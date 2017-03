Unilever vs Kraft-Heinz: Δύο διαφορετικά πρόσωπα του σύγχρονου καπιταλισμού

Γράφει ο Ζαχαρίας Παρασκευάς

Οταν το απόγευμα την περασμένης Παρασκευής άκουσα τον χαρακτηριστικό ήχο της ειδοποίησης στο κινητό μου σχετικά με μία σημαντική επιχειρηματική είδηση, ποτέ δεν φανταζόμουν αυτό που θα διάβαζα: Την ανακοίνωση της αποτυχημένης προσπάθειας εξαγοράς της εταιρείας Unilever από την Kraft-Heinz, που αν γινόταν θα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά στην παγκόσμια οικονομική ιστορία!



Οι δύο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες είναι γνωστές στην παγκόσμια αγορά για μιά μεγάλη γκάμα προϊόντων καθημερινής χρήσης τόσο στον τομέα των τροφίμων όσο και της προσωπικής φροντίδας. Becel, Knorr, Lipton, Helmmann’s, Magnum, Klinex, Dove, AXE, Rexona καθώς επίσης και προϊόντα που παράγονται με ελληνικό Brad name όπως Βιτάμ, Αλτις, Φυτίνη, Pummaro αποτελούν μερικά από τα 400 brands του ομίλου της Unilever.



Από την άλλη η Kraft-Heinz, γνωστή στην ελληνική αγορά κυρίως από τα ομώνυμα κέτσαπ και το τυρί Philadelphia, μετά από μια σειρά εξαγορών τα τελευταία δέκα χρόνια, βρίσκεται μαζί με την Unilever μέσα στις δέκα πρώτες επιχειρήσεις τροφίμων στο κόσμο με ετήσιο τζίρο 25 δις δολλαρίων.



Η είδηση της κατάρρευσης των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο μεριές, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο. Δεν ήταν μόνο ότι είχαν κρατηθεί κρυφές οι επαφές, αλλά κυρίως ότι όταν το θέμα βγήκε στην δημοσιότητα είχε ταυτόχρονα οριστικοποιηθεί η αποτυχία του.



Μετά την κοινή ανακοίνωση τών δύο πλευρών και την οριστική απόσυρση του ενδιαφέροντος από πλευράς Kraft, πολλά έχουν γραφεί στον διεθνή τύπο σχετικά με τις λεπτομέρειες των συνομιλιών, τις προθέσεις και τις στρατηγικές των δύο εμπλεκόμενων πλευρών.



Αυτό όμως που κυρίαρχα αναδείχθηκε από την επιχειρηματική αυτή προσέγγιση είναι η διαφορετικότητα στην φιλοσοφία και στην κουλτούρα της διοίκησης των δυο πολυεθνικών ομίλων. Οι διαφορές ξεκινούν από την μετοχική τους σύνθεση. Η Unilever αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση του «λαϊκού καπιταλισμού» αφού η μεγάλη διασπορά των μετοχών και η έλλειψη κάποιου μεγάλου επενδυτικού fund που να ελέγχει την εταιρεία, καθιστά τον μέτοχο ως τον κυρίαχο παράγοντα στον οποίο η διοίκηση οφείλει να δίνει λόγο και να προστατεύει τα συμφέροντα του.



Από την άλλη πλευρά το 50% των μετοχών της Kraft-Heinz ελέγχεται από το Βραζιλιάνικο επενδυτικό κεφάλαιο 3G και το equity fund του Γουόρεν Μπάφετ. Αυτό επιτρέπει στους δύο μεγαλομέτοχους να χαράσουν προσωπικές πολιτικές που εκφράζονται κυρίως μέσα από επιθετικές εξαγορές εταιρειών. Συνήθως μετά από τέτοιου τύπου εξαγορές ακολουθεί μία σειρά απολύσεων αλλά και απαξίωσης κάποιων εμπορικών σημάτων της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Στην συνέχεια βελτιώνουν άμεσα τα οικονομικά αποτελέσματα μέσω της δραστικής περικοπής του κόστους, με πρώτο μέτρο φυσικά τις μαζικές απολύσεις.



Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η εξαγορά που έγινε τον Ιανουάριο του 2010 όταν η Kraft-Heinz αγόρασε έναντι 19 εκκ. δολλαρίων την γνωστή Αγγλική σοκολατοποιία Cadbury. Εναν χρόνο μετά, από τους 2.000 εργαζομένους που απασχολούσε η Cadbury είχαν μείνει 800, ενώ με την πάροδο του χρόνου το brad name της εταιρείας είχε δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα.



Από την μεριά της Unilever ο εκτελεστικός διευθυντής της, o Ολλανδός Paul Polman, που βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας από το 2009, έχει μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση για να πετύχει τους στόχους του. Με ισχυρή στήριξη σε όλες τις κατηγορίες προιόντων της εταιρείας, πετυχαίνει την ανάπτυξη και τις υψηλές αποδόσεις σε πιό μακροπρόθεσμο ορίζοντα με στόχο την διάρκεια και την βιωσιμότητα.



Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Unilever λαμβάνει υπόψιν της όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα αλλά διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψιν μιά σειρά από ποιοτικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με την εταιρική ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους, στην κοινωνία και το περιβάλλον.



Πως λοιπόν δύο εταιρείες με τόσο διαφορετικές φιλοσοφίες βρέθηκαν να συνομιλούν για το ενδεχόμενο μιάς εξαγοράς; Η στασιμότητα της μετοχής της Unilever σε συνδιασμό με την σχετικά μικρότερη απόδοση κεφαλαίου σε σχέση με τους ανταγωνιστές της ήταν ένας βασικός λόγος για να στοχοποιηθεί. Το Brexit και η υποχώρηση της Βρετανικής λίρας κατά 20% έδωσε ακόμη ένα κίνητρο εξαγοράς από τα επενδυτικά κεφάλαια του Μπάφετ που έψαχναν το επόμενο «θύμα» που θα τόνωνε την ισχνή ανάπτυξη (1%) της Kraft μέσω της πάγιας πολιτικής εξαγορών ομοειδών εταιρειών.



Μπορεί βέβαια η κατηγορηματική στάση άρνησης του Polman να μην άφησε κανένα περιθώριο αισιοδοξίας στους φιλόδοξους μεγαλομετόχους της Kraft, όμως το δίλημμα ανάμεσα στην στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία παραμένει.



Η προσήλωση σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές και αξίες πολλές φορές δεν έχουν άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα για τους μετόχους, που αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι η τιμή της μετοχής και η απόδοση του κεφαλαίου τους.



Η ισορροπία ανάμεσα σε μακροπρόθεσμες αξίες (values) και στην αξία (value) ως το άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, είναι το ζητούμενο γιά τους μάνταζερ των πολυεθνικών που έχει άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στις εταιρείες τους αλλά και στην διαμόρφωση της εξέλιξης του σύγχρονου καπιταλισμού.