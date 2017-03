Τερμάτισε αήττητο το Νιοχώρι στο εργασιακό τουνρουά

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του εργασιακού τουρνουά μπάσκετ και στον Α’ Όμιλο, με το Νιοχώρι να τερματίζει αήττητο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Δεύτεροι ήρθαν οι Crows και στην 3η θέση οι Underdogs που κέρδισαν δύσκολα τους Δωριείτες.

Αναλυτικά:

• Δικηγορικός Σύλλογος – Αστυνομία 50-42

Δικηγορικός Σύλλογος (Σταύρου): Χαραλάμπους, Ροδίτης 4, Καμπούρης 1, Κουτσούκος 7, Παπανικόλας 5, Μπακαλούμας, Ρουμελιώτης 11, Νεοφύτου, Βερβέρης 17, Κουκούλης 5.

Αστυνομία (Μήτρου): Γουλόπουλος 9(1), Παυλίδης 3(1), Παπαλαζάρου 8, Σιαννούδης 2, Στεργιόπουλος 2, Πότογλου 1, Ζώτος 11(3), Δημουλάς 4, Πολυχρονάκης 2.

• Κολλέγιο by Pane Di Capo – The Crows 47-59

Κολλέγιο by Pane Di Capo (Σταυριανάκης Γ.): Περγαντής 2, Κυριζάκης 2, Μπαμπαλάς 3(1), Κόκκινος, Παπαοικονόμου 13(3), Σταυριανάκης Γ. 22, Σταυριανάκης 5, Τσέλιος.

The Crows (Κρασουδάκης): Καστάνιας 5, Συμιανάκης 2, Χριστοφής 5(1), Καμπουράκης 5, Πελαρδής, Παπαοικονόμου Μ. 4, Κρασουδάκης, Πολυχρονίου Κλ. 17, Πολυχρονίου Παν. 3, Βαλσαμίδης 3, Κουκιάς 15(1).

• Νιοχώρι – ΤΕΕ 75-60

Νιοχώρι (Μαστοράκης): Τσιφούτης 4, Τσιτσούλας 23, Βασιλάκης, Μήτκας 19, Αϊβαζίδης, Μαστοράκης 12(1), Γεωργάς, Διαμαντάκης 4, Αυγερινού 13(1).

ΤΕΕ (Ζέρβας): Μαρουλλάκης 16(2), Χατζηνικόλας 3, Γιαννάς, Χαρτοφύλης 2, Μαυρονικόλας 6(1), Καραβοκυρός 13, Λυμπέρης 13(3), Κασσάνης 2, Χάτας, Ζέρβας 5(1), Κωνσταντινίδης, Λάκουρας.

• Underdogs – Δωριείτες 41-40

Underdogs (Παπακώστας): Κλαδίτης Κιόμος 1, Τσούβαλης, Κουντούρης 10, Ρέτσας 10, Παπακώστας, Μουζουρίδης, Στεφανίδης 2, Τσεκουράς 9(1), Κατσιμπρής, Κουλούμπρης 9.

Δωριείτες (Χαραλάμπης): Καλλιγάς 5, Φλοκκιού 7(1), Μανέττας, Πατινιώτης 6(1), Χαραλάμπης, Τσέρκης 4, Καντής 2, Ξυπολιάς 3, Καμπουράκης 1, Κοκκορογιάννης 12.

• Smallball – Airball 60-58

Smallball (Ρουμελιώτης): Κολεγιάννης 6, Ελένης 4, Πασσαλης 4, Δημόπουλος 5, Μοσχοβάκος 17, Μαντάλης 24.

Airball (Λάγκαλης): Ζαμπούκας 7(1), Λάγκαλης, Σεπυργιώτης, Δούμτσης 12, Λεχουρίτης 9, Δεμενόπουλος 9, Κακούλης 7, Καφετζόγλου 3, Κατσιφάρας 4, Πετεβές 5(1), Τζουμάκας 2.

A’ ΟΜΙΛΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαθ. Επ. Αμ. Διαφ. Αγ.

Νιοχώρι 20 637 454 183 10

Crows 19 684 491 193 10

Underdogs 18 549 409 140 10

Δικηγόροι 17 551 534 17 10

Δωριείτες 15 555 506 49 10

Airball 13 477 508 -31 10

ΤΕΕ 13 491 589 -98 10

Αστυνομία 13 445 521 -76 10

Κολλέγιο 13 413 533 -120 10

Smallball 12 446 531 -85 10

Μπλε Μονομάχοι 10 439 617 -178 10