«Φοβού τον πεθερό» στις αίθουσες του σινεμά Παλλάς

Μετά τα "Whiplash" για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, το 2015 και το "Ένας Αλλος Κόσμος" σε σκηνοθεσία Χριστόφορου Παπακαλιάτη, όπου και πρωταγωνιστούσε, ο εξαιρετικός Τζ. Κ. Σίμονς επιστρέφει με έναν ρόλο....ανατρεπτικό!



Επιλέγοντας κωμωδία αυτή τη φορά, υποδύεται στο "Φοβού τον πεθερό", του Γκάβιν Γουίσεν, τον τρομακτικό κύριο Γκάλο, έναν πεθερό, που μάλλον...δεν θα θέλατε να σας λάχει!

Ο Μάρτιν (Εμίλ Χιρς) ένας επίδοξος μουσικός που ζει στο Λος Άντζελες, γνωρίζει τον κύριο Γκάλο (Τζ. Κ. Σίμονς), πατέρα της συντρόφου του, Τζίνι. Ο Γκάλο είναι ένας ισχυρογνώμων επιχειρηματίας που βρίσκεται διαρκώς με μια βαλίτσα στο χέρι, δεν έχει χρόνο για ανοησίες και, όπως αποδεικνύεται, ούτε για την κόρη του. Το δείπνο της γνωριμίας τους καταλήγει μάλλον σε καταστροφή, καθώς ο Γκάλο δείχνει εμφανώς ότι δεν εντυπωσιάζεται από τον Μάρτιν, φέρνοντάς τον σε πολύ δύσκολη θέση.



Έξι μήνες αργότερα, ο Μάρτιν προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του μετά τον χωρισμό του από την Τζίνι, όταν ο Γκάλο εμφανίζεται στο κατώφλι του αναζητώντας την κόρη του. Το κινητό της είναι απενεργοποιημένο και δεν έχει απαντήσει ούτε στα μηνύματα ούτε στα email που της έχει στείλει. Παρόλο που είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να κάνει, ο Μάρτιν "πείθεται" από τον Γκάλο να τον πάει στο σπίτι της. Η Τζίνι όμως, δεν είναι ούτε εκεί κι έτσι ο Μάρτιν και ο κύριος Γκάλο αναγκάζονται να περάσουν την υπόλοιπη μέρα αλλά και τη νύχτα που ακολουθεί μαζί, αναζητώντας τα ίχνη της σε ολόκληρη την πόλη.



Καθώς προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στη ζωή της Τζίνι, συναντούν τους τρελούς φίλους της και μπλέκουν σε μπελάδες που προκαλούν μόνοι τους. Μέσα από υλικές ζημιές και κάποιες παρανομίες, οι δύο άνδρες θα αρχίσουν να χτίζουν μια μάλλον απίθανη φιλία, καθώς θα ανακαλύψουν ότι οι ίδιοι, και όχι η Τζίνι, είναι αυτοί που στην ουσία έχουν χάσει τους εαυτούς τους.

Στο πλάι των Τζ. Κ. Σίμονς και ο Εμίλ Χιρς ("Into the Wild", "Milk") θα δούμε τους

Τάραν Κίλαμ, Άναλεϊ Τίπτον, Κρίστεν Σάαλ.

Η σκηνοθεσία είναι του Γκάβιν Γουίσεν ("The Art of Getting By").



Η.Π.Α., 2017

Παραγωγή: Τζος Κρουκ, Π. Τζένιφερ Ντάνα, Αντι Εζρόνι, Μάντι Τάγκερ

Σκηνοθεσία: Γκάβιν Γουίσεν

Σενάριο: Σεθ Γ. Οουεν

Φωτογραφία: Σιμους Τίρνι

Μοντάζ: Τερέλ Γκίμπσον

Μουσική: Αλεκ Πούρο

Πρωταγωνιστούν: Τζ. Κ. Σίμονς, Εμίλ Χιρς, Τάραν Κίλαμ, Αναλεϊ Τίπτον, Κρίστεν Σάαλ

Διάρκεια: 86 λεπτά

Διανομή: Tanweer



Σινεμά Παλλάς

Δημοκρατίας 13

καθημερινά 20:00, 22:30

τηλ. κρατήσεων 2241070670, 2241024475

https://www.cinepallas.gr