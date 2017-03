Η 4η Ημερίδα Ποιότητας στον Τουρισμό της Ρόδου

Ο Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου, σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων εκδηλώσεων, διοργανώνει την «4η Ημερίδα Ποιότητος για τον τουρισμό της Ρόδου».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 01 Απριλίου 2017, από τις 09:30 έως τις 15:00, στο Ξενοδοχείο Olympic Palace στην Ιξιά.



Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών και των κατοίκων του νησιού για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου και την βελτίωση των υποδομών και παροχή υπηρεσιών.



Στις πρώτες δύο ενότητες θα συμμετάσχουν οι Tour Operators, οι Αεροπορικές Εταιρείες, το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ καθώς και Ξενοδοχειακοί όμιλοι, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το πώς αντιλαμβάνονται και πως ελέγχουν την ποιότητα όπως και το που βρίσκεται η Ρόδος σε σύγκριση με άλλους Ελληνικούς προορισμούς όπως και σε σχέση με το εξωτερικό.



Στην 3η ενότητα θα συμμετάσχουν, ο εκπρόσωπος της Fraport (διαχειριστές του αεροδρομίου της Ρόδου), ο βραβευμένος Σεφ Λευτέρης Λαζάρου καθώς και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το πώς μπορούν, οι υπηρεσίες του αεροδρομίου, η τοπική γαστρονομία καθώς και η εκπαίδευση στην ποιοτική αναβάθμιση της Ρόδου. Αντίστοιχα το πώς μπορούμε να προβάλουμε με νέες μεθόδους και τεχνολογίες τον ποιοτικό προορισμό που θέλουμε να είναι η Ρόδος.Τέλος θα γίνει ανοικτή συζήτηση με προτάσεις και ιδέες προς αξιοποίηση.



Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

09:30 – 09:45 Προσέλευση – Πρωινός καφές

09:45 – 10:00 Χαιρετισμοί

10:00 – 10:10 Έναρξη εργασιών – Γεώργιος Ματσίγκος – Πρόεδρος ΣΔΞΡ

10:10 – 10:30 Ιωάννης Αφουκατούδης – CEO Thomas Cook Austria – «Thomas Cook Quality Management Approach»



10:30 – 10:50 Len Mina – General Manager Contracting & Purchasing Jet 2 Holidays -

10:50 – 11:10 Αναστάσιος Κινάλης – Area Manager Greece Expedia – «Qualitative Data, Destination: Rhodes,Greece»

11:10 – 11:30 Διάλλειμα



11:30 – 11:50 Oliver Grosse – Kleimann – Director Contracting & Product Alltours- «Quality vs.Sales»

11:50 – 12:10 Άρης Ίκκος – Research Director INSETE - «Πώς αξιολογούν οι πελάτες τα ξενοδοχεία σε Ρόδο, Κω, Λοιπά Δωδεκάνησα και ανταγωνιστικούς προορισμούς;»

12:10 – 12:30 Elke Janssen- TUI Hotel Consulting & Quality Management – «Quality – the key for success»



12:30 – 12:50 Τιμ Ανανιάδης General Manager & CEO Grande Bretagne & King George – Αικατερίνη Τζίχα Director of Human Resources Grande Bretagne & King George – Marriott International - «Ποιότητα: Η Γέφυρα για το Μέλλον στην Marriott International”

12:50 – 13:20 Διάλλειμα

13:20 – 13:40 Λευτέρης Λαζάρου – Chef- «Η συμβολή της τοπικής γαστρονομίας στην ποιοτική αναβάθμιση ενός προορισμού»



13:40 – 14:00 Γεώργιος Βήλος - Γενικός Διευθυντής Εμπορικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Fraport Greece – «Ο ρόλος της Fraport Greece στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας»

14:00 – 14:20 Δρ.Λία Μαρινάκου – Senior Lecturer in Hospitality & Tourism Bournemouth University - «Στρατηγικές ξενοδοχείων για τη διατήρηση του ταλέντου στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον»



14:20 – 14:40 Γιάννης Φώτης – Σύμβουλος Marketing, Διευθύνων της εταιρείας συμβούλων Novus Mind Ltd. - «Ποιότητα στην επικοινωνία μέσα από την κατανόηση των κοινωνικών μέσων»

14:40 – 15:00 Ανοιχτή συζήτηση – Ερωτήσεις



Η Ημερίδα αφορά όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που ασχολούνται με τον τουρισμό και όλους τους πολίτες με ευαισθησία και όραμα. Στόχος και σκοπός, να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν της Ρόδου, να βελτιώσουμε την ποιότητα, αναδεικνύοντας όλες τις ομορφιές και βελτιώνοντας τις υποδομές του τόπου μας καθώς και τις παροχές υπηρεσιών μας και όλα αυτά με την αρμονική συνεργασία όλων των φορέων, αρχών και επιχειρήσεων.