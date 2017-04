Επιστολή προς τους επιχειρηματίες ενόψει του Μαραθωνίου της Ρόδου

Επιστολή προς τους επιχειρηματίες και τους διευθυντές των Ξενοδοχείων που βρίσκονται στη διαδρομή του 4ου Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου, απέστειλε η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης.

Σκοπός της είναι να ενημερωθούν σχετικά με την κορυφαία αθλητική διοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που θα διεξαχθεί στις 9 Απριλίου, ημέρα Κυριακή.

Η Επιτροπή ζητά την κατανόηση όλων, αφού οι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τα οχήματα, όπως επίσης ζητά και την ενεργή συμμετοχή τους.



Η επιστολή, αναφέρει:

«Με μία νέα διαδρομή που αναδεικνύει τις ομορφιές και τα κύρια αξιοθέατα της Πόλης της Ρόδου στο βόρειο άκρο του νησιού, με την εμπειρία των τριών προηγούμενων διοργανώσεων, με τα εύσημα του ΣΕΓΑΣ, των αθλητών, των ΜΜΕ και του κοινού, με την στήριξη κορυφαίων εταιριών όπως Adidas, Aegean Airlines & Blue Star Ferries, των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και των μεγάλων εθελοντικών οργανώσεων του νησιού μας, ο 4ος Μαραθώνιος της Ρόδου έχει όλες τις προϋποθέσεις για να καθιερωθεί ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της Ρόδου.



Ο Διεθνής Μαραθώνιος της Ρόδου, πλήρως πιστοποιημένος από τον ΣΕΓΑΣ, την IAAF& την Διεθνή Ομοσπονδία Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, συνδιοργανώνεται από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την υποστήριξη του ΔΟΠΑΡ, του Δήμου Ρόδου και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.



Στόχος είναι, ο Μαραθώνιος της Ρόδου να καθιερωθεί ως ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός που θα προσελκύσει μαραθωνοδρόμους, ερασιτέχνες αθλητές αλλά και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, σε περιόδους μη τουριστικής αιχμής, βάζοντας την Ρόδο στο χάρτη του αθλητικού τουρισμού.



Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο δρόμος μπροστά από το κατάστημα/ξενοδοχείο σας θα είναι κλειστός από το πρωί της Κυριακής 09 Απριλίου στις 7.00πμ έως τις 14.00 της ίδιας μέρας από την Τροχαία Ρόδου προκειμένου να διεξαχθεί με ασφάλεια ο αγώνας (Μαραθώνιος, Ημιμαραθώνιος, 10χλμ., 5χλμ και παιδικός αγώνας 1χλμ), χωρίς τον κίνδυνο διερχόμενων οχημάτων για τους 2.000 περίπου συμμετέχοντες στο σύνολο.



Θα παρακαλούσαμε για την κατανόηση σας και θα σας παροτρύναμε να συμμετάσχετε ενεργά στη διοργάνωση χειροκροτώντας τους αθλητές που θα περνούν έξω από την επιχείρηση σας αλλά γιατί όχι και δυναμώνοντας την ένταση της μουσική σας προσθέτοντας ακόμη πιο εορταστικό χαρακτήρα στη διοργάνωση. Θα σας παρακαλούσαμε ακόμη να αναρτήσετε την

αφίσα της διοργάνωσης σε εμφανές για τους πελάτες σας σημείο συμβάλλοντας τα μέγιστα για την επιτυχία του Μαραθωνίου της Ρόδου.



Θα χαρούμε πολύ να συμμετέχετε σε αυτό το μεγάλο αθλητικό δρώμενο της Ρόδου συμβάλλοντας, τόσο στη στήριξη του αγώνα, όσο και στην προώθηση του αθλητισμού και του τουρισμού του νησιού μας.

Με εκτίμηση,

Από την Οργανωτική Επιτροπή Μαραθωνίου Ρόδου»

Χρυσός χορηγός του 4ου Διεθνούς Mαραθωνίου Ρόδου, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., καθώς και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, θα είναι και φέτος η Adidas, μέσω του τοπικού της καταστήματος Adidas Rhodes, ενώ ο αγώνας των 5 χλμ θα έχει φέτος την χορηγία και τα χρώματα του Ομίλου H Hotels.



Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών είναι η Aegean Airlines και επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών η Blue Star Ferries. Χορηγός Φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο GRAND HOTEL MITSIS.



Άλλοι χορηγοί του αγώνα είναι, η Eurobank, τα Lindos Hotels, το Semiramis Hotel, o Αθλητικός Όμιλος του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου και ο ανανεωμένος χώρος του Συσσιτίου στην Παλιά Πόλη. Ακόμη, η Red Bull, το Best Western Plaza Hotel που έχει ταυτιστεί ως το κέντρο διανομής υλικού του Μαραθωνίου, το Ioannidis Group of Hotels, η ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, το Garden of Panthenols και το Blue Bay Group of Hotels.



Το Mediterranean Hotel, το Marianna Palace Hotel, το Parthenon City Hotel, η Μελισσοκομική Δωδεκανήσου, η Mid Εast travel, το πρακτορείο GEM Travel, το Destination One, το Takis Taste και η Peugeot του κ. Παρασκευά.



Υποστηρικτές, είναι: το Pellos Travel, το Drive Rent a Car, το Ronda Cafe, το Memphis bbq Grill, Gran café, Οινοποιία Τατάκης, dj κ. Τάσος Γιασιράνης, η high 5 gel, τα Super Market Ιωάννης Πάππου και Ιάκωβος Κοζάς, η Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ-CLEAN AND PAPER, αλλά και η Δωδεκάνησος Seaways.



Επισημαίνεται πως η οργανωτική επιτροπή έδωσε παράταση στο χρόνο για τις εγγραφές έως την ερχόμενη Πέμπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχές: http://www.roadstorhodes.com

Facebook: https://www.facebook.com/roads2rhodes

Twitter: https://twitter.com/RoadstoRhodes

Instagram: https://www.instagram.com/roadstorhodes