Μια ροδίτισσα συμμετέχει σε έκθεση φωτογραφίας στο Λονδίνο

Φωτογράφοι από 14 διαφορετικές χώρες ανάμεσά τους και μια Ροδίτισσα, θα παρουσιάσουν τα έργα τους στην Espacio Gallery στην περιοχή Shoreditch του Λονδίνου (έκθεση "Lumen” από τις 4 έως τις 9 Απριλίου 2017.

Ανάμεσά τους, η κόρη του γνωστού παιδιάτρου Νίκου Χατζηνικόλα, Αστερόπη, που ζει στο Λονδίνο τα τελευταία δύο χρόνια. Η Αστερόπη είναι καθηγήτρια της Royal Academy of Dance (RAD RTS, ARAD, PDTD), πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) και σολίστ κλασσικού πιάνου.

Η πρώτη έκθεση φωτογραφίας της πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2013 με μεγάλη επιτυχία. Η Αστερόπη πρόσφατα έγινε δεκτή στο University of Arts (CSM) του Λονδίνου, το οποίο έχει κατακτήσει την πρώτη θέση παγκοσμίως ανάμεσα στα πανεπιστήμια τέχνης, συνεχίζοντας με ζήλο την εξέλιξή της.

Είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος σε σχολές χορού και καλλιτεχνικά σχολεία ενώ κριτικές χορού και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε βρετανικές εφημερίδες και website.

Στοιχεία έκθεσης:

Espacio Gallery

159 Bethnal Green Road, E2 7 London, United Kingdom

4 April - 9 April

4 April at 13:00 to 9 April at 20:00

καλλιτεχνικό όνομα: Asterόpe