδωσε το νέο αγγλ. church.

Gοndola: το σήμα κατατεθέν της Βενετίας , έχει ελληνικές ρίζες .Συγκεκριμένα προέρχεται από το μεσαιωνική ελληνική λέξη "κοντούρα" (κοντή+ουρά)που ήταν ένα μικρό ακτοπλοϊκό σκάφος που κυκλοφορούσε στην Μεσόγειο με κύριο γνώρισμα την κοντή ουρά του.

Ballet: πρόγονος της λέξης μπαλέτο είναι το αρχαιοελληνικό ρήμα «βάλλω» (= ρίχνω), από το οποίο σχηματίστηκε το «βαλλίζω»,με την έννοια «ρίχνω τα πόδια εδώ και εκεί, χοροπηδάω, χορεύω».

Diet: προέρχεται από την ελληνική λέξη δίαιτα η οποία πηγάζει από το αρχαίο ελληνικό «διαιτώμαι» που σημαίνει «ζω» «διαμένω». Γενικότερα η δίαιτα για τους αρχαίους Έλληνες, εκτός από τη διατροφή τους, αποτελούσε και τρόπο ζωής.

Pirate: ο πειρατής προέρχεται από το αρχαίο ρήμα πείρωμαι που σημαίνει προσπαθώ, αποπειρώμαι, τολμώ . Η λέξη πειρατής που προφανώς θα σήμαινε αρχικά αυτόν που αποτολμά παράτολμα και παράνομα εγχειρήματα.

Planet: η λέξη πλανήτης γεννήθηκε από το ελληνικό ρήμα «πλανάομαι» (=περιπλανιέμαι).

Συνεπώς πλανήτης σημαίνει περιπλανώμενο αστέρι. Κατά την αρχαία εποχή, οι αστρονόμοι παρατήρησαν ότι κάποια συγκεκριμένα φωτεινά σώματα άλλαζαν θέση κατά μήκος του ουρανού σε σχέση με τα άλλα άστρα. Οι Αρχαίοι Έλληνες τα αποκάλεσαν πλανήτες αστέρες ή απλά πλανήτες.

Super: ωραία, φανταστικά, σούπερ με προέλευση από το αρχαίο ελληνικό «υπέρ» πάνω από, πέρα, στη κορυφή.

Sardonic: από το ελληνικό «σαρδόνιος (γέλως) .Στη Φοινικική Σαρδηνία είχαν στην αρχαιότητα το “σαρδόνιο βότανο” το οποίο είναι ένα φυτό με νευροτοξίνες. Αν κάποιος κατανάλωνε το βότανο αυτό έπεφτε σε κατάσταση μέθης ,έκανε σπασμούς στο πρόσωπο, και στα χείλη του σχηματιζόταν ένα χαμόγελο ,που παίρνοντας το όνομα του φυτού, ονομάστηκε σαρδόνιο.

Audio: η λέξη audio προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη αυδή = φωνή (εξ’ ου και άναυδος, λέξη που χρησιμοποιούμε και σήμερα). Η λέξη αυτή μάλιστα συναντάται στα ομηρικά έπη. Το θέμα αυδ- λατινοποιήθηκε και έγινε aud- και απλά προστέθηκε και η κοινή για ρήματα κατάληξη -io.

Massage: η γαλλική λέξη massage έχει αρχαιότερες ρίζες. Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα "μάσσω" που σήμαινει "ζυμώνω" ,"πλάθω". Υπήρχε μάλιστα και η λέξη "μάζα" = η ζύμη. Οι πρόγονοι μας βέβαια είχαν ήδη αντίστοιχη λέξη με το σημερινό μασάζ , την λέξη "ανάτριψις".

Calm: η ηρεμία ,η νημεμία. Η αγγλική λέξη έχει την ρίζα της στο αρχαιοελληνικό καύμα που δήλωνε αρχικά τον καύσωνα και το θέρος, για αποκτήσει αργότερα την σημασία της ηρεμίας, της εξάντλησης που δημιουργείται λόγω της έντονης ζέστης ,του καύσωνα (από κει και το ρήμα καλμάρω).