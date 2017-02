Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα "Τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος"

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 04 Φεβρουαρίου η ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τίτλο: «Τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος» που διοργάνωσαν το ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρόδου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΠΕ Πεταλούδων με την στήριξη του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ομιλητές ήταν οι:

Λάππας Βάϊος ,Καθηγητής – Ερευνητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Αεροναυπηγών-Μηχανικών & Cranfield University, school of Aerospace, Manufacturing and Transport (UK),

Κομνηνός Κώστας, Μsc Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διαχειριστής Δικτύου Αειφόρων Νήσων «Δάφνη»,

Καράκιζα Τσαμπίκα, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου,

Συργιάννης Χαράλαμπος Υπεύθυνος ΚΠΕ Πεταλούδων.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους συμμετέχοντες από πολλούς επιστημονικούς χώρους και οι Επαγγελματίες κ.Καραγιάννη Δέσποινα (ΟΤΚΖ) και κ. Στέλιος Χαϊδούδης (RECOOIL ΕΠΕ).

Οι ομιλητές τόνισαν πως παντού στον κόσμο τα εργασιακά δεδομένα αλλάζουν γιατί απλά, αλλάζουν οι εποχές, οι συνθήκες, η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία οι ανάγκες αλλάζουν. Τα καλά νέα είναι ότι κάποια επαγγέλματα οι προοπτικές είναι ελπιδοφόρες, Υπάρχουν προοπτικές για όσους αναζητούν και ξέρουν να κατευθύνουν τη ζωή τους στο σωστό μονοπάτι. Ενεργητικές πρακτικές μάθησης αναπτύσσουν δεξιότητες και κρητική σκέψη.

Η πρόοδος σε τομείς τεχνολογιών αιχμής θα αυξήσει τον αριθμό των θέσεων εργασίας στο άμεσο μέλλον. Για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, οι μαθητές πρέπει να υιοθετήσουν,δεξιότητες μοναδικές και ιδιαίτερες. Η Δημιουργικότητα είναι το να μπορούμε να σκεφτούμε πέραν του συνηθισμένου ή όπως εκφράζεται στα Αγγλικά “think and act Out of the box”. Για να είναι κάποιος δημιουργικός θα πρέπει να μπορεί να ανακαλύπτει νέους και καινοτόμους τρόπους σκέψης και δράσεις με τους οποίους γίνονται τα πράγματα. Τόνισαν τον πολύ σημαντικό ρόλο στην εργασιακή καθημερινότητα παίζει η εξοικείωση μας με τις τελευταίες εξελίξεις στους Η/Υ και τα προγράμματα που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας μας. Τέλος τα μηνύματα που λάβαμε από τους προσκεκλημένους μας είναι αισιόδοξα και ανοίγουν τον ορίζοντα των επαγγελμάτων δίνοντας επιλογές σε αναδυόμενους τομείς στο χώρο της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης.