Σημαντική εκδήλωση για τη σχέση του καρκίνου στόματος και του καπνίσματος

Την Πέμπτη 9/2, πραγματοποιήθηκε μια πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Κολλεγίου Ρόδου. Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου κος Νικόλαος Διακογεωργίου παρουσίασε συγκλονιστικά στοιχεία για την αιτιώδη συνάφεια και σχέση που έχει το κάπνισμα και ο καρκίνος του στόματος.

Την ομιλία παρακολούθησαν οι μαθητές του Λυκείου, του Γυμνασίου και των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου και της Διεύθυνσης του Κολλεγίου «Εκπαιδευτηρίων Ρόδου» και εντάσσεται αφενός σ’ ένα πρόγραμμα δράσεων που αναπτύσσει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος για την υγιεινή του Στόματος και αφετέρου στην έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση από Επιστημονικούς φορείς, που επιδιώκει και εφαρμόζει η Διεύθυνση του Κολλεγίου για τους μαθητές.

Ο κος Διακογεωργίου επισήμανε στην ομιλία του στην αρχή την έννοια της στοματικής υγιεινής. Είναι πολύ περισσότερα από ένα χαμόγελο˙«δεν είναι μόνο τα δόντια, είναι οι μύες, τα ούλα, τα χείλη, οι αδένες, το σύνολο των οστών», εφόσον με το στόμα μιλάμε, γελάμε, μασάμε, μεταφέρουμε συναισθήματα, εκφραζόμαστε. Αναφερόμενος στις επιπτώσεις του καπνίσματος και στον καρκίνο του στόματος, υποστήριξε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των θανάτων από νόσους που σχετίζονται με το κάπνισμα.

Το 2012 πέθαναν 5 εκατ. συνάνθρωποι μας, ενώ το 2020 προβλέπεται ότι ο αριθμός των θανάτων θα ανέλθει στα 9 εκατ.

Για τη χώρα μας είπε ότι η κατανάλωση προϊόντων καπνού (τσιγάρα κλπ) αυξήθηκε κατά 494% και αναλόγως αυξήθηκαν και οι θάνατοι κατά 475% από καρκίνο.

Ο μέσος όρος αριθμών καπνιστών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 400 / ανά 1.000 κατοίκους.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2010 ο αριθμός των καπνιστών είναι :

Ελλάδα 38,6% Τουρκία 32,1% Ολλανδία 31% Ουγγαρία 30,4% Ιαπωνία 29,2%

Άνδρες Γυναίκες Τουρκία 51,1% Ελλάδα 31,3% Νότια Κορέα 46% Ολλανδία 26,6% Ελλάδα 46% Ιρλανδία 26,6% Ιαπωνία 45.8% Ουγγαρία 25%

Από την ανάλυση των στοιχείων όπως είπε ο κος Διακογεωργίου, προκύπτουν τα εξής:

η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε κατανάλωση προϊόντων καπνού.

Οι καπνιστές από την Τουρκία είναι οι πρώτοι στην Ευρώπη ενώ οι Ελληνίδες κατέχουν τα σκήπτρα στο κάπνισμα και δικαίως έχουν χαρακτηριστεί ως «το φουγάρο της Ευρώπης».

Στη συνέχεια ο κος Διακογεωργίου παρουσίασε στους μαθητές μια διαφάνεια που απεικόνιζε ένα τσιγάρο στο οποία αναγραφόταν «I WANT TO LΙVE NOT TO DIE» «ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ ΟΧΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ» και στο τέλος καθώς καιγόταν το τσιγάρο έμεινε η λέξη «DIE», «ΠΕΘΑΙΝΩ».

Ακολούθως ο κος Διακογεωργίου παρουσίασε ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στις επιπτώσεις στο στόμα από το κάπνισμα. Εκτός της ύπαρξης διάστικτων στιγμάτων στους πνεύμονες των καπνιστών, το κάπνισμα ευθύνεται για τις ακόλουθες νόσους :

Νόσοι και βλάβες του στόματος από το κάπνισμα

Αθώες Επικίνδυνες 1. Χρώση Δοντιών 1. Λευκοπλακία (προκαρκινική βλάβη) 2. Ουλίτιδα 2. Μυρμιγκιώδες καρκίνωμα 3. Μελάγχρωση (Μελάνωση) 3. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 4. Θερμό έγκαυμα 5. Λευκές γραμμές στα ούλα 6.Νικοτινιακή Στοματίτιδα 7. Κακοσμία

Από ανάλυση 434 περιπτώσεων ασθενών που έπασχαν από Λευκοπλακία το 55% ήταν άνδρες και το 44,7% ήταν γυναίκες στον ελληνικό πληθυσμό.

Σημαντικό εύρημα ήταν το γεγονός ότι 9 στους 10 ασθενείς με Λευκοπλακία, ήταν καπνιστές δηλαδή υπήρχε σχέση με καπνοεξαρτόμενη βλάβη.

Κατόπιν ο Πρόεδρος μας παρουσίασε στοιχεία για τα σημεία του στόματος στα οποία προξενεί βλάβη η Λευκοπλακία.

Περιοχή του στόματος που έχει υποστεί βλάβη από Λευκοπλακία.

Θέση Ποσοστό Παρειά 32,5% Γλώσσα 19,5% ούλα 16,9% χείλη 16,9% Έδαφος στόματος 10,7% υπερώα 6,9%

Όπως επισήμανε ο κος Διακογεωργίου ο καρκίνος του στόματος είναι μια πολύ σοβαρή νόσος που ενέχει μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή. Στο σημείο αυτό δίνοντας νότα αισιοδοξίας υποστήριξε ότι : « Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να επανορθώσει τις βλάβες από τη Λευκοπλακία».

Τόνισε όμως ότι η θεραπεία έχει σχέση με την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, εφόσον σε πρώιμο στάδιο οι ασθενείς με Λευκοπλακία έχουν ποσοστό 95% 5ετούς επιβίωσης.

Αντίθετα αυτοί που θα επιδείξουν αδιαφορία στη νόσο, το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης μειώνεται στο 20%.

Για τη χώρα μας αξιόλογα είναι και τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) 600-500 νέες περιπτώσεις ασθενών με καρκίνο του στόματος εμφανίζονται κάθε χρόνο.

Β) Η σχέση μεταξύ ανδρών – γυναικών είναι 1,2 : 1

Γ) Ποσοστό 90% των ασθενών είναι καπνιστές.

Επίσης ο κος Πρόεδρος επισήμανε το γεγονός της έγκαιρης διάγνωσης. Εξαιτίας της άγνοιας του πληθυσμού αναφορικά με τον καρκίνο του στόματος σε συνδυασμό με την ελλειπή ενημέρωση για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες πολλοί ασθενείς καθυστερούν να εξεταστούν από τους οδοντιάτρους, με συνέπεια να καθίστανται δυσχερής η αντιμετώπιση και η περαιτέρω θεραπεία.

Ποιες όμως είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου ανάμεσα στον πληθυσμό που ενδεχομένως να υποστούν Λευκοπλακία ;

Α) Πρώτοι είναι οι Καπνιστές.

Ποσοστό 75% των περιπτώσεων ασθενών με καρκίνο του στόματος είναι καπνιστές. Εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης και την ποσότητα των τσιγάρων.

Β) Οι χρήστες αλκοόλ.

Περισσότερα από 3-4 ποτά ημερησίως με οινοπνευματώδη (>40ο αλκοόλη) δημιουργούν αρνητικές προϋποθέσεις.

Γ) Άτομα τα οποία εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία.

Συνήθως υφίστανται Λευκοπλακία στο κάτω χείλος.

Δ) Όσοι έχουν ηλικία άνω των 40 ετών.

Ε) Οι ιοί (Η.P.V) ενοχοποιούνται για καρκίνο στο λάρυγγα.

ΣΤ) Η Διατροφή

Ζ) Συνεχείς τραυματισμοί στο στόμα (δοντιών, παρειών, γλώσσας)

Στη συνέχεια ο κος Διακογεωργίου ανέφερε τις ύποπτες βλάβες, οι οποίες μας οδηγούν αμέσως στον οδοντίατρο διότι σχετίζονται με Λευκοπλακία.

Λευκή πλάκα στο στόμα ή κοκκίνωμα.

Πληγή στο στόμα που δεν κλείνει.

Έλκος ή πληγή

Ογκίδιο

μελανή κηλίδα

Μούδιασμά ή απώλεια (αίσθηση πόνου)

Αιμορραγία

Διόγκωση στο Λαιμό

Δυσκαταποσία

Το μυρμιγκιώδες καρκίνωμα και

και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο και η μορφολογία που ποικίλει. Σε περίπτωση βλάβης 3ου Σταδίου προκαλεί μετάσταση.

Η θεραπεία του Καρκίνου του Στόματος προσεγγίζεται με χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία. Ωστόσο αναφέρονται διάφορα προβλήματα από τη θεραπεία που αναφέρονται στην ομιλία, στην κατάποση, στην έκκριση σιελού, και βλάβη στα δόντια.

Τα πρώτα συμπτώματα της νόσου επικεντρώνονται σε : αιμορραγία, πόνο, φυσαλίδες με υγρό, μελανή πλάκα, όγκο που προεξέχει και δυσκολία στη μάσηση.

Κλείνοντας την εξαιρετικά σημαντική ομιλία του προς τους μαθητές ο κος Διακογεωργίου τους έδωσε απαραίτητες συμβουλές :

Να επιμελούνται τη στοματική τους υγιεινή.

Να αποφεύγουν το αλκοόλ.

Να επισκέπτονται τον οδοντίατρο κάθε 6 μήνες και να συμβουλεύονται μόνο τους ειδικούς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από την εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών του Δημοτικού από μέλη του οδοντιατρικού Συλλόγου (κος Καθοπούλης – κος Δοντάς ) αναφορικά με θέματα που έχουν σχέση με τη στοματική υγιεινή και τα ορθοδοντικά προβλήματα.

Στόχος και αυτής της εκδήλωσης ήταν να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, να μάθουν από τη μικρή ηλικία την αξία της στοματικής υγιεινής και να υιοθετήσουν καθημερινές συνήθειες για την περιποίηση και καθαρισμό των δοντιών και του στόματος.

Τα μέλη του Συλλόγου παρουσίασαν στοιχεία και έδωσαν χρήσιμες συμβουλές στα παιδιά. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι η τερηδόνα είναι μια πάθηση των δοντιών η οποία τρυπάει την αδαμαντίνη των δοντιών και στη συνέχεια κατευθύνεται στον πολφό και στο νεύρο και δημιουργεί απόστημα – κύστη (μικροβιακή μόλυνση).

Η πλάκα είναι μια άχρωμη κολλώδης πλάκα, η οποία σχηματίζεται πάνω στα δόντια και περιέχει μικρόβια. Το σάλιο προστατεύει τα δόντια. Η παιδική ουλίτιδα δημιουργείται όταν δεν πλένουμε τα δόντια και έχει ως συνέπεια διάφορες φλεγμονές.

Η πρόσληψη φθορίου λειτουργεί αποτρεπτικά στη δημιουργία τερηδόνας. Είναι απαραίτητο τα παιδιά ν’ αποκτήσουν τη συνήθεια να πλένουν τα δόντια τους 3 φορές την ημέρα κυρίως μετά το φαγητό.

Το πιο σημαντικό είναι το πλύσιμο των δοντιών πριν το βραδινό ύπνο. Για τον τρόπο βουρτσίσματος επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνεται από πάνω προς τα κάτω και από μπρος πίσω και να μην παραλείπουν να βουρτσίζουν και το εσωτερικό τμήμα των δοντιών.

Η χρήση του νήματος είναι απαραίτητη διότι αφαιρεί τροφές που αδυνατεί η οδοντόβουρτσα να την απομακρύνει. Η διατροφή όπως τονίζουν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υγιεινή των δοντιών. Να αποφεύγουν τα παιδιά να καταναλώνουν, προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη όπως αναψυκτικά, σοκολάτες, κέικ και χυμούς που περιέχουν συντηρητικά καθώς και οτιδήποτε κολλάει στα δόντια όπως ζελεδάκια. Αντίθετα επιβάλλεται να τρώνε, λαχανικά, φρούτα, αυγά, γάλα και δημητριακά.

Ωστόσο θα μπορούν να καταναλώνουν μια φορά τη εβδομάδα γλυκά και να πλένουν αμέσως τα δόντια τους. Επίσης συνέστησαν να επισκέπτονται κάθε 6 μήνες τον οδοντίατρο τους και να κάνουν φθορίωση. Για τη χρήση στοματικών διαλυμμάτων τόνισαν ότι αυτά είναι αποτελεσματικά αφού πλύνουμε τα δόντια μας.

Εξίσου σημαντική ήταν η πληροφορία για μαθητές και εκπαιδευτικούς για την περίπτωση τραυματισμών ή απώλειας δοντιού. Όπως υποστηρίζουν εάν ένας μαθητής τραυματιστεί στα δόντια, θα πρέπει αμέσως οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη της οικογένειας του να τοποθετήσουν το τμήμα του δοντιού ή όλο το δόντι μέσα σε ορό ή σε γάλα και να μεταβούν αμέσως στον οδοντίατρο προκειμένου να γίνει η επικόλληση. Αυτή η διαδικασία της συντήρησης του δοντιού σε υγρό μπορεί να διαρκέσει μέχρι 24 ώρες.

Ακολούθως τα παιδιά ενημερώθηκαν για τα ορθοδοντικά προβλήματα και πότε είναι απαραίτητο να επισκεφθεί κάποιος τον ορθοδοντικό:

Εφόσον συγκλείνουν ή δεν συγκλείνουν καθόλου τα δόντια.

Εάν οι γνάθοι είναι πολύ μπροστά ή πολύ πίσω.

Εάν υπάρχουν προβλήματα άρθρωσης από τη χρήση πιπίλας ή δακτύλου.

Εάν τα δόντια είναι στραβά σε συνδυασμό με κακή υγιεινή , τερηδόνα.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου ευχαρίστησαν τη Διεύθυνση του Κολλεγίου και τους μαθητές και υποσχέθηκαν ότι θα επαναλάβουν μελλοντικά ανάλογες παρουσιάσεις με άλλα μέλη του Συλλόγου τους.