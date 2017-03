Συμπόσιο κλινικής ογκολογίας στη Ρόδο

Το διάστημα 1 και 2 Απριλίου διεξάγεται στη Ρόδο στο Γκραντ Οτέλ το 5ο συμπόσιο κλινικής ογκολογίας με τη συμμετοχή γιατρών και επιστημόνων από όλη τη χώρα. Το συμπόσιο διοργανώνεται από τον Ιατρικό σύλλογο Ρόδου σε συνεργασία με τον Ιατρικό σύλλογο Κυκλάδων και τους Ιατρικούς συλλόγους Κω και Καλύμνου.



Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της εταιρίας ογκολόγων παθολόγων Ελλάδος και της ελληνικής εταιρίας ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Οι πρόεδροι της οργανωτικής επιτροπής Χρήστος Μαντάς ( πρόεδρος ΙΣΡ) και Γιώργος Παπαδόπουλος ( παθολόγος ογκολόγος) αναφέρουν για το συμπόσιο τα εξής: «Από μια αναδρομή πλέον γίνεται αντιληπτό πως ο κυρίαρχος στόχος των πρώτων Συμποσίων και η συνεργασία με την παρουσία σχεδόν όλων των ιατρικών ειδικοτήτων στα Δωδεκάνησα προς όφελος των ογκολογικών ασθενών, έχει επιτευχθεί.



Πλέον το ζητούμενο είναι η διαρκής επιστημονική ενημέρωση στο πεδίο της Κλινικής Ογκολογίας και η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των ειδικοτήτων για να οδηγούμαστε όλοι μας με ασφάλεια από τη θεωρία στην ιατρική πράξη, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τις παρεχόμενες ιατρικές μας υπηρεσίες.



Η δομή του 5ου Συμποσίου προβλέπει εκτός από τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις νέες στρατηγικές διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και την παρουσίαση νέων φαρμάκων στα πιο συχνά νεοπλάσματα συμπαγών όγκων που αντιμετωπίζουμε στην καθ’ ημέρα πράξη.



Ιατροί από το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, τη Γενική Κλινική Δωδεκανήσου Euromedica και τον ιδιωτικό χώρο συμμετέχουν ενεργά σε προεδρεία, διαλέξεις και επιτροπές του Συμποσίου, αλλά και εκλεκτοί συνάδελφοι από το χώρο της Παθολογικής και Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, της Χειρουργικής και Οδοντιατρικής μας τιμούν με την παρουσία τους, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιτυχία των στόχων του 5ου Συμποσίου. Φέτος καθιερώθηκε και το Στρογγυλό Τραπέζι Νοσηλευτικής Ογκολογίας.



ΣΑBΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

09:00-11:00 Στρογγυλό Τραπέζι Καρκίνος πνεύμονα

Προεδρείο: Δ. Κρητικός, Τ. Κόζα, Δ. Τραφαλής

Μύθοι και πραγματικότητες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Σ. Αναστασίου Μ. Βολονάκης Δ. Καραντάνης Ξ. Βακάλης Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονος sponsoredby Ι. Μούντζιος

Η νέα ΤΝΜ σταδιοποίηση. Η αξία του PET/C-T Scan Σύγχρονη ΑΚΘ/ΧΜΘ



11:00 - 11:15: Διάλειμμα



11:15-11:45: Επίσημοι Έναρξη-Χαιρετισμοί



11:45-12:30: Εναρκτήρια Ομιλία Προεδρείο: Ν. Παπανικήτας, Γ. Δράκου, Γ. Πετρωνιάτης

Αδελφοί Τηλιακοί. Δύο πατριώτες ιατροί που έγραψαν ιστορία Ν. Φρόνας



12:30-13:15: Διάλεξη-Συζήτηση Προεδρείο: Μ. Σοκορέλος, Κ. Κουτσόπουλος, Μ. Μακέστας

Η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση των κακοήθων όγκων του μυοσκελετικού συστήματος Π. Παπαγγελόπουλος



13:15-14:00: Διάλεξη Προεδρείο: Ε. Σαμαντάς, Ε. Κωνσταντουλάκης, Ι. Φαμηλιάς

Θεραπευτικές εξελίξεις στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο Στ. Καραταπάνης



14:00-15:00: Διαλέξεις Προεδρείο: Π. Καλαφάτης, Α. Πέτας, Α. Μπούτης

Διάγνωση και αντιμετώπιση καρκίνου προστάτη Ι. Ζαρίφης

Η θεραπεία του ευνουχοάντοχου καρκίνου του προστάτη

Κ. Νεανίδης Ανοσοθεραπεία ουροδόχου κύστεως Μ. Τσιατάς



15:00-16:00: Μεσημβρινή διακοπη16:00-18:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρκίνος μαστού

Προεδρείο: Σ. Δεμίρη, Γ. Πισσάκας, Σ. Ζερβούδης

Διάγνωση σε αρνητική ψηφιακή μαστογραφία Μ. Χριστοδούλου

Χειρουργική διαχείριση μασχαλιαίας χώρας Α. Μπακογιάννης

Η ακτινοθεραπεία στη μεγάλη ηλικία Ε. Μαραγκουδάκης Her-2 και καρκίνος μαστού Ν. Τσουκαλάς Καρκίνος μαστού στον άνδρα Α. Παζαΐτη



18:00-18:15 Διάλειμμα

18:15-18:45 Διάλεξη

Προεδρείο: Γ. Τριάντος, Η. Τσέρκης, Ν. Μαυροειδής Διατροφή και καρκίνος

Ε. Καράλλας sponsored by Α. Αρδαβάνης Χ. Παπαδημητρίου Π. Παπακοτούλας Γ. Σαμέλης Γ. Αραβαντινός

18.45-21.00: Δορυφορικό Συμπόσιο Τραβεκτεδίνη: στοχεύοντας στο βέλτιστο



18:45-19:00

19.00 - 19.30 19.30- 20.00 20.00- 20.30 20.30- 21.00

θεραπευτικό όφελος για τους ογκολογικούς ασθενείς Προεδρείο - Συντονισμός: Α. Αρδαβάνης, Χ. Παπαδημητρίου

Προκλήσεις και διλήμματα στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπισή του:

Σαρκώματος Μαλακών Μορίων

Καρκίνου Ωοθηκών

Μηχανισμός δράσης της Τραβεκτεδίνης: από το βυθό της θάλασσας στην κλινική πρακτική

Νεότερα κλινικά δεδομένα με την τραβεκτεδίνη στο προχωρημένο σάρκωμα μαλακών μορίων



Ο ρόλος της Τραβεκτεδίνης στη θεραπεία του υποτροπιάζοντα καρκίνου ωοθηκών: η αξία της αλληλουχίας των θεραπειών

Συζήτηση για τη θέση της Τραβεκτεδίνης στο σύγχρονο θεραπευτικό αλγόριθμο στα Σαρκώματα Μαλακών Μορίων και στον Καρκίνο των Ωοθηκών Συντονισμός: Α. Αρδαβάνης, Χ. Παπαδημητρίου



ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

09:00-10:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Νοσηλευτική Ογκολογία

Προεδρείο: Ι. Κόνσολας, Ε. Φραγκοπούλου, Σ. Σαββουλίδου

Η αξία και η σημασία της νοσηλευτικής ογκολογίας

Α. Μπόθου Ε. Νάνου Καθετήρες port-cath Μ. Γεωργανάς

Η προσέγγιση του ασθενή από τη νοσηλεύτρια



10:30-11:30: Στρογγυλό Τραπέζι Νευροογκολογία

Προεδρείο: Γ. Στράντζαλης, Δ. Μακρής, Μ. Τριχάς

Απεικονιστική προσέγγιση και θεραπευτική καθοδήγηση στους ενδοκρανιακούς όγκους με απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (MRI)

Β. Κατσαρός Ε. Λιούτα

Κρανιοτομία με τον ασθενή σε εκγρήγορση σε γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας (Awake)

Θεραπεία γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας: Νεότερα δεδομένα στη σταδιοποίηση (WHO 2016) και στη θεραπευτική αντιμετώπιση

Χ. Μπόσκος Living on the edge!!! Θ. Πασχάλης

Πλάνο ακτινοθεραπείας γλοιωμάτων εγκεφάλου στα όρια ανοχής των φυσιολογικών ιστών:



11:30-12:30: Στρογγυλό τραπέζι Καρκίνος ενδομητρίου

Προεδρείο: Ν. Ζήρας, Γ. Τσακίρης, Γ. Ιατράκης

Χειρουργική αντιμετώπιση Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας Χημειοθεραπεία Μ. Παρασκευά



12:30-14:00: Στρογγυλό τραπέζι Νεοπλάσματα χοληφόρων-παγκρέατος

Προεδρείο: Ν. Τσαβαρής, Γ. Πέρος, Ι. Υψηλάντης

Η σημασία της MRCP Η θέση του γαστρεντερολόγου Χειρουργική προσέγγιση Η χημειοθεραπεία

Ε. Σταυρούλης Ν. Παπαντωνίου Τ. Πετρωνιάτης Β. Ραμφίδης

Ε. Αγγελίδου Μ.-Α. Καλογερίδη



14:00-14:30: Στρογγυλό τραπέζι Οδοντιατρικό

Προεδρείο: Ν. Διακογεωργίου, Δ. Παρίσης, Αικ. Βολονάκη

Η ογκολογία του στόματος σε δύο περιόδους Ο. Νικολάτου-Γαλίτη



14:30-15:30 Διάλεξη Προεδρείο: Δ. Μπαφαλούκος, Π. Μακραντωνάκης, Δ. Χατζημπούγιας

Στοχευόμενη θεραπεία στους συμπαγείς όγκους το 2017 Γ. Νασιούλας



15:30-16:00: Συμπεράσματα-Κλείσιμο Συμποσίου Γεώργιος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Χρήστος Μαντάς

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου