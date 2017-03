Μέχρι σήμερα οι συμμετοχές στο Μαραθώνιο Ρόδου

Σήμερα λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στο Μαραθώνιο Δρόμο, τον Ημιμαραθώνιο, τα 10.000μ., και 5.000μ., που θα διεξαχθούν την 9η Απριλίου στη Ρόδο, αν και η οργανωτική επιτροπή σκέφτεται να δώσει μια μικρή παράταση, χωρίς όμως να είναι ακόμη κάτι επίσημο.

Το σίγουρο είναι πως όσοι δηλώσουν συμμετοχή έως σήμερα, θα φέρουν το ονοματεπώνυμο τους στον αριθμό τους (bib number), όπως συμβαίνει μόνο στις σημαντικές διοργανώσεις αντοχής ανά τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχές, έως και σήμερα:

http://www.roadstorhodes.com

Facebook: https://www.facebook.com/roads2rhodes

Twitter: https://twitter.com/RoadstoRhodes

Instagram: https://www.instagram.com/roadstorhodes

Χρυσός χορηγός του 4ου Διεθνούς Mαραθωνίου Ρόδου, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., καθώς και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, θα είναι και φέτος η Adidas, μέσω του τοπικού της καταστήματος Adidas Rhodes, ενώ ο αγώνας των 5 χλμ θα έχει φέτος την χορηγία και τα χρώματα του Ομίλου H Hotels.

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών είναι η Aegean Airlines και επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών η Blue Star Ferries. Χορηγός Φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο GRAND HOTEL MITSIS. Άλλοι χορηγοί του αγώνα είναι, η Eurobank, τα Lindos Hotels, το Semiramis Hotel, o Αθλητικός Όμιλος του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου και ο ανανεωμένος χώρος του Συσσιτίου στην Παλιά Πόλη.

Ακόμη, η Red Bull, το Best Western Plaza Hotel που έχει ταυτιστεί ως το κέντρο διανομής υλικού του Μαραθωνίου, το Ioannidis Group of Hotels, η ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, το Garden of Panthenols και το Blue Bay Group of Hotels.

Το Mediterranean Hotel, το Marianna Palace Hotel, το Parthenon City Hotel, η Μελισσοκομική Δωδεκανήσου, η Mid Εast travel, το πρακτορείο GEM Travel, το Destination One, το Takis Taste και η Peugeot του κ. Παρασκευά.

Υποστηρικτές, είναι: το Pellos Travel, το Drive Rent a Car, το Ronda Cafe, το Memphis bbq Grill, Gran café, Οινοποιία Τατάκης, dj κ. Τάσος Γιασιράνης, η high 5 gel, τα Super Market Ιωάννης Πάππου και Ιάκωβος Κοζάς, η Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ-CLEAN AND PAPER, αλλά και η Δωδεκάνησος Seaways.