Στο top10 των επιλογών των Γερμανών για το 2017 η Ρόδος

Τρεις ελληνικοί προορισμοί, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κως βρίσκονται στο top 10 των προτιμήσεων των Γερμανών τουριστών αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα.



Αυτό δείχνει μελέτη της Ένωσης των γερμανικών on line ταξιδιωτικών portal, Verband Internet Reisevertrieb (VIR), που εξέτασε όλα τις on line κρατήσεις σε πακέτα διακοπών που έχουν ήδη κάνει οι Γερμανοί.



Στην κορυφή των προτιμήσεων των Γερμανών για τις επερχόμενες καλοκαιρινές διακοπές τους είναι η Μαγιόρκα. Ακολουθεί η Αττάλεια λόγω της καλής σχέσης τιμής-απόδοσης και ακολουθεί στην τρίτη θέση το Ηράκλειο-Κρήτη.



Στην τέταρτη θέση βρίσκονται τα Γκραν Κανάρια (τρίτο μεγαλύτερο νησί στα Κανάρια Νησιά), στην πέμπτη θέση η Χουργκάντα (Αίγυπτος), στην έκτη θέση η Ρόδος και στην έβδομη θέση η Φουερτεβεντούρα.



To top 10 κλείνει με την Τενερίφη, Κω και Μπουργκάς στη Βουλγαρία.



Στους μακρυνούς προορισμούς κορυφαίες επιλογές των Γερμανών είναι η Καραϊβική και η Πούντα Κάνα στη Δομινικανή Δημοκρατία (με το 20% να προτιμά την Καραϊβική). Οι Μαλδίβες και το Κανκούν ακολουθούν. Στη συνέχεια έρχονται το Ντουμπάι, το Πουκέτ, ο Μαυρίκιος, το Κολόμπο (Σρι Λάνκα), το Αμπού Ντάμπι, το Πουέρτο Πλάτα και το Varadero στην Κούβα.



Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας, η πλειονότητα των Γερμανών (σχεδόν 80%) κλείνει το ταξίδι διακοπών τρεις μήνες πριν από την ημέρα ταξιδιού.



Αναλυτικά, ποσοστό 24,9% των Γερμανών αρχίζει να συλλέγει πληροφορίες για τις διακοπές δώδεκα μήνες πριν από το ταξίδι, στο χρονικό αυτό σημείο, μόνο το 19,3% των Γερμανών έχει λάβει ήδη την οριστική απόφαση για το ταξίδι διακοπών.



Εννέα μήνες πριν από την έναρξη των διακοπών το ποσοστό των Γερμανών, που έχει αρχίσει να σχεδιάζει τις διακοπές του, ανέρχεται σε 43% και ήδη στο χρονικό αυτό διάστημα αυξάνει και το ποσοστό των Γερμανών που έχει ήδη οριστικοποιήσει το ταξίδι του σε 36,1%.Έξι μήνες πριν από τις διακοπές το 64,7%, των Γερμανών έχει λάβει την τελική απόφαση, τρεις μήνες πριν από το ταξίδι διακοπών τελική απόφαση έχει λάβει ήδη το 79,7% των Γερμανών και τέλος, ένα μέχρι δύο μήνες πριν την ημέρα του ταξιδιού το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 91,4%.

Πηγή: http://www.tanea.gr

Φωτογραφία αρχείου