Το καρναβάλι ξεκινάει από τη Disco Club Elli

Την έναρξη του καρναβαλιού του 2017 θα σηματοδοτήσει το πάρτι που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου η Disco Club Elli.

Με μότο "Let's start Carnival 2017" η αγαπημένη Disco του νησιού, μας καλεί να φέρουμε την πιο funky διάθεσή μας, για μια αξέχαστη βραδιά. We bring the crazy hats, you bring your funky mood μας λένε και με αυτό τον τρόπο μας καλούν να διασκεδάσουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Με μουσικές επιλογές των δεκαετιών '60- '70- '80- '90 από τον dj που άφησε εποχή στη disco space, Αντώνη Κλούβα αλλά και την ομάδα των 3bit, Πασχάλη Κώστα και Κώστα Χ., η βραδιά αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Elli disco club

Πλατεία Κουντουριώτη 6

Τηλέφωνα-ρεζερβέ 22410 22545