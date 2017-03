Σημαντική διάκριση για το πρακτορείο GEM Travel Γ. και Ε. Μιχαλάκης

Μία ακόμα σημαντική διάκριση κατάφερε να αποσπάσει τo Τουριστικό Πρακτορείο GEM TRAVEL Γ. & Ε . ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΠΕ στην μεγάλη γιορτή του τουρισμού Tourism Awards 2017, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις πλέον καταξιωμένες και πρωτοποριακές τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας.

H λαμπρή τελετή απονομής των Tourism Awards 2017, πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental Athens. Παρουσία του συνόλου των τουριστικών φορέων της χώρας, η πλατφόρμα «Ι- Airport» κατάφερε να αποσπάσει δύο βραβεία ως επιβράβευση της μεγάλης προσπάθειας και σκληρής δουλειάς για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, με στόχο την καλύτερη, ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας.

Πιο συγκεκριμένα το GEM TRAVEL κατάφερε να αποσπάσει :

-το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία BEST NEW SOLUTION FOR TOURISM IN GREECE, ξεχωρίζοντας, ανάμεσα σε περισσότερες από 250 επιχειρήσεις του τουρισμού από όλη την Ελλάδα όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, tour operators, τοπικά τουριστικά πρακτορεία-dmc, δημόσιες επιχειρήσεις κ.ά.

-το ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία BESΤ CUSTOMER SERVICE IN GREECE, συναγωνιζόμενη περισσότερες από 150 επιχειρήσεις του τουρισμού από όλη την Ελλάδα.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία TRINITY VISION η οποία εξειδικεύεται σε σύγχρονες τουριστικές ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Η χρήση της πλατφόρμας «Ι-Airport» ήρθε να βελτιώσει τις έως τώρα παρωχημένες και χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνταν αναφορικά με την υποδοχή των ξένων επισκεπτών στις Πύλες Αφίξεων του προορισμού (Αεροδρόμιο –Λιμάνι). H λειτουργία και οι δυνατότητες της εφαρμογής παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις διαδικασίες που ακολουθούν οι αεροπορικές εταιρείες κατά την διάρκεια του check in των πελατών τους μειώνοντας τον χρόνο αναμονής των πελατών.

Η εφαρμογή του συστήματος αρχικά έγινε στους πελάτες της THOMAS COOK, ενός από τους μεγαλύτερους Tour Operators της Ευρώπης, ενώ στην συνέχεια επεκτάθηκε στο σύνολο των πρακτορείων που εκπροσωπεί το GEM TRAVEL. Τα αποτελέσματα από την δημιουργία και χρήση της πρώτης παγκόσμιας καθετοποιημένης πλατφόρμας «Ι-Airport» για την υποδοχή πελατών στο αεροδρόμιο ήταν εντυπωσιακά. Ενδεικτικά αναφέρεται η μείωση του χρόνου αναμονής των πελατών στο αεροδρόμιο τουλάχιστον κατά 450% και η μείωση του χρόνου αναχώρησης των λεωφορείων τουλάχιστον κατά 220%, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

To GEM TRAVEL έχοντας αποσπάσει ακόμα μία τιμητική διάκριση, η οποία αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας της εταιρείας για τη διαρκή βελτίωση κι εξέλιξη των υπηρεσιών του, επιφυλάσσεται για ακόμη περισσότερες δράσεις και καινοτόμες λύσεις που αποσκοπούν στη διαρκή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, κάτι που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τον τόπο μας.