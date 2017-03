Απεβίωσε στην Ιταλία όπου βρισκόταν ο Λοΐζος Σορωνιάτης

Μεγάλη θλίψη έχει σκορπίσει στο νησί της Ρόδου, η είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο του Λοΐζου Σορωνιάτη, ενός γνωστού συμπολίτη μας, διακεκριμένου οικονομολόγου, διευθύνοντα συμβούλου στην Ενεργειακή ΑΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σήμερα το μεσημέρι, σε ξενοδοχείο της ιταλικής πόλης Μπάρι, όπου είχε μεταβεί με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, για να συμμετάσχει σε προγραμματισμένες επαφές και συναντήσεις επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ο Λοΐζος Σορωνιάτης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο δωμάτιό του και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο της πόλης όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Ο Λοΐζος Σορωνιάτης, 65 ετών, ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, και πατέρας δύο παιδιών.

Γεννήθηκε στη Ρόδο το 1952. Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσιο Δίκαιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποφοίτησε από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχε MBA στο International Business και MA (Master of Arts) στις Διεθνείς Σχέσεις και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, Amherst στις ΗΠΑ.

Είχε διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στο Williams College και στο Πανεπιστήμιο του Massachusetts, από το οποίο έλαβε το 1985 και το βραβείο διακεκριμένης διδασκαλίας. Ήταν απόφοιτος των σεμιναρίων του Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.



Εργάστηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Deutsche Bank AG και KVB AG στη Γερμανία και σε Διεθνείς Οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες (Επιτροπή), αλλά και στο ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Από το 1992 δίδαξε στην ΑΣΤΕΡ.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος της χρηματιστηριακής εταιρείας MIDAS AXE και Γενικός Διευθυντής της ΔΑΝΕ Sea Line. Στις Βρυξέλλες, εργάστηκε ως ανταποκριτής της εφημερίδας ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ της Νέας Υόρκης και υπήρξε μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Επαγγελματικού τμήματος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δωδεκανήσου (1998-2002). Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων με Διεθνή Δραστηριότητα και το βιογραφικό του δημοσιεύεται στην αγγλική έκδοση του Ευρωπαϊκού Who is Who περίοδο 2002-2003. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Έχει γράψει άρθρα με επιστημονικό περιεχόμενο σε ξένα και ελληνικά περιοδικά και μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σπύρο Συρόπουλο, έχει μεταφράσει το Βιβλίο του Richard Berthold "Η Ρόδος στην Ελληνιστική Εποχή".

Είχε διατελέσει ακόμα, ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.