Συμμετοχή του 7ου Γυμνασίου Ρόδου σε πολυμερή Ευρωπαϊκή Σχολική Σύμπραξη ERASMUS+

Το 7ο Γυμνάσιο Ρόδου συμμετέχει σε πρόγραμμα πολυμερούς Σχολικής Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Erasmus+ τριετούς διάρκειας, με τίτλο “Magic in the Classroom with Augmented Reality”, σε συνεργασία με πέντε ακόμη σχολεία από ισάριθμες Ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρόγραμμα αφορά στην χρήση των tablets και smartphones στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αξιοποίηση διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών, όπως είναι τα QR codes, το Aurasma κ.α.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Marijampole της Λιθουανίας, από τις 19 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2017, η πρώτη συνάντηση εργασίας της σύμπραξης με ανταλλαγή μαθητών, στην οποία το 7ο Γυμνάσιο εκπροσωπήθηκε από τέσσερις μαθητές με συνοδεία δύο καθηγητών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Marijampoles sv. Cecilijos gimnazija.

Στη συνάντηση αυτή οι μαθητές από όλες της συμμετέχουσες χώρες έπρεπε να δημιουργήσουν επαγγελματικές κάρτες, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Business Card Maker και στη συνέχεια να τις εμπλουτίσουν με πληροφορίες που θα εμφανίζονταν με τη μορφή των QR Codes και του Aurasma.

Με αυτόν τον εξαιρετικά δημιουργικό τρόπο εξοικειώθηκαν τα παιδιά στη χρήση αυτών των εφαρμογών, ενώ παράλληλα γνωρίστηκαν καλύτερα με τους συνομηλίκους τους από τις άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι μαθητές και οι καθηγητές τους γνώρισαν καλύτερα την ιστορία και τις παραδόσεις της Λιθουανίας και γεύτηκαν παραδοσιακά φαγητά της χώρας, όπως για παράδειγμα τη διάσημη για την περιοχή σούπα από παντζάρια.

Σημαντικός στόχος των εργασιών αυτού του σχεδίου είναι η παρουσίαση της παράδοσης κάθε χώρας.

Έτσι, στο Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνική παράσταση όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσικές, χορούς, τραγούδια και ποίηση, αντιπροσωπευτικά από κάθε χώρα.

Φυσικά, πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους, στο μεσαιωνικό κάστρο Trakai, καθώς και στην πόλη Birstonas, γνωστή για τα ιαματικά λουτρά της, τα οποία οι συμμετέχοντες απόλαυσαν παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Όλες οι εργασίες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα.

Η επόμενη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο τον Οκτώβριο του 2017 και θα έχει ως θέμα τις ηθικές αξίες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 21ο αιώνα.

Οι συμμετέχουσες χώρες είναι η Λετονία, που συντονίζει τη σύμπραξη, η Κροατία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και η Ελλάδα.