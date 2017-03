Δεκαέξι μαθητές από την Breda της Ολλανδία στο Δημαρχείο της Ρόδου

To Δημαρχιακό Μέγαρο επισκέφθηκαν την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, δεκαέξι μαθητές του σχολείου Mencia Di Mendoza της πόλης Breda της Ολλανδίας και δεκαέξι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Ρόδου στο πλαίσιο του προγράμματος “We are the stars of Europe”, ενταγμένο στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών μέσω Ε-Τwinning.

Στο πρόγραμμα αυτό, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές των δύο σχολείων να ταξιδέψουν σε Ελλάδα και Ολλανδία αντίστοιχα, φιλοξενούμενοι στις οικογένειες των παιδιών που συμμετέχουν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές διατηρούν επαφή με τους ξένους φίλους μέσω emails, skype, facebook, instagram, twitter και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εξοικειώνονται ο ένας με τον άλλο ανταλλάσσοντας απόψεις και διερευνώντας διάφορα θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, τις συνήθειες, τον πολιτισμό, την ιστορία του κάθε τόπου.

Τα παιδιά συνόδευσαν από την Ολλανδία 2 εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι του προγράμματος και από το 4ο Γυμνάσιο ο Δ/ντης κ.Νικόλαος Τσατταλιός και η εκπαιδευτικός κ. Αναστασία Βεργωτή.

Τους μικρούς μαθητές, υποδέχθηκε στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχιακού Μεγάρου, ο νέος Αντιδήμαρχος Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης και Προσχολικής Αγωγής κ. Γιάννης Κορωναίος, μεταφέροντας ευχές του Δημάρχου Ρόδου κ.Φώτη Χατζηδιάκου για καλή διαμονή στην πόλη μας και υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

Μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος απευθυνόμενος προς τους μαθητές επεσήμανε την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αναφέροντας τα εξής: «Θεωρώ ότι πέρα από τα όποια συμπεράσματα, το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την διασύνδεση των λαών της Ευρώπης, μιας και έχουμε την άποψη ότι: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ. Πιστεύω , ότι ζώντας από κοντά έστω για λίγες ημέρες σε ένα διαφορετικό περιβάλλον , θα μπορέσετε να διαπιστώσετε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών.

Η κατανόηση της διαφορετικότητας των άλλων, θα συμβάλει στο να μάθετε να προσεγγίζετε – να σέβεστε και να συμβιώνετε με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας. Ελπίζω να απολαύσετε την διαμονή σας στο νησί μας, να γνωρίσετε τις αρχαιότητες , την ιστορία και την φυσική ομορφιά της Ρόδου και να έχετε την εμπειρία της Ελληνικής φιλοξενίας.

Μιας αρετής για την οποία είμαστε όλοι περήφανοι ( όπως ίσως γνωρίζετε είμαστε οι απόγονοι του Ξένιου Διός , θεού της φιλοξενίας κατά την μυθολογία μας ). Είμαι σίγουρος ότι μετά το τέλος της επίσκεψής σας στη Ρόδο και την επιστροφή σας στην όμορφη Ολλανδία θα γίνετε οι καλύτεροι πρεσβευτές του νησιού μας στη χώρα σας.»

Στους μαθητές απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα, προσφέρθηκε παραδοσιακό μελεκούνι και ακολούθησε ξενάγηση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης και Προσχολικής Αγωγής κ. Γιάννης Κορωναίος, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της επίσκεψης, αφού εξήρε την όλη προσπάθεια, ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν και συνεχάρη τους συμμετέχοντες, τόνισε πως η Δημοτική Αρχή έχει χρέος και στέκεται πάντα αρωγός σε τέτοιες δράσεις που εκτός της εκπαιδευτικής τους αξίας, συνάδουν και με τη διεθνή προβολή που ένας Δήμος όπως της Ρόδου οφείλει να έχει.