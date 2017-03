Υποτροφία Αριστείας για ροδίτισσα δικηγόρο

Μεγάλη διάκριση για Ροδίτισσα δικηγόρο, η οποία έγινε δεκτή και μάλιστα με «Υποτροφία Αριστείας», σε μια από τις καλύτερες και πιο φημισμένες Νομικές Σχολές του κόσμου, στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου George Washington που βρίσκεται στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Η συγκεκριμένη σχολή ανήκει στις ιστορικότερες νομικές σχολές της Αμερικής, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, και εκεί η Ροδίτισσα Νινέτα (Ειρήνη-Μαρίνα) Κατσιμπρή του Μιχαήλ θα φοιτήσει ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με υποτροφία την οποία έλαβε με βάση τις υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και επαγγελματικές της διακρίσεις!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Νομική Σχολή του George Washington Law School, η υποτροφία που της απονεμήθηκε αποτελεί αναγνώριση εκ μέρους του Πανεπιστημίου George Washington Law School των εξαιρετικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών επιδόσεων, διακρίσεων και επιτευγμάτων της Ροδίτισσας δικηγόρου κ. Κατσιμπρή.

Η τιμητική αυτή διάκριση της εισαγωγής ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια με υποτροφία βασισμένη στις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές επιτυχίες και διακρίσεις ( George Washington Law Merit Scholar) δίδεται σε πολύ μικρό αριθμό φοιτητών του Πανεπιστημίου που έχουν επιδείξει στο παρελθόν εξαιρετικές επιδόσεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή της η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του George Washington , η οποία συγχαίρει θερμά την Ειρήνη-Μαρίνα Κατσιμπρή για την επιτυχία της να της απονεμηθεί αυτή η υψηλού κύρους υποτροφία.

Σπουδές και διακρίσεις

Η Νινέτα (Ειρήνη-Μαρίνα) Κατσιμπρή του Μιχαήλ είναι δικηγόρος παρ Αρείω Παγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θράκης με βαθμό λίαν καλώς. Εχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), με ειδικότερη ενασχόληση και εξειδίκευση σε ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων και ανταγωνισμού (συγχωνεύσεις-κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης-κρατικές ενισχύσεις), δίκαιο εσωτερικής αγοράς, οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκης Ένωσης, πολιτική ανταγωνισμού και πολιτική απελευθέρωσης αγορών δικτύου, ευρωπαϊκό θεσμικό δίκαιο, τεχνική των διαπραγματεύσεων.

Μέλος των νομικών συμβούλων για την παροχή νομικής προστασίας της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος ΝΠΙΔ (ΜΟΤΟΕ) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπόθεση C-49/07 Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος ΝΠΙΔ (ΜΟΤΟΕ) κατά Ελληνικού Δημοσίου ( Case C-49/07 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v. Elliniko Dimosio at European Court of Justice ECJ), ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Ελλάδος για έκδοση προδικαστικής απόφασης -διαδικασία προδικαστικής παραπομπής- υπό την επίβλεψη του νομικού συμβούλου της και αξιότιμου και έγκριτου καθηγητη Ευρωπαικου Δικαιου κ. Αστέριου Πλιάκου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής της διπλωματικής εργασίας προσανατολισμένη σε Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού με τίτλο “Νομική Αξιολόγηση μιας πιο οικονομικής εφαρμογής του άρθρου 102 (πρώην άρθρο 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας”) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης” για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), διακρίθηκε καταφέρνοντας να αποσπάσει τον βαθμό αριστα 10 από τους καθηγητές της.

Έχει βραβευθεί από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής της Γερμανίας (Βερολίνο, 01/06/2007) και την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων (Αθήνα, 14/06/2007) για διάκριση σε διαγωνισμό δοκιμίου στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Συμποσίου με τίτλο «Προοπτικές της Ευρώπης» (Αθήνα, 08-09/02/2007). Κείμενα της έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά βιβλία και περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μεταξύ άλλων στο «Επιτεύγματα και Προοπτικές της πορείας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», στο Schultheiss W. and Ε. Χρυσός (επιμ.) «Προοπτικές της Ευρώπης», εκδόσεις ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2007, “Meine vision Europas”, in Schultheiss W. and E. Chrysos (eds.) “Europa Perpsectiven” Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments, Athen 2007.

Έχει λάβει υποτροφία από το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου για την παρακολούθηση του προγράμματος θερινών μαθημάτων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tulane της Νεας Ορλεάνης των Η.Π.Α. στους τομείς του ναυτικού δικαίου του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου, με έμφαση στο δίκαιο της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά και είναι μέλος του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Καλλίπολις», της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικου Συλλογου Ροδου, της επιτροπής Κοινωνικής Δρασης του Δικηγορικου Συλλογου Ροδου, του μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού Σωματείου υπό την επωνυμία «Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο», «La Maison de l’ Europe a Rhodes» και της Εθελοντικής Ομάδας Πρόληψης Καταστροφών Ε.Ο.Π.Κ.