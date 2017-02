Γ. Τσακίρης: Αγώνα επιβίωσης δίνουν τα περισσότερα ξενοδοχεία

Παρά την αύξηση των αφίξεων το 2016, "οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ασθμαίνουν, υπό το βάρος της υπερφορολόγησης, της έλλειψης ρευστότητας, της πολυνομίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού", τόνισε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) κ. Γιώργος Τσακίρης, μιλώντας στην 6η Γενική Συνέλευση των μελών του ΞΕΕ, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo.

"Ασθμαίνουν και παλεύουν μέρα με τη μέρα, για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να κρατήσουν τους εργαζομένους τους", είπε χαρακτηριστικά ο κ.Τσακίρης, υπογραμμίζοντας:

"Από την μια η αύξηση του ΦΠΑ και των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ, και η αδυναμία μέχρι σήμερα της πολιτείας να θεσμοθετήσει ένα νομοθετικό περιβάλλον για μια ανάλογη των αδειοδοτημένων, φορολογική αντιμετώπιση των βραχυχρόνια ενοικιαζομένων κατοικιών και από την άλλη, η προγραμματισμένη για το 2018 εφαρμογή του τέλους διανυκτέρευσης, δημιουργούν ένα περιβάλλον αντιαναπτυξιακό για τον τουρισμό και ιδιαίτερα προβληματικό για τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.



Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα και αυτή οφείλουμε να αναδείξουμε και να αντιμετωπίσουμε χωρίς περιστροφές. Αυτή άλλωστε είναι και η θεσμική αποστολή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Να αναγνωρίζει την πραγματικότητα και να μελετά και να προτείνει λύσεις για το αύριο της ελληνικής ξενοδοχίας και του τουρισμού, ανεξάρτητα από το αν γίνεται πάντοτε αρεστό ή μη στους εκάστοτε κυβερνώντες. Σε αυτή την αποστολή παραμένουμε απαρέγκλιτα ταγμένοι προς κοινό όφελος".



Οι νέες τάσεις

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΞΕΕ ανέλυσε τις νέες τάσεις, που διαμορφώνουν νέες πραγματικότητες, στις οποίες οι ξενοδόχοι καλούνται να ανταποκριθούν:



Πραγματικότητα 1η: Με την εισβολή του digitality στην τουριστική οικονομία, το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών κρατήσεων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και από κινητά τηλέφωνα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πελάτες μας πλέον πρώτα αναζητούν το γρήγορο wifi και μετά τη σάουνα ή το χαμάμ.



Πραγματικότητα 2η: Οι Online Travel Agents γιγαντώνονται και το μερίδιο αγοράς τους ξεπερνάει πλέον αυτό των παραδοσιακών tour operators, την ίδια στιγμή που διαρκώς αναδύονται, νέες αγορές και νέοι προορισμοί.



Πραγματικότητα 3η: Βιώνουμε ήδη τις ανατρεπτικές συνέπειες που προκαλεί η ανάπτυξη και εξάπλωση της sharing economy όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται η ενοικίαση σπιτιών ως τουριστικών καταλυμάτων. Η ανάπτυξη αυτή της σκιώδους οικονομίας πλήττει, σε πρώτο στάδιο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις .



Ο κ. Τσακίρης σημείωσε ακόμη ότι η οριζόντια φορολόγηση, η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, η ανοχή και ενίσχυση του sharing economy, οι ασφυκτικές περιβαλλοντικές προϋποθέσεις που έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, όλα κατατείνουν είτε στον αποκλεισμό είτε στην τελική εξάντληση της μικρομεσαίας επιχείρησης και επιχειρηματικότητας.



Καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΞΕΕ υποστήριξε ότι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα επιβίωσης, των παραδοσιακών αδειοδοτημένων μορφών φιλοξενίας είναι:

1) η παροχή ποιοτικών, πιστοποιημένων και value for money υπηρεσιών,



2) η εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής στην παραγωγή, διάθεση και πώληση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών,



3) η διαμόρφωση καινοτόμων ξενοδοχειακών προϊόντων ελκυστικών στα νέα πελατειακά κοινά που σχηματίζονται,



4) η υιοθέτηση πολλών τιμολογιακών προσεγγίσεων του προϊόντος, δηλαδή του multipricing με σεβασμό στο value for money του προϊόντος,

5) η επιθετική διείσδυσή της ξενοδοχίας στο sharing economy και η υιοθέτηση των τεχνολογιών και πρακτικών τους. Η λογική πολλών συνάδελφων που ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του sharing economy ως «μόδα που θα περάσει», είναι αφελής και πρέπει να εγκαταλειφθεί,



6) η επένδυση σε νέα ταλέντα και στην ψηφιακή κατάρτιση των στελεχών των ξενοδοχείων και



7) η συνεργασία. Μία λέξη ξένη στην κουλτούρα των ξενοδόχων, αλλά νομοτελειακά απαραίτητη στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Οι συνεργασίες μεταξύ επαγγελματιών καταλυματιών, αλλά και γενικά μεταξύ τουριστικών επαγγελματιών για την παροχή κάθετων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους επισκέπτες μας αποτελούν τη διέξοδο βιωσιμότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεών και κυρίως των μικρομεσαίων.



Από το βήμα της 6ης Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάστηκαν ακόμη:

-η νέα δράση του Επιμελητηρίου που αφορά την ανάπτυξη προτύπου για τον χαρακτηρισμό ξενοδοχείων ως Boutique Hotel,

-η ηλεκτρονική διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, «Ελληνικό Πρωινό», το οποίο πλέον είναι ανοικτό και σε μη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τέλος

- η μέχρι σήμερα πορεία της πρότυπης ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης προορισμού, το «Trip2Athens».



Ο κ.Τσακίρης προανήγγειλε την αποχώρησή του από την προεδρία του ΞΕΕ, λέγοντας ότι είναι η τελευταία φορά που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση με την ιδιότητα του Προέδρου του ΔΣ, ευχαριστώντας τους ξενοδόχους και ιδιοκτήτες κάμπινγκ, καθώς και τα μέλη του ΔΣ και τους εργαζομένους, για την εμπιστοσύνη και υποστήριξη τους.



Στην 6η Γενική Συνέλευση, συμμετείχαν πλέον των 1.100 ξενοδόχων και παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά η οποία και απηύθυνε χαιρετισμό, καθώς και οι εκπρόσωποι-Τομεάρχες Τουρισμού της αξιωματικής και της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Επίσης παρόντες ήταν οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου, η κα Ευρυδίκη Κουρνέτα και ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, ο πρόεδρος της ΠΟΞ κ. Γιάννης Ρέτσος, και πολλοί εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Φορέων.