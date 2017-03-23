Κοσμοσυρροή στον Προφήτη Ηλία...

Ευχάριστα εξέπληξε τους διοργανωτές η τεράστια συμμετοχή στον κυριακάτικο αγώνα ορεινού δρόμου με την ονομασία «Προφήτης Ηλίας 2017» σε ειδικά μονοπάτια στην περιοχή μεταξύ Απολλώνων και Σαλάκου.
Δρομείς, φυσιολάτρες και περιπατητές κάθε ηλικίας βρέθηκαν στην εκκίνηση και συνδύασαν μια μοναδική βόλτα με την αγωνιστική συμμετοχή, έχοντας σύμμαχο και τον πολύ καλό καιρό.
Το γεγονός αυτό κάνει την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και τους συνεργαζόμενους φορείς να συνεχίσουν την προσπάθεια καθιέρωσης του αγώνα με αύξηση κάθε χρόνο των συμμετοχών.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα
2700 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 13'42:69
2 ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 14'26:18
3 ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 14'31:52
4 ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 14'49;64
5 ΤΣΑΛΑ ΛΟΥΙΣ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 15'04:20
6 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓ. ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 15'13:48
7 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 15'22:42
8 ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 16'02:71
9 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 16"19:14
10 ΓΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 16'34:85
11 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 17΄11:73
12 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 17476:66
13 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17'56:32
14 ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ 18'03:63
15 ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 18'04:28
16 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. 18'43:48
17 ΓΕΩΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 18'49:09
18 ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18'55:98
19 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19'40:14
20 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 21'06:32
21 ΚΟΒEΡΤΣΕΝΚΟΥ ΑΒΤΝΟΥΛI 24'29:16
22 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 25'31:85
23 ΜΕΝΤΙ ΜΑΡΙΟ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26'04:73
24 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26'06:51
25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26'07:35
26 ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26'40:59
27 ΜΑΚΡΙΑΣ ΧΑΡΗΣ 28'03:60
28 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 30'10:07
29 ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 31'02:50
30 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 38'58:77
2700μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒ. ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 14'52:21
2 ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 15'08:29
3 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 15'15:47
4 ΜΑΝΙΑΤΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 15'15:60
5 ΝΤΕΛΙΟΥ ΧΑΒΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 16'07:70
6 ΜΗΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 16'15:79
7 ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 16'17:64
8 ΚΛΩΝΑΡΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 16'21:14
9 ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 16'44:64
10 ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 17'18:04
11 ΓΚΕΛΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17'16:49
12 ΛΕΜΚΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17'33:45
13 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΕΛΣΑ ΥΠΟ ΕΚΔ 17'34:36
14 ΜΙΧΑΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 17'57:28
15 ΠΟΥΛΛΗ ΧΡΥΣΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 17'57:83
16 ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 17'58:84
17 ΛΙΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 18'06:11
18 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18΄19:40
19 ΔΡΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18'22:70
20 ΓΟΥΛΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 18'3096
21 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 18'49:10
22 ΛΕΝΤΑΚΗ- ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19'12:68
23 ΝΤΕΜΑ ΛΙΛΙΑΝΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 19'31:49
24 ΓΟΥΔΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19'47:79
25 ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΙΚΑΙΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19'52:27
26 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19'52:28
27 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 19'57:18
28 ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20'14:24
29 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20'22:41
30 ΚΟΥΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 20'36:26
31 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20'38:04
32 ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 21'05:68
33 ΛΕΝΤΑΚΗ- ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ ΙΟΛΗ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 21'46:11
34 ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 21'47:55
35 ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 22'33:82
36 ΜΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23'05:30
37 ΜΗΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23'06:03
38 ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23'07:21
39 ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 23'17:58
40 ΜΠΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23'18:07
41 ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ-ΠΑΛΜ ΤΖΟΥΛΙΑ ΥΠΟ ΕΚΔ 23'18:68
42 ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 23'36:19
43 ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΥΠΟ ΕΚΔ 23΄50:00
44 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡ. ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 24'37:68
45 ΜΙΡΑΚΑ ΠΑΟΛΑ AO ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 24'51:55
46 ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 24'59:78
47 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 25'00:38
48 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 25'31:61
49 ΜΕΝΤΙ ΜΑΡΚΕΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26'08:03
50 ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26'08:53
51 ΣΑΝΟΥΕΣΑ ΕΜΙΡ ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 26'26:02
52 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Α.Ο.Ν. ΠΕΤΡΙΣΤΣΙΟΥ 26΄42:68
53 ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 26'49:27
54 ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΥΠΟ ΜΕΤΑΓΡ 30'08:76
55 ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 30'59:74
56 ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 31'0086
2700μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 18'40:39
2 ΓΙΟΥΤΖΕΣΟΪ ΜΟΥΧΑΡΕΜΠ 18'53:56
3 ΣΕΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 18'58:00
4 ΜΑΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 19'25:59
5 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20'15:04
6 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 20'53:16
7 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 21'38;35
8 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 23'17:44
9 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 23'24:48
10 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 24'33:51
11 ΚΟΥΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 25'31:54
12 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 26'46:77
13 McHUTCHON FRANK 27'31:81
14 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 28'13:96
15 ΤΣΑΤΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 28'23:48
16 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 29'59:24
17 ΓΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31'00:26
18 ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 32'02:18
19 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 38'29:29
2700μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΝΤΖΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 20'14:95
2 ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 20'51:80
3 ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 22'53:04
4 ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 23'05:00
5 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 24'35:09
6 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 25'48:58
7 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 26'44:11
8 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 28'05:85
9 ΛΟΥΚΑ ΒΑΓΙΑΝΗ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 28'06:45
10 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 28'43:71
11 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑ 29'16:82
12 ΤΣΑΒΛΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 29'58:30
13 ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗ-TZINH ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 31'01:46
14 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 31'02:54
15 ΚΟΝΤΟΔΟΥΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 31'17:05
16 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 32'13:15
17 ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 33'08:18
18 ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 34'11:49
19 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 34'12:40
20 ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 34'40:91
21 ΣΠΑΤΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 38'06:52
22 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 38'20:04
23 ΚΑΛΗΣΗΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 38'26:00
24 Mc HUTCHISON ANNE 38'28:86
25 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 38'29:72
26 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 38'30:53
27 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 38'58:38
28 ΚΕΡΑΜΕΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 34'37:53
5400μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 26'43:50
2 ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ HERMES 27'20:36
3 ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 27'24:67
4 ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 27'30:30
5 ΜΑΛΙΝΟΦΣΚΙ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ 29΄52:30
6 STENICO DENIS 32'17:00
7 ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 34'29:15
8 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 35'15:55
9 ΜΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 36'39:98
10 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 38'36:50
11 ΝΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ORANGE GYM- CROSSFIT) 39'08:55
12 ΜΙΧΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44'21:47
13 ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ DNF
14 ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ DNF
5400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΥΤΟΥΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 29'23:42
2 ΚΑΤΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 30'42:73
3 ΘΟΔΩΡΗ ΧΑΡΙΣΗ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 32'17:95
4 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 32'28:46
5 ΛΥΚΟΥΡΕΣΟΥ ΜΙΝΑ 32'52:10
6 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΔΙΚΑΙΑ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 33'45:00
7 ΚΑΡΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 35'52:80
8 CARATELLO IRENE HERMES 38'49:92
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 43'09:20
10 ΜΠΛΙΑΜΠΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 44'17:73
11 ΜΕΣΤΟΥΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ OPTICAL HOUSE DNF
12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ DNF
13 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΡΗΝΗ DNF
14 ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ DNF
8100μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΣΙΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣ 37'57:01
2 ΣΑΪΒΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΡΟΔΟΣ 39'58:24
3 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΙΜΕΡ 40'20:56
4 ΤΣΑΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41'08:93
5 ΠΟΤΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 42'21:42
6 ΜΠΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 43'06:34
7 ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 44'47:19
8 ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45'08:38
9 ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 45'18:16
10 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 45'31:99
11 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 45'55:03
12 GRANDJEAN ALAIN RODOS 48'15:73
13 ΚΟΥΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ORANGE GYM- CROSSFIT) 49'09:78
14 PREVEL KEVIN 49'23:31
15 ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50'04:15
16 ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50'22:85
17 ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 50'23:00
18 ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΛΙΝΔΟΣ 50'36:29
19 ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 50'39:44
20 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 51'01:87
21 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ORANGE GYM- CROSSFIT) 51'45:64
22 ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 51'56:25
23 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 52'30:57
24 ΡΟΚΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 53'03:96
25 ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ORANGE GYM- CROSSFIT) 54'45:90
26 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ORANGE GYM- CROSSFIT) 54'45:95
27 ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55΄14:03
28 ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55'20:58
29 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ORANGE GYM-CROSSFIT) 57'22:60
30 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ORANGE GYM-CROSSFIT) 57'55:44
31 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57'55:50
32 ΠΑΤΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 58'13:73
33 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 58'29:10
34 ΓΕΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 58'37:64
35 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58'38:83
36 ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1:01'14:23
37 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02'25:00
38 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ORANGE GYM-CROSSFIT) 1:03'19:96
39 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:03'35:10
40 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΛΥΣΟΣ 1:03'35:15
41 ΚΑΡΙΠΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ORANGE GYM- CROSSFIT) 1:03'59:73
42 ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:06'01:40
43 ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:08'26:96
44 ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:09'40:45
45 ΤΖΙΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1:09'45:59
46 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:14'15:58
47 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΑΣ ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ]1:15'53:02
48 ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1:24'17:01
8100μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 OLKKONEN SARI ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 46'43:60
2 ΜΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 51'31:82
3 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 51'41:12
4 ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 52'21:03
5 WARD-DIAKOYLAS ORANGE GYM-CROSSFIT) 53'93:96
6 ΚΑΤΣΑΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΑΠΟΛΛΩΝ 55'59:09
7 ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 57'06:42
8 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ORANGE GYM-CROSSFIT) 1:00'14:53
9 ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΑ ΓΙΩΤΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 1:02'28:42
10 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΡΙΑΘΛΟ 1:02'28:53
11 ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ORANGE GYM- CROSSFIT) 1:03'59:80
12 ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Ο. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 1:04'24:13
13 ΤΣΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ORANGE GYM-CROSSFIT) 1:05'05:60
14 ΖΕΡΒΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ORANGE GYM-CROSSFIT) 1:05'47:06
15 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΑ7 1:05'47:23
16 ΤΣΙΑΡΤΑ ΛΙΑΝΑ 1:06'01:40
17 ΦΑΣΟΥΛΑΡΗ ΘΑΡΡΕΝΗ ORANGE GYM-CROSSFIT) 1:07'46:25
18 ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1:08'26:96
19 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ORANGE GYM-CROSSFIT) 1:10'23:85
20 ΧΑΤΖΗΑΛΕΚΟΥ ΑΝΝΑ ORANGE GYM-CROSSFIT) 1:11'48:98
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