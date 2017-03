Ολυμπιονίκες στον 4ο Διεθνή Μαραθώνιο της Ρόδου

Η Ρόδος είναι από την αρχαιότητα το νησί των Ολυμπιονικών, γεγονός που θα επιβεβαιωθεί και στις 9 Απριλίου, κατά τη διάρκεια του 4ου Διεθνή Μαραθωνίου.

Σπουδαίοι Ολυμπιονίκες που έχουν δοξάσει την Ελλάδα και μας έχουν κάνει όλους υπερήφανους, θα ταξιδέψουν στο νησί στο πλαίσιο του Μαραθωνίου και με την παρουσία τους θα λαμπρύνουν τη διοργάνωση.

Το χρυσό κορίτσι της ελληνικής σκοποβολής, η Άννα Κορακάκη, με τη λάμψη του χρυσού και του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, θα ταξιδέψει στη Ρόδο μαζί με την οικογένεια της και θα τιμηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Οργανωτική Επιτροπή, σε ειδική εκδήλωση το πρωί του Σαββάτου 8 Απριλίου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μαζί με την Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Διεθνή Μαραθωνίου Ρόδου θα βραβεύσουν και την Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Κοζομπόλη, η οποία μαζί με τα μέλη του συλλόγου Νίκο Συρανίδη και Ειρήνη Αϊνδιλή θα εκπροσωπήσουν τον Σ.Ε.Ο. στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου!

«Εμείς οι Ολυμπιονίκες θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στον τόπο και θέλουμε με την παρουσία μας και το παράδειγμα μας, να ωθούμε τον κόσμο και κυρίως τα νέα παιδιά στον αθλητισμό. Θέλουμε να ανταποδώσουμε έτσι όσα μας έχει προσφέρει η πατρίδα μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα βρεθούμε στη Ρόδο, εκπροσωπώντας όλους τους Έλληνες Ολυμπιονίκες», λέει η Πρόεδρος Βούλα Κοζομπόλη.

Χρυσός χορηγός του 4ου Διεθνούς Mαραθωνίου Ρόδου, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., καθώς και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, θα είναι και φέτος η Adidas, μέσω του τοπικού της καταστήματος Adidas Rhodes, ενώ ο αγώνας των 5 χλμ θα έχει φέτος την χορηγία και τα χρώματα του Ομίλου H Hotels.

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών είναι η Aegean Airlines και επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών η Blue Star Ferries. Χορηγός Φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο GRAND HOTEL MITSIS. Άλλοι χορηγοί του αγώνα είναι, η Eurobank, τα Lindos Hotels, το Semiramis Hotel, o Αθλητικός Όμιλος του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου και ο ανανεωμένος χώρος του Συσσιτίου στην Παλιά Πόλη. Ακόμη, η Red Bull, το Best Western Plaza Hotel που έχει ταυτιστεί ως το κέντρο διανομής υλικού του Μαραθωνίου, το Ioannidis Group of Hotels, η ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, το Garden of Panthenols και το Blue Bay Group of Hotels.

Το Mediterranean Hotel, το Marianna Palace Hotel, το Parthenon City Hotel, η Μελισσοκομική Δωδεκανήσου, η Mid Εast travel, το πρακτορείο GEM Travel, το Destination One, το Takis Taste και η Peugeot του κ. Παρασκευά.

Υποστηρικτές, είναι: το Pellos Travel, το Drive Rent a Car, το Ronda Cafe, το Memphis bbq Grill, Gran café, Οινοποιία Τατάκης, dj κ. Τάσος Γιασιράνης, η high 5 gel, τα Super Market Ιωάννης Πάππου και Ιάκωβος Κοζάς, η Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ-CLEAN AND PAPER, αλλά και η Δωδεκάνησος Seaways.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το Μαραθώνιο Δρόμο, τον Ημιμαραθώνιο τα 10.000μ. και 5.000μ., θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Μαρτίου 2017.

Οι συμμετέχοντες θα φέρουν το oνοματεπώνυμο τους στον αριθμό τους (bib number).

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχές: http://www.roadstorhodes.com

Facebook: https://www.facebook.com/roads2rhodes

Twitter: https://twitter.com/RoadstoRhodes

Instagram: https://www.instagram.com/roadstorhodes