Μεγάλες οι προοπτικές για τη θαλάσσια ανάπτυξη

Για το διαγωνισμό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία Blue Growth που θα διεξαχθεί την Δευτέρα στη Ρόδο αλλά και για τις πρωτοβουλίες της ΕΣΥΝΕΝΑ μίλησε στην "Ροδιακή" ο πρόεδρός της κ. Αντώνης Βαρέλης. Ο ίδιος μίλησε για τον τομέα της θαλάσσιας ανάπτυξης στην Ελλάδα, τονίζοντας μάλιστα πως υπάρχουν μεγάλες προοπτικές δεδομένης της σύστασης της χώρας μας.

Ο κ. Βαρέλης αναφέρθηκε τόσο στις δράσεις της ΕΣΥΝΕΝΑ για όλους τους κλάδους του επιχειρείν, όσο και στο αφιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον του σήμερα για τους νέους.

Τι είναι το Blue Growth και πότε θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στη Ρόδο;

To Blue Growth είναι ο 1ος διαγωνισμός καινοτομίας για την θαλάσσια οικονομία που ξεκίνησε το 2014, με όραμα οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την θαλάσσια οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ένα νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών, θέτοντας την θάλασσα ξανά και υπό νέο πρίσμα στην πρωτοπορία της οικονομικής ανάπτυξης τ

ου τόπου.

Η εκδήλωση Blue Growth of South Aegean διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΥΝΕΝΑ) με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, του Δήμου Ρόδου μέσω της ΔΕΡΜΑΕ και του ΕΛΚΕΘΕ, την Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 14:30 στην αίθουσα του ενυδρείου Ρόδου. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Πέτρος Κόκκαλης Αντιδήμαρχος του Δήμου Πειραιά.

O διαγωνισμός καινοτομίας και το πρόγραμμα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων που αφορά την θαλάσσια οικονομία & βιώσιμη επιχειρηματικότητα, «Bluegrowth», στηρίζεται από τον Δήμο του Πειραιά και υλοποιείται από την Aephoria, ένα πρόγραμμα εκκίνησης και υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, με σκοπό την ανάδειξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ελληνική οικονομία.

Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε όλους τους νέους είτε είναι επιχειρηματίες είτε σκέφτονται να δημιουργήσουν επιχείρηση, να έρθουν στην εκδήλωση και να συμμετέχουν στο πάνελ συζήτησης, με θέμα: Blue Growth of South Aegean, in Rhodes: Opportunities and Prospects for Entrepreneurs

Μπορεί ένας νέος να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στο αφιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας του σήμερα;

Όπως όλοι ξέρουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι αφιλόξενο εδώ και αρκετά χρόνια. Από την άλλη, εμείς, πιστεύουμε ότι η υγιή καινοτόμος επιχειρηματικότητα και οι συνεργασίες, θα μας οδηγήσουν σε καλύτερες προοπτικές και στην ανάπτυξη.

Σαν σύνδεσμος (ΕΣΥΝΕΝΑ) προωθούμε την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις συνεργασίες, σε όλους τους κλάδους και θέλουμε μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις να δικτυώσουμε αποτελεσματικά τα μέλη του Συνδέσμου μας και γενικά τους επιχειρηματίες, με σκοπό την επίτευξη συνεργασιών και την ανάδειξη καλών πρακτικών στο επιχειρείν, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο τομέας της θαλάσσιας ανάπτυξης έχει μείνει πίσω στην Ελλάδα, πιστεύετε πως υπάρχουν γενικότερα προοπτικές για νέες επιχειρηματικές πρακτικές;

Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα όπου το αρχιπέλαγος της, έχει 7.500 χλμ. ακτών και 117 κατοικήσιμα νησιά, οι προοπτικές είναι μεγάλες και καλούμαστε να τις διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με επιχειρηματικές πρακτικές, για μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει την καινοτομία, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου που διαθέτουμε σαν χώρα.

Πιστεύετε ότι το κεντρικό κράτος και οι τράπεζες θα έπρεπε να είναι πιο βοηθητικές σε αυτού του είδους τις καινοτομίες;

Βεβαίως και το πιστεύουμε! Αλλά, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες, ξέρουμε, ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία, όσο και αν βάλλεται συνεχώς, είναι αυτή που δημιουργεί τις προοπτικές.



Ασχολούνται σήμερα οι νέοι στην περιοχή μας με την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων;

Η εισαγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή η ποιοτική αλλαγή των υπαρχόντων, οι νέες διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών, το άνοιγμα νέων αγορών, οι οργανωτικές αλλαγές, είναι στοιχεία καινοτομίας στις επιχειρήσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, πιστεύουμε ότι στο Νότιο Αιγαίο, ναι, υπάρχουν καινοτόμες επιχειρήσεις, και νέοι, που είτε έχουν δημιουργήσει την δική τους επιχείρηση βάσει αυτών των στοιχείων, είτε έχουν εξελίξει τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις. Αυτό που χρειάζονται είναι στήριξη από όλους μας.

Ωστόσο η θάλασσα δεν είναι ο μόνος τομέας στον οποίο θα μπορούν να καλλιεργηθούν νέες επιχειρηματικές πρακτικές. Σε τι άλλους τομείς να περιμένουμε να δούμε την ΕΣΥΝΕΝΑ να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για εκδηλώσεις όπως αυτή του Blue Growth;

Ο Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΥΝΕΝΑ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ), αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και στηρίζει δράσεις για όλους τους κλάδους του επιχειρείν.

Συνεχώς προγραμματίζουμε δράσεις και ήδη έχουμε οργανώσει στη Ρόδο, από τότε που ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος μας, Networking Events, Open Coffee Events, Εκδηλώσεις ανάδειξης και γνωριμίας καινοτόμων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην περιοχή μας, και συνεχίζουμε.