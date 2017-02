Θρήνος στην ιατρική κοινότητα: Βρέθηκε νεκρός ο ροδίτης καθηγητής Ιατρικής Μανώλης Γανωτάκης

Θρήνος στην ιατρική και πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, ένας καταξιωμένος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος κατάγονταν από τη Ρόδο!

Πρόκειται για τον Μανώλη Γανωτάκη, καθηγητή παθολογίαςυπεύθυνο για χρόνια του Μεταβολικού – Διαβητολογικού Ιατρείου της Παθολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.

Ο άτυχος καθηγητής σύμφωνα με το cretalive, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας μόνο ένα κρυολόγημα τον ταλαιπωρούσε, το οποίο , όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, του είχε περάσει...

Τον 65χρονο καθηγητή βρήκε νεκρό στο σπίτι του γνωστός ιατρός και φίλος του.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η επιστημονική κοινότητα για την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου τους.

Σύφμωνα με το candianews.gr ο Μ. Γανωτάκης είχε γεννηθεί στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας τον Μάρτιο του 1952, (οι γονείς του κατάγονταν από τη Ρόδο) και ήταν πατέρας δυο παιδιών.

Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, το 2ο Ελληνικό Συμπόσιο Φαρμακο-επιδημιολογίας, που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, από 19-21 Μαΐου 2017, αφιερώνεται στην μνήμη του.

Μέλος ελληνικών και διεθνών Ιατρικών Εταιρειών/συλλόγων, μεταξύ των οποίων ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, η Ελληνική Αντιϋπερτασική Εταιρεία, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, αντιπρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Ηρακλείου, Παγκρήτια Ένωση Παθολόγων Κρήτης (της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος), Fellow of Royal Society of Health, Fellow of American Society of Angiology, Member of the European Atherosclerosis Society. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, αντιπρόεδρος του ΔΣ από 2010-2012 και Πρόεδρος του ΔΣ από το 2012 μέχρι 2014.

Ήταν συγγραφέας 105 ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά (>3000 βιβλιογραφικές αναφορές και h-index 34), 17 ελληνικών δημοσιεύσεων και 4 κεφαλαίων σε ελληνικά συγγράμματα, 64 ανακοινώσεων σε ελληνικά συνέδρια και 50 σε διεθνή συνέδρια. Διευθυντής σύνταξης περιοδικού “ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ” (μέχρι το Σεπτέμβρίου 2010), μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ”, επίσημου περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. • Σε κλινικό επίπεδο Υπεύθυνος του Μεταβολικού – Διαβητολογικού Ιατρείου της