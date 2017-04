Η Εύη Σαββαΐδη με το έργο της “Το Μεγάλο Ψάρι Τρώει το Μικρό” μια εγκατάσταση θαλάσσιων ζώων από μπρούτζο, συμμετέχει στην 13η Ετήσια έκθεση Sculpture By the Sea που διοργανώνεται στο Cottesloe Beach στη Δυτική Αυστραλία του Πέρθ.

Η έκθεση που άνοιξε στο κοινό στις 5 Μαρτίου διήρκεσε έως τις 20 του ίδιου μήνα, με έργα καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο στη περιοχή Cottesloe.Ως η πρώτη ελληνίδα καλλιτέχνης που συμμετέχει στο Sculpture by the Sea, o έλληνας πρόξενος στο Πέρθ, κος Antonios Koliadis, το συμβούλιο του Sculpture by the Sea Incorporated και ο David Handley, Founding Director of Sculpture by the Sea, τίμησαν την Σαββαΐδη σε ειδική εκδήλωση στις 5 Μαρτίου 2017, η συμμετοχή της οποίας υποστηρίχτηκε από τη Αmanda Kailis και τη χορηγία του Greece Sotheby's International Realty.

H Eύη Σαββαΐδη λέει για τη δουλειά της: «οι πλαστικές σακούλες είναι καταστροφικές για το περιβάλλον καθώς τα μικροσκοπικά σωματίδια απ' τα οποία αποτελούνται εισχωρούν στο νερό και στην τροφική αλυσίδα.

Τα θαλάσσια ρεύματα συσσωρεύουν εκατομμύρια τόνους πλαστικούς δημιουργώντας τεράστια επιπλέοντα νησιά.Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από τη ρύπανση της θάλασσας».

Το βασικό στοιχείο της δουλειάς της δε βρίσκεται στα αντικείμενα ή στους χώρους αλλά στην αίσθηση του κοινού και στην έμφαση της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Σκοπός της είναι η σκέψη και η συμμετοχή, όπου η σκέψη, είναι σκέψη για τη σκέψη, η οποία ξεκινάει σα σύλληψη στο μυαλό του καλλιτέχνη και καταλήγει στο μυαλό του θεατή σαν αυτο- αντανάκλαση.

Φιλιδοξία της είναι να δημιουργήσει έργα μεγαλύτερης κλίμακας, στο οποίο το σύνολο έχει μεγαλύτερη σημασία σπό ότι τα μέρη ώστε να λειτουργεί ως εννιαία άμεση εμπειρία και έτσι μορφολογικά εντάσσεται ο θεατής με τη τοποθέτηση του μέσα στο έργο.