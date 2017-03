Το φάντασμα στο κέλυφος, στο σινεμά Παλλάς

Την είδαμε τον περασμένο Μάιο στο «Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος» ως τη Μαύρη Χήρα, Νατάσα Ρομανόφ και θα ακούσουμε τη φωνή της ως σκαντζοχοιρίνα Ash, στο εξαιρετικό animation «Sing», που θα προβληθεί στης ελληνικές αίθουσες στις 15 Δεκεμβρίου.

Η επόμενη εμφάνιση της Σκάρλετ Γιόχανσον, που, όπως θα δείτε και στο πρώτο trailer που ακολουθεί, είναι εντυπωσιακή, γίνεται στην ταινία Ghost in the Shell, ελληνιστί «Το Φάντασμα στο Κέλυφος», σε σκηνοθεσία Ρούπερτ Σάντερς, με συμπρωταγωνιστές τους Μάικλ Γουίνκοτ, Ζιλιέτ Μπινός, Τακέσι Κιτάνο, Μάικλ Πιτ, μια δραματική ταινία επιστημονικής φαντασίας, η οποία αναμένεται στις αίθουσες μέσα στο 2017.

Μελαχρινή, δυναμική, ανέκφραστη, όπως ο ρόλος το καλεί, ανανεωμένη και με βασικό όπλο το σώμα της, που εμφανίζεται γυμνό ή σχεδόν γυμνό σε πολλές σκηνές, όπως συμπεραίνουμε βλέποντας το trailer, η Σκάρλετ Γιόχανσον επιστρέφει στη δράση διαφορετική αλλά πάντα ενδιαφέρουσα.

All I Ever Wanted, all I ever needed ακούγεται η διασκευή του Enjoy the Silence των Depeche Mode, ως μουσικό χαλί, ενώ η Γιόχανσον, ως Major, είναι ένα ιδιότυπο ον, ένας υβριδικός άνθρωπος, μία cyborg αστυνομικός, η οποία ηγείται της επίλεκτης δύναμης με την ονομασία Τομέας 9, προκειμένου να εμποδίζει τη δράση επικίνδυνων εγκληματιών και συγκεκριμένα ενός νέου εχθρού που δε θα σταματήσει σε τίποτα προκειμένου να σαμποτάρει την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης της Hanka Ρομποτικής. Μεταξύ τεχνολογίας και κυβερνοχώρου, η Major, που της έχουν γνωστοποιήσει ότι την έσωσαν από βέβαιο χαμό προκειμένου να σώζει, ως άτρωτη, άλλους ανθρώπους, προσπαθεί να ανακαλύψει το παρελθόν της, τις ρίζες της, τον λόγο που κατέστη ένα ον χωρίς αισθήματα, ένα ρομπότ με ανθρώπινη μορφή.

Εντυπωσιακά εφέ, καταιγιστική δράση λοιπόν στην νέα sci-fi παραγωγή, πίσω από την οποία βρίσκονται οι DreamWorks SKG και Paramount Pictures.

Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Σάντερς

Πρωταγωνιστούν: Σκάρλετ Τζόχανσον, Μάικλ Πιτ, Πιλού Άσμπεκ, Ζιλιέτ Μπινός, Τακέσι Κιτάνο

Είδος: Δράσης, Αστυνομική, Δράμα, Επιστημονικής Φαντασίας

