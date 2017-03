Συμμετοχή του Βενετοκλείου σε εκπαιδευτική συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

Επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη η οκταμελής αντιπροσωπεία του Βενετοκλείου - 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου, που συμμετείχε στη 2η εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ “Bringing life into classroom : innovative use of mobile devices in the educational process” - «Φέρνοντας ζωή στην τάξη : καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (“Blic & Clic”).

Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τους καθηγητές του Βενετοκλείου κκ. Αθανασόπουλο Παναγιώτη (συντονιστή του προγράμματος), Παπαμεντζέλου Δημήτρη και Χαραλαμπίδη Λεωνίδα και τους μαθητές της Α΄ Τάξης Αναστασά Παναγιώτη, Αρχαγγελίδη Μαριέλλα, Μπράτιτση Παναγιώτη, Οικονομίδη Πλάτωνα και Φωτίου Κωνσταντίνο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες έξι σχολείων από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ρουμανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία) καθώς και εκπρόσωποι του πορτογαλικού πανεπιστημίου UMinho.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές φιλοξενήθηκαν στα σπίτια των Τούρκων συμμαθητών τους, έχοντας, έτσι, την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής τους και να συνδεθούν μαζί τους με σχέσεις φιλίας. Η φιλοξενία ήταν εγκάρδια, και εξαιρετικά θερμή, ενώ και η συμπεριφορά των μαθητών του Βενετοκλείου ήταν υποδειγματική.

Το τουρκικό σχολείο Toki Halkalι Anadolu Imam Hatip Lisesi (THAIHL), που φιλοξένησε τη συνάντηση, βρίσκεται στην περιοχή Kücükcekmece (Μικρή Λίμνη), κοντά στο αεροδρόμιο Atatürk, περί τα 25 χλμ. από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Το THAIHL ιδρύθηκε το 2011 ως Γενικό Λύκειο, από το επόμενο έτος, όμως, μετατράπηκε σε Επαγγελματικό Λύκειο με ιερατική κατεύθυνση (Imam Hatip). Σ

τεγάζεται σε ένα καινούργιο τριώροφο κτίριο, που διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια, αίθουσα εκδηλώσεων και κλειστό γυμναστήριο, καθώς και όλο τον απαραίτητο σύγχρονο διδακτικό εξοπλισμό (διαδραστικοί πίνακες, διαδίκτυο κλπ).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γλώσσα εργασίας του οποίου είναι η αγγλική, 50 μαθητές και 25 καθηγητές από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, με κεντρικό θέμα «Από την Παράδοση στο σύγχρονο Πολιτισμό». Την οργανωτική ευθύνη των δραστηριοτήτων ανέλαβε με μεγάλη επιτυχία η κα. Zeynep Yassa, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, υπό την επίβλεψη του διευθυντή του σχολείου κου. Hamdi Αkir.

Για τη θερμότατη υποδοχή και την άψογη φιλοξενία των ξένων αποστολών, καθώς και για την άρτια οργάνωση όλων των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού πενθημέρου, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους συναδέλφους της γείτονος χώρας.

Στην διάρκεια του πενθημέρου, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μαθήματα και παρουσιάσεις στους χώρους του Λυκείου, υπό την καθοδήγηση Τούρκων καθηγητών και μαθητών, και συμμετείχαν σε ομαδικές εργασίες και διαγωνισμούς. Το πρόγραμμα περιελάμβανε, επίσης, πολλές δραστηριότητες και εκτός του σχολικού χώρου, επισκέψεις και ξεναγήσεις στα σπουδαιότερα μνημεία και αξιοθέατα της βυζαντινής, οθωμανικής και σύγχρονης Κωνσταντινούπολης.

Την πρώτη μέρα της συνάντησης (Δευτέρα 6/3), μετά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι διοργανωτές στις ξένες αποστολές, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το εντυπωσιακό Ενυδρείο της Κωνσταντινούπολης, το μεγαλύτερο θεματικό ενυδρείο του κόσμου, ενώ το επόμενο πρωί περιηγήθηκαν το Κάστρο της Ρούμελης, το πάρκο Yildiz και το Παζάρι των Μπαχαρικών (Misir Carsisi).

Στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μικρή κρουαζιέρα στα νερά του Βοσπόρου, στη διάρκεια της οποίας θαύμασαν και φωτογράφισαν με τα κινητά τους τηλέφωνα από θαλάσσης τις μαγευτικές ευρωπαϊκές και ασιατικές ακτές της Πόλης. Στο τέλος της ημέρας διεξήχθη διαγωνισμός φωτογραφίας, στον οποίο πρώτευσε η ομάδα της Πορτογαλίας.

Την τρίτη ημέρα (Τετάρτη 8/3) οι επισκέπτες θαύμασαν την Κωνσταντινούπολη από ψηλά : από τον 56ο όροφο του εμπορικού κέντρου «Sapphire» η πανοραμική θέα ήταν εκπληκτική, ενώ από τον εξώστη του εμβληματικού Πύργου του Γαλατά οι ομορφιές της Πόλης δικαιολογούσαν τον χαρακτηρισμό της ως «Βασιλίδος των πόλεων».

Την ίδια μέρα οι αποστολές επισκέφθηκαν την περίφημη πλατεία Ταξίμ, την καρδιά της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης, και περπάτησαν στην πολυσύχναστη λεωφόρο Istiklal (λεωφόρο Ανεξαρτησίας, μεγάλη οδό του Πέραν).

Εκεί, η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το «Ζάππειον», ένα από τρία εναπομείναντα εν λειτουργία δημόσια ελληνικά σχολεία της Πόλης, και να συναντηθεί με τον Συντονιστή Εκπαίδευσης κο. Σ. Γιώλτζογλου, ο οποίος μας κατατόπισε σχετικά με την κατάσταση της Ελληνικής Ομογένειας και της Ελληνικής Εκπαίδευσης της Κωνσταντινούπολης.

Την επόμενη ημέρα (Πέμπτη 9/3) μετά από την περιήγησή μας στο οθωμανικό ανάκτορο Τop Kap, έργο του Μωάμεθ Β΄του Πορθητή, επισκεφθήκαμε το κέντρο της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, το «Μέγα Μοναστήρι», την Αγιά Σοφιά, βιώνοντας συναισθήματα έντονης συγκίνησης, αλλά και θαυμασμού για την αξεπέραστη αρχιτεκτονική αξία του ναού.

Εντυπωσιακό αρχιτεκτονικά ήταν και το Τζαμί Σουλταναχμέτ, το λεγόμενο και Μπλέ Τζαμί, ενώ μοναδική εμπειρία ήταν η κάθοδος στη Βασιλική Κινστέρνα, την υπόγεια δεξαμενή που τροφοδοτούσε με νερό το Μέγα Παλάτιον των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.

Στο τέλος της κουραστικής -αλλά και τόσο γεμάτης από εικόνες, εμπειρίες και συγκινήσεις- ημέρας, καταλήξαμε στο τεράστιο Μεγάλο Παζάρι (Kapaliçarsi) με τα 4.000 μαγαζιά.

Για την τελευταία ημέρα του εκπαιδευτικού πενθημέρου (Παρασκευή 10/3), οι διοργανωτές είχαν ετοιμάσει πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα στο σχολικό χώρο, που περιελάμβανε συναυλία της Οθωμανικής στρατιωτικής μπάντας Mehter, συναυλία παραδοσιακής μουσικής και παράσταση των περίφημων Περιστρεφόμενων Δερβίσηδων.

Στο τέλος της ημέρας, αφού παρουσιάσθηκαν τα πνευματικά προϊόντα της εκπαιδευτικής συνάντησης, έργα των μαθητών, απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές και ακολούθησε συγκινητική αποχαιρετιστήρια γιορτή.

Η ημέρα της αναχώρησης της αντιπροσωπείας του Βενετοκλείου από την Πόλη (Σάββατο 11/3) ήταν ξεχωριστά συγκινητική : επισκεφθήκαμε τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, την άλλοτε λαμπρή ελληνική συνοικία. Στη Μεγάλη του Γένους Σχολή μας υποδέχθηκε και μας ξενάγησε στο εντυπωσιακό κτίριο ο «Ρωμιός» καθηγητής της Σχολής κος Άγγελος Δελημπάσογλου.

Στο Οικομενικό Πατριαρχείο είχαμε την τιμή να μας δεχθεί σε ακρόαση η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κκ. Βαρθολομαίος.

Ο απολογισμός της δεύτερης αυτής συνάντησης του προγράμματος “Blic & Clic” είναι, ασφαλώς, εξαιρετικά θετικός.

Οι μαθητές μας ήρθαν σε επαφή με συνομηλίκους τους από διαφορετικές χώρες, συνδέθηκαν με φιλίες και γνώρισαν διαφορετικούς τρόπους ζωής. Οι συμμετέχοντες καθηγητές επιμορφώθηκαν στη χρήση κινητών συσκευών, συναναστράφηκαν συναδέλφους τους διαφορετικών χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για ποικίλα εκπαιδευτικά ζητήματα.

Η ελληνική αποστολή είχε τη δυνατότητα να θαυμάσει και να μελετήσει σπουδαία μνημεία, να δεί και να μάθει πολλά και να επιστρέψει πλήρης εμπειριών, γνώσεων και συγκινήσεων. Επιπλέον, είχε τη μοναδική ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τον Ελληνισμό της Πόλης, να γνωρίσει τα ίχνη της πλούσιας ιστορίας του αλλά και να ενημερωθεί για τα σημερινά του προβλήματα.

Η αξιοποίηση των εμπειριών και γνώσεων που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές του Βενετοκλείου, είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει στον εμπλουτισμό της καθημερινής σχολικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η τρίτη εκπαιδευτική συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Maia Πορτογαλίας από 2 έως 6 Μαΐου 2017.

Για περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ "Bringing life into classroom : innovative use of mobile devices in the educational process" - «Φέρνοντας ζωή στην τάξη : καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία» ("Blic & Clic"), επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος https://www.blicclic.com/ (υπό κατασκευή), καθώς και τις σελίδες του προγράμματος στο facebook https://www.facebook.com/groups/342904979394986/ (Blic+Clic [1lykrod-Venetokleio]) και https://www.facebook.com/BlicClic/ .

