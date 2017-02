Καταρτίστηκε το πλάνο για την προβολή και διαφήμιση

Το πλάνο των δράσεων που καταρτίστηκε από την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου για το 2017 σε ότι αφορά την προβολή και τη διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος των νησιών θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου τη Δευτέρα 6 του μήνα.

Το πλάνο περιλαμβάνει δράσεις που ξεκινούν από τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού και φτάνουν στις εκθέσεις τουρισμού, με τη χρήση των σύγχρονων μορφών τεχνολογίας.

Επιγραμματικά περιλαμβάνει τα εξής:



Δράση 1: Μελέτη σχεδιασμού κι ανάπτυξης στρατηγικής επικοινωνίας & δημιουργικού οδηγού προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου



Δράση 2: Υπηρεσίες δημιουργικής εκτέλεσης και προσαρμογές για τις ανάγκες διαφήμισης και προβολής των προορισμών και θεματικών προϊόντων της Περιφέρειας



Δράση 3: Παραγωγή Videos για τις ανάγκες προβολής της τουριστικής περιόδου 2017 από υπάρχουσες τράπεζες και πηγές πλάνων με εικαστική επιμέλεια



Δράση 4: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη διαδραστικής web based εφαρμογής



Δράση 5: Εικαστική & Δομική Αναβάθμιση του τουριστικού Portal της Περιφέρειας http://aegeanislands.gr/



Δράση 6: Διαχείριση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου



Δράση 7: Κινηματογράφηση και παραγωγή οπτικο-ακουστικού υλικού (ταινίες) το καλοκαίρι του 2017



Δράση 8: Διαχείριση περιεχομένου και προώθηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου



Δράση 9: Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής Διαδικτυακών Μέσων Εξωτερικού



Δράση 9.α: Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής σε ψηφιακά Μέσα του εξωτερικού και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης



Δράση 9.β : Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής με αξιοποίηση Native ads και διαφήμισης περιεχομένου σε Διαδικτυακά Μέσα Εξωτερικού



Δράση 10 : Ειδικό Πρόγραμμα Προβολής στο Discovergreece.com



Δράση 11η: Εκπόνηση Μελετών τουριστικής κίνησης & προφίλ τουριστών



Δράση 12η: Ενέργειες Προώθησης B2B



Δράση 13η: Εκπόνηση μελέτης ανάλυσης της ψηφιακής φήμης



Δράση 14η: Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, Road Shows και Workshops.



Δράση 15. Φιλοξενίες



Δράση 16. Διαφημιστικές καταχωρήσεις



Δράση 17. Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και tour operators



Δράση 18. Προωθητικό υλικό / αναμνηστικά δώρα



Δράση 19. Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις



Σε ότι αφορά ειδικά τις εκθέσεις σε αυτές λαμβάνουν χώρα σημαντικές συναντήσεις μεταξύ επιχειρηματιών (ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων, Tour Operators) με στόχο την ενίσχυση του κύκλου εργασιών και δημόσιων φορέων με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στην ΠΝΑ και τις χώρες αυτές.



Η ΠΝΑ θα συμμετέχει είτε ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, είτε ως επίσημος εκθέτης. Τέλος, σε χώρες που κρίνεται απαραίτητο, η ΠΝΑ θα διοργανώσει μια σειρά από θεματικά Road Shows στις προαναφερθείσες πόλεις και σε σημεία αυξημένης ροής κόσμου, όπως εμπορικά κέντρα ή κεντρικά σημεία στις πόλεις αυτές με στόχο την καλύτερη δυνατή προβολή των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων.



Επίσης, στα σημεία αυτά θα υπάρξουν και συναντήσεις με τους κυριότερους Tour Operators των αγορών αυτών.

Παρατίθεται ο κατάλογος των εκθέσεων, Road Shows και Workshops:

ΧΩΡΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΒ Βερολίνο, 8-12/3/2017

ΡΩΣΙΑ MITT Μόσχα, 14-16/3/2017

ΓΑΛΛΙΑ Salon de Mondial – Παρίσι, 16-19/03/2017

ΣΟΥΗΔΙΑ Mediterranean Panorama – Στοκχόλμη, 18-19/03/2017

ΙΤΑΛΙΑ BIT – Μιλάνο, 02-04/04/2017

DUBAI ARABIAN TRAVEL MARKET_DUBAI

Η.Π.Α. PANORAMA GREECE_ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 11-13/05/2017

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Tour Natur – Ντίσελντορφ, 01-03/09/2017

ΓΕΡΜΑΝΙΑ TRAVEL CONNEXION 2017_THOMAS COOK

ΑΓΓΛΙΑ WTM – Λονδίνο, 06-08/11/2017

ΕΛΛΑΔΑ Philoxenia – Θεσσαλονίκη, 23-26/11/2017

ΠΟΛΩΝΙΑ Grecka Panorama – Βαρσοβία 02-03/12/2017

ΕΛΛΑΔΑ Greek Tourism Expo – Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ Athens Marathon Expo – Αθήνα

Η.Π.Α. MIAMI CRUISE



WORKSHOPS

Greek Tourism Workshop in Jeddah

Greek Tourism Workshop in Abu Dhabi

Greek Tourism Workshop in Lebanon

Travel Connexion 2017_Thomas Cook