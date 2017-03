Ημερίδα ποιότητας στον τουρισμό απο τον Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου

Ο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου, σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων εκδηλώσεων, διοργανώνει την «4η Ημερίδα Ποιότητος για τον τουρισμό της Ρόδου». Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 01 Απριλίου 2017, από τις 10:00 έως τις 15:00, σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών και των κατοίκων του νησιού για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου και την βελτίωση των υποδομών και παροχή υπηρεσιών.

Μεταξύ των μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένων ομιλητών είναι ο κος Αφουκατούδης Γιάννης, CEO Thomas Cook Austria, ο κος.Oliver Grosse-Kleimann, Director of Hotel Contracting Alltours, o κος.John Taylor, Director of Hotel Contracting Jet 2 Holidays, η κα.Elke Janssen, TUI Hotel Consulting & Quality Management, ο κος.Άρης Ίκκος, Διευθυντής του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ,ο κος.Βήλος, Γενικός Διευθυντής Εμπορικής κι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης από την Fraport Hellas, ο κος.Τιμ Ανανιάδης και η κα.Αικατερίνη Τζίχα από την Starwood - Marriott, η κα.Λία Μαρινάκου, Senior Lecturer in Hospitality Management από το Πανεπιστήμιο του Bournemouth, ο κος.Γιάννης Φώτης, Hotel Management Consultant και η κα.Ιουλία Δουραμάνη, Area Manager Greece & Cyprus for Expedia.

Η ημερίδα αφορά όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που ασχολούνται με τον τουρισμό και όλους τους πολίτες με ευαισθησία και όραμα. Στόχος και σκοπός, να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν της Ρόδου, αναδεικνύοντας όλες τις ομορφιές και βελτιώνοντας τις υποδομές του τόπου μας καθώς και τις παροχές υπηρεσιών μας.