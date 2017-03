Καθιερώνεται ο ποδηλατικός γύρος Ρόδου

Με πολύ μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν στη Ρόδο δύο από τις τρεις προγραμματισμένες κορυφαίες διεθνείς ποδηλατικές διοργανώσεις, που επαναφέρουν το νησί στο παγκόσμιο καλεντάρι του αθλήματος και το καθιερώνουν ως προορισμό αθλητικού τουρισμού υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων.

Πρόκειται τους διεθνείς αγώνες επαγγελματιών, International Rhodes Grand Prix, την Κυριακή 5 Μαρτίου και International Tour of Rhodes, από 10 έως και 12 Μαρτίου, ενώ επίκειται και το Παγκόσμιο Κύπελλο ερασιτεχνών, UCI GranFondo World Series – UCI Rhodes GranFondo Tour, από 21 έως 23 Απριλίου, σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το Δήμο Ρόδου, το Ποδηλατικό Σωματείο Ροδήλιος και την εταιρία διοργάνωσης αθλητικών αγώνων Sports Tours Hellas, υπό την αιγίδα της UCI (Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας).



Στο International Rhodes Grand Prix, τον σπουδαίο διεθνή αγώνα απόστασης 194 χλμ, έλαβαν μέρος 25 ομάδες από όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι εθνικές ( Ελβετία, Πολωνία, Φινλανδία και Ελλάδα) και οι υπόλοιπες επαγγελματικές. Πρόκειται για τις Rodilios Iviskos Cycling Team (Ελλάδα), SP Tableware Cycling Team (Ελλάδα), Team Tre Berg Postnord (Σουηδία), , Team Embrae the World (Γερμανία), Torku Team (Τουρκία), Team Dauner AKKON (Γερμανία), Maxxis 4 Racing Cycling Team (Βρετανία), Team Espoirs Fachklinik Dr (Γερμανία), Uno X Hydrogen Development Team (Νορβηγία), Τeam Wiggins (Βρετανία), KC TUFO Prostejov (Τσεχία), Sanner and Partners (Γερμανία), Continental Team Kuota Lotto (Γερμανία), Fechilinik Elog (Γερμανία),), Pro Cycling Team Leopard (Λουξεμβούργο), , Team velo schils interbike (Βρετανία), Veloconcept (Δανία), Copenhagen Pro Cycling (Δανία), Roth Akros (Ελβετία), Feldbinder Owayo KTM (Αυστρία) και FixIT (Νορβηγία).



Ακολούθησε η αναβίωση, μετά από 14 χρόνια, του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ρόδου (International Tour of Rhodes), στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 160 ποδηλάτες από 28 εθνικές και επαγγελματικές ομάδες, μεταξύ αυτών 18 Έλληνες άσοι των πεντάλ, που εκπροσώπησαν τη χώρα μας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης δύο σπριντ ευθείας, σε Σορωνή και Φαληράκι και δύο σπριντ ανάβασης, σε Προφήτη Ηλία και Λάερμα.



Η συμμετοχή επαγγελματικών και εθνικών ομάδων στους αγώνες ήταν εντυπωσιακή και προσέφερε υψηλή ποιότητα θεάματος σε όλες τις διαδρομές του νησιού.



Οι αθλητές, με τη συμμετοχή τους σε αγώνες υψηλού επιπέδου, είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν την προετοιμασία τους για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο στην Ευρώπη.



Παράλληλα το νησί μας βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ποδηλατικού ενδιαφέροντος σε περίοδο πριν την έναρξη της θερινής περιόδου, καθιερώνοντας το ως τον ιδανικό προορισμό για όλες τις εποχές. Μέσα από τις ποδηλατικές διαδρομές, σε τοποθεσίες απαράμιλλης ομορφιάς, οι ποδηλάτες από όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές του ανοιξιάτικου τοπίου, την πλούσια ιστορική και πολιτιστική παράδοση της Ρόδου.



Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

«Το International Rhodes Grand Prix και το International Tour of Rhodes ολοκληρώθηκαν, αφήνοντας στους συμμετέχοντες τις καλύτερες εντυπώσεις.



Έτσι, 28 επαγγελματικές και εθνικές ομάδες και 161 ποδηλάτες ανανέωσαν το ραντεβού τους στη Ρόδο για το 2018, αφού η Περιφέρεια μας θα στηρίξει την καθιέρωση αυτού του Διεθνούς αγώνα σε ετήσια βάση.



Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Ροδήλιου, Γιάννη Παπασταματάκη για την άψογη συνεργασία. Τον Απρίλιο, πάλι με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλάτου UCI, ετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ερασιτεχνών.



Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, σε ένα τόπο που οι μορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες είναι ιδανικές.



Μεγάλες, διεθνείς διοργανώσεις όπως αυτές που διεξήχθησαν το προηγούμενο διάστημα, όπως και αυτή του Απριλίου που ακολουθεί, συνδέουν ιδανικά τον αθλητισμό με τον τουρισμό και δημιουργούν νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες δίνοντας στους επισκέπτες της Ρόδου τη δυνατότητα όχι μόνο ενός θεάματος υψηλής ποιότητας, αλλά και της συμμετοχής».