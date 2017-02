Εκπαιδευτικό κέντρο για τα προσφυγόπουλα στη Λέρο

Εγκαινιάστηκε χθες και λειτουργεί με ευθύνη της οργάνωσης “Save the Children”

Ένας εκπαιδευτικός χώρος για παιδιά προσφύγων και μεταναστών με την ονομασία «LEDU» εγκαινιάστηκε χθες στην περιοχή Λέπιδα της Λέρου. Σε αυτόν φοιτούν παιδιά ηλικίας από έξι έως 18 ετών, με στόχο να ενταχθούν ομαλά στις επίσημες δομές εκπαίδευσης και να συνεχίσουν την εκπαιδευτική σταδιοδρομία τους.

Τρεις αίθουσες διδασκαλίας (η μία είναι εξοπλισμένη και λειτουργεί και ως αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών) και μία αίθουσα ποικίλων δραστηριοτήτων έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν περίπου 80 μαθητές ανά ημέρα. Εκεί διδάσκονται μαθήματα αγγλικών, ελληνικών, μαθηματικών, γεωγραφίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και καλλιτεχνικών από Έλληνες εκπαιδευτικούς και από εξειδικευμένο προσωπικό της οργάνωσης «Save the Children». Μαθήματα γίνονται και από τα μέλη της προσφυγικής κοινότητας.



Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτήν τη στιγμή στο «LEDU» είναι εγγεγραμμένοι 170 μαθητές, οι οποίοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εναλλάξ, ημέρα πάρα ημέρα. Ανάμεσα στους μαθητές είναι και η 16χρονη Αφγανή Χόμα (σ.σ. το όνομα έχει αλλαχθεί για λόγους προστασίας), η οποία σημειώνει: «Η εκπαίδευση είναι σημαντική για τη ζωή μας. Από μικρή ήθελα να πάω σχολείο, αλλά στο Αφγανιστάν τα κορίτσια δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν μπορούσα να πάω και να έχω φίλους, όπως και τα άλλα παιδιά. Το σχολείο είναι σημαντικό για όλους». «Εδώ αισθάνομαι ότι έχω τα δικαιώματά μου, αισθάνομαι ελεύθερη και δυνατή», συμπληρώνει.



Το «LEDU» θα φιλοξενήσει σύντομα και Έλληνες μαθητές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα γλώσσας και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η διαμόρφωση και τα λειτουργικά έξοδα του «LEDU» καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG Home) και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το εκπαιδευτικό κέντρο λειτουργεί από την οργάνωση «Save the Children».

Κατά τη διάρκεια των σημερινών εγκαινίων, ο εκπρόσωπος του ελληνικού γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας, Φιλίπ Λεκλέρκ, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «η μη τυπική εκπαίδευση αποτελεί εφαλτήριο και επιτρέπει την προετοιμασία για την εισαγωγή στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, είτε στην Ελλάδα, είτε στις χώρες καταγωγής, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Τους δίνει επίσης δύναμη, ώστε να συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας και αποτελεί εργαλείο, απαραίτητο για την ένταξή τους».



Ο επικεφαλής της οργάνωσης «Save the Children» στην Ελλάδα, Αντρέας Ρινγκ, παρατήρησε ότι «με το LEDU ενισχύουμε την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών και τους βοηθάμε να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα, έπειτα από ένα μακρό και επίπονο διάστημα έξω από τις σχολικές αίθουσες. Ταυτόχρονα, όμως, χτίζουμε και γέφυρες συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αποδοχής ανάμεσα στην τοπική κοινότητα και τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες».