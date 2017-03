Σημαντικός ο ρόλος των εθελοντών στο Μαραθώνιο

Σε μια εποχή που την κοινωνία μας επισκιάζουν μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, που οι αγχωτικοί ρυθμοί της ζωής γίνονται όλο και πιο πιεστικοί, η ανάδειξη του εθελοντισμού ως μηχανισμού συλλογικής διεκδίκησης και προσφοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο εθελοντισμός έχει ουσιαστικό και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και σαφώς παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή του Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου.

Όπως τα τρία προηγούμενα χρόνια, έτσι κι εφέτος, στην κορυφαία αθλητική γιορτή της Ρόδου και παράλληλα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 9 Απριλίου, εθελοντικές ομάδες και μια πληθώρα από μεμονωμένους εθελοντές θα είναι στην «πρώτη γραμμή»!

Με τη δική τους παρουσία και υπερπολύτιμη προσφορά τους θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην επιτυχία της νέας διοργάνωσης, με εικόνες, στιγμιότυπα, δηλώσεις και πληροφορίες της οποίας θα ταξιδέψουν σε διάφορα μέρη του κόσμου!

Οι Εθελοντικές ομάδες που στηρίζουν το Μαραθώνιο και τους παράλληλους αγώνες του (Ημιμαραθώνιος, 10.000μ., 5.000μ. και 1.000μ. για μαθητές Δημοτικών Σχολείων), είναι:

-ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) Ρόδου

-Λέσχη Φυσικοθεραπευτών Δωδεκανήσου

-ΕΟΠΚ CB Δωδεκανήσου

-Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ρόδου

-Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

-Πρόσκοποι Δωδεκανήσου

-Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού

-ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου

-C.RO.P. Λέσχη Ερασιτεχνών Φωτογράφων Ρόδου

-Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

-Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου

-Ποδηλάτες Rodos Cycling club

-Ανάδοχη Αγκαλιά

-ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ

-Σύλλογος Γυμναστών Ρόδου

Χρυσός χορηγός του Μαραθωνίου Ρόδου, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., καθώς και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, θα είναι και φέτος η Adidas, μέσω του τοπικού της καταστήματος Adidas Rhodes, ενώ ο αγώνας των 5 χλμ θα έχει φέτος την χορηγία και τα χρώματα του Ομίλου H Hotels.

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών είναι η Aegean Airlines και επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών η Blue Star Ferries. Χορηγός Φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο GRAND HOTEL MITSIS. Άλλοι χορηγοί του αγώνα είναι, η Eurobank, τα Lindos Hotels, το Semiramis Hotel, o Αθλητικός Όμιλος του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου και ο ανανεωμένος χώρος του Συσσιτίου στην Παλιά Πόλη. Ακόμη, η Red Bull, το Best Western Plaza Hotel που έχει ταυτιστεί ως το κέντρο διανομής υλικού του Μαραθωνίου, το Ioannidis Group of Hotels, η ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, το Garden of Panthenols και το Blue Bay Group of Hotels.

Το Mediterranean Hotel, το Marianna Palace Hotel, το Parthenon City Hotel, η Μελισσοκομική Δωδεκανήσου, η Mid Εast travel, το πρακτορείο GEM Travel, το Destination One, το Takis Taste, η Peugeot του κ. Παρασκευά, αλλά και το Δωδεκάνησος Seaways.

Υποστηρικτές, είναι: Pellos Travel, Drive Rent a Car, Ronda Cafe, Memphis bbq Grill, Gran café, οινοποιία Τατάκης dj κ. Τάσος Γιασιράνης και η high 5 gel.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το Μαραθώνιο Δρόμο, τον Ημιμαραθώνιο τα 10.000μ. και 5.000μ., θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Μαρτίου 2017.

Οι συμμετέχοντες θα φέρουν το ονοματεπώνυμο τους στον αριθμό τους (bib number).

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον αγώνα δρόμου 1χλμ. Δημοτικών Σχολείων θα γίνουν μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.