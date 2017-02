Λέρος: Εμβολιάστηκαν τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών από την ΜΚΟ PRAKSIS

Με επιτυχία πραγματοποίησε η PRAKSIS το δεύτερο γύρο εμβολιασμών των παιδιών μέχρι 15 ετών, το διάστημα από 14 έως 21 Ιανουαρίου 2017, υλοποιώντας το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας, στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, που βρίσκονται στα νησιά της Κω και της Λέρου.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, τα ιατρικά κλιμάκια της PRAKSIS προχώρησαν στον εμβολιασμό 100 παιδιών στην Κω και 178 στη Λέρο, με τρία εμβόλια (MMR, HEXAVALENT, PCV) που προστατεύουν από 10 σοβαρές παιδικές και όχι μόνο ασθένειες. Όλες οι οικογένειες ακολούθησαν με ενδιαφέρον τις οδηγίες των ιατρών ενώ κάθε παιδί προμηθεύτηκε το ατομικό βιβλιάριο εμβολιασμού του.

Ο περιοδικός εμβολιασμός των παιδιών θα συνεχίσει να πραγματοποιείται ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες υγείας τους, ενώ επίσης άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες υγείας θα εμβολιαστούν μέσα στις επόμενες ημέρες και με αντιγριπικά εμβόλια. Ο πρώτος κύκλος εμβολιασμών στα νησιά της Κω και της Λέρου, πραγματοποιήθηκε από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου.

Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασµό, εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Κύριος στόχος µας είναι η καταπολέµηση του κοινωνικού και οικονοµικού αποκλεισµού των ευπαθών κοινωνικά οµάδων και η υπεράσπιση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τους.

Αντικείµενο της PRAKSIS αποτελούν ο σχεδιασµός, η εφαρµογή και η υλοποίηση προγραµµάτων ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και καµπανιών ενηµέρωσης για ποικίλα ζητήµατα, όπως ΣΜΝ, Ηπατίτιδες, AIDS/ HIV.

Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά µας είναι η Πρόληψη, η Άµεση Παρέµβαση / υποστήριξη και η Άσκηση Πίεσης και Διεκδίκηση Δικαιωµάτων.

Τα προγράµµατα της PRAKSIS, δε θεωρούνται «ξεκίνηµα από το µηδέν», καθώς είναι «η επόµενη µέρα» προγραµµάτων που λειτουργούν από το Νοέµβριο του 1996.

Προγράµµατα και δράσεις που προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού ανεξαρτήτως από φύλο, χρώµα, εθνικότητα, εθνότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση, ταυτότητα φύλου ή/ και σεξουαλικό προσανατολισµό.

Οι ωφελούµενοί µας είναι Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, οικονοµικοί µετανάστες, αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύµατα διεθνικής σωµατεµπορίας (trafficking victims), εκδιδόµενα άτοµα, παιδιά του δρόµου, Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ), Ροµά, άνθρωποι που ζουν µε HIV/ AIDS)/ PLWA, άτοµα οροθετικά στους ιούς των Ηπατιτίδων Β και C, ΑΣΑ (Άντρες που κάνουν Σεξ µε Άντρες)/ MSM (Men having Sex with Men), κρατούµενοι (σε φυλακές ή σε κέντρα κράτησης), αποφυλακισµένοι, Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονοµική κρίση εξαιτίας της σύγχρονης οικονοµικής πραγµατικότητας , κάθε συνάνθρωπος µας που βιώνει κοινωνικό ή/ και οικονοµικό αποκλεισµό και αποκλείεται από βασικά αγαθά ή/και από διεκδίκηση αναφαίρετων και απαράγραπτων δικαιωµάτων.

Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, Σάµος, Κως, Χίος, Λέρος κ.ά), στα βόρεια σύνορα της χώρας καθώς και στην περιοχή της Πάτρας.

Ταυτόχρονα, µε Κινητές Ιατρικές Μονάδες ταξιδεύουµε στα νησιά, καθώς και στα βόρεια σύνορα πάντα ανάλογα µε τις ιατρικές ή /και ψυχοκοινωνικές καθώς και νοµικές ανάγκες που προκύπτουν.

Επιπλέον, η PRAKSIS είναι µέλος σε δευτεροβάθµια όργανα στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλά δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων, η PRAKSIS δραστηριοποιείται σε εταιρικά σχήµατα και δίκτυα µε άλλα κράτη µέλη όσον αφορά στην έρευνα, στην υπεράσπιση, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στη διάδοση/ διάχυση πληροφοριών και αποτελεσµάτων, στην άσκηση πίεσης, στην προώθηση της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για ποικίλα θέµατα, στην ανάπτυξη οριζόντιας και κάθετης ενηµέρωσης και πίεσης και καταγραφή συστάσεων προς αλλαγής πολιτικής προσανατολισµένη στην υπεράσπιση των ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε αρµόδιους δηµόσιους φορείς.