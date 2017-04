Βραβείo EuropaNostra απονέμεται στον Προμαχώνα του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η EuropaNostra ανακοίνωσαν σήμερα τους νικητές των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά για το 2017 / Βραβεία EuropaNostra - την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή βράβευση στο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι 29 βραβευθέντες από 18 χώρες επιλέχθηκαν για το υποδειγματικό τους έργο στους τομείς της αποκατάστασης, έρευνας, μακροχρόνιας προσφοράς στον πολιτισμό καθώς και της εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης.

Ο Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, ΕΛΛΑΔΑ είναι ανάμεσα στους φετινούς νικητές. Ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων έκρινε 202 συνολικά υποψηφιότητες, που υποβλήθηκαν από φορείς αλλά και ιδιώτες, από 39 Ευρωπαϊκές χώρες, και επέλεξε τους νικητές.

Πολίτες από όλον τον κόσμο μπορούν πλέον να ψηφίσουν μέσω διαδικτύου για το Βραβείο Κοινού και να προωθήσουν το βραβείο/τα βραβεία της χώρας τους, ή άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Όσοι ψηφίσουν έχουν την πιθανότητα να κερδίσουν ένα ταξίδι για δύο στην Φινλανδία και να παραστούν ως φιλοξενούμενοι της EuropaNostra στην Τελετή Απονομής των Βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στην ιστορική πόλη Turku την 15η Μαΐου. Στη διάρκεια της τελετής θα ανακοινωθούν οι 7 Νικητές των GrandPrix, καθένας από τους οποίους θα λάβει € 10,000 καθώς και ο Νικητής του Βραβείου Κοινού, που θα επιλεγεί από τα φετινά έργα.

«Συγχαίρω όλους τους νικητές. Τα επιτεύγματά τους αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την βαθιά δέσμευση πολλών Ευρωπαίων για την διάσωση και τη σωτηρία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Τα έργα τους αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στις ζωές και στην κοινωνία μας. Ιδιαίτερα σήμερα που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές και μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, ο πολιτισμός έχει ρόλο ζωτικής σημασίας, να μας βοηθήσει να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή μας ιστορία και τις κοινές μας αξίες και να ενθαρρύνουμε την ανεκτικότητα, την αμοιβαία κατανόηση και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018 θα αποτελέσει μια ιδανική ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε εκείνα που μας ενώνουν ως Ευρωπαίους – την κοινή μας ιστορία, τον κοινό μας πολιτισμό και την κοινή μας κληρονομιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Βραβείο αυτό και άλλες δράσεις πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του προγράμματος CreativeEurope», ανέφερε ο TiborNavracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

«Συγχαίρω θερμά τους φετινούς νικητές αλλά όλους όσοι κατέστησαν δυνατά αυτά τα εξαιρετικά έργα, με το αξιοθαύμαστο ταλέντο τους, την ιδιαίτερη αφοσίωση και την μεγάλη γενναιοδωρία τους. Συμπεριλαμβάνονται τώρα σε μια επίλεκτη ομάδα 450 περίπου βραβείων που έχουν απονεμηθεί από την EuropaNostra και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία 15 χρόνια. Όλοι οι νικητές μας αποδεικνύουν ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί εργαλείο-κλειδί για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να αδράξουν την ιστορική ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και να αναγνωρίσουν τα πολλαπλά οφέλη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την θεμελιώδη αξία της στην προσέγγιση χωρών, κοινοτήτων και πολιτισμών στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο PlácidoDomingo, διακεκριμένος τενόρος και Πρόεδρος της EuropaNostra.

Οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς / EuropaNostraAwards 2017 θα βραβευθούν σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση με οικοδεσπότες τον Ευρωπαίο Επίτροπο Navracsics και τον MaestroPlácidoDomingo το βράδυ της 15ης Μαΐου στην Εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ στο Τούρκου. Η Τελετή Απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 1,200 άτομα, επαγγελματίες του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, εθελοντές και υποστηρικτές απ’ όλη την Ευρώπη, καθώς και κορυφαίους εκπροσώπους Ευρωπαϊκών θεσμών, της Φινλανδίας και άλλων Χωρών Μελών.

Εξάλλου, οι νικητές των βραβείων θα παρουσιάσουν τα έργα τους στη διάρκεια του ExcellenceFair την 14η Μαΐου στο SigynHall της Μουσικής Ακαδημίας Turku, ενώ θα συμμετάσχουν σε σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Turku EuropeanHeritageCongressinTurku (11-15 Μαΐου). Το Συνέδριο διοργανώνεται από την EuropaNostra και θα αποτελέσει μια σημαντική πλατφόρμα δικτύωσης και συζήτησης για τις τελευταίες Ευρωπαϊκές εξελίξεις στο θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Αιτήσεις για τα Βραβεία 2018 μπορούν να υποβληθούν από την 15η Μαΐου ως την 1η Οκτωβρίου 2017 μέσω του σχετικού website.

ΕΠΑΦΕΣ Europa Nostra Joana Pinheiro, jp@europanostra.org, +31 70 302 40 55 Elena Bianchi, eb@europanostra.org, +31 70 302 40 58 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Nathalie Vandystadt nathalie.vandystadt@ec.europa.eu, +32 2 2967083 Joseph Waldstein joseph.waldstein@ec.europa.eu, +32 2 2956184 ΕπιστημονικήΕπιτροπήΡόδου– ΥπουργείοΠολιτισμούκαιΑθλητισμού ΚαθηγητήςΓιάννης Κίζης yannis.kizis@gmail.com +30.210.3240362,+ 30.6974304036 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για κάθε βραβευμένο έργο: πληροφορίες&σχόλιατωνκριτών, φωτογραφίεςυψηλήςανάλυσηςκαιvideo Twitter: @europanostra Creative Europe website Twitter: @europe_creative Commissioner Navracsics website

ΝικητέςΒραβείων 2017

(αλφαβητικά ανά χώρα)

ΚατηγορίαΑποκατάσταση

▪St. Martin’s Chapel in StariBrod, near Sisak, CROATIA

▪Baroque Complex and Gardens in Kuks, Hradec Králové region, CZECH REPUBLIC

▪Ancient city of Karthaia, Island of Kea, GREECE

▪Bastion of the Grand Master's Palace in Rhodes, GREECE

▪White Pyramid in Rome, ITALY

▪The King’s Road across Filefjell, NORWAY

▪TheClérigos’ Church and Tower in Porto, PORTUGAL

▪CulturalPalace in Blaj, Transylvania region, ROMANIA

▪Cap Enderrocat Fortress, Mallorca, SPAIN

▪Roof for the ruins of the Monastery of San Juan in Burgos, SPAIN

▪Cromford Mills: Building 17, Derbyshire, UNITED KINGDOM

ΚατηγορίαΈρευνα

▪Rode Altarpiece Research and Conservation Project, Tallinn, ESTONIA

▪ ‘Carnival King of Europe’, San Michele all’Adige, ITALY

▪Museum Piranesi’, Milan, ITALY

▪Bosch Research and Conservation Project, ‘s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

ΚατηγορίαΜακροχρόνιαςΠροσφοράς

▪Mr. Ferdinand Meder, Zagreb, CROATIA

▪Mr. Jim Callery, County Roscommon, IRELAND

▪The Norwegian Lighthouse Society, NORWAY

▪Mr. ZoltánKallós, Transylvania region, ROMANIA

ΚατηγορίαΕκπαίδευση, Κατάρτιση&Ευαισθητοποίηση

▪Erfgoedplus: Online heritage platform, Hasselt, BELGIUM

▪Centre of Visual Arts and Research, Nicosia, CYPRUS

▪Educational programme for Czech cultural heritage, Telc, Vysočina region, CZECH REPUBLIC

▪PaavoNurmi Legacy project, Turku, FINLAND

▪Heritage Crafts Initiative for Georgia, Tbilisi, GEORGIA

▪Cultural Heritage and Barrier-free Accessibility project, Berlin, GERMANY

▪ilCartastorie: Storytelling in the archives, Naples, ITALY

▪Jewish Cultural Heritage: Educational programme, Warsaw, POLAND

▪Advanced Master in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions, European programme coordinated in Guimarães, PORTUGAL

▪SAMPHIRE: Maritime heritage project in western Scotland, UNITED KINGDOM

Επίσης,Βραβεί αEuropaNostraαπονέμονται σε δύο εξέχοντα έργα στονχώροτηςπολιτιστικήςκληρονομιάςαπόδύο χώρες πουδενσυμμετέχουν στοπρόγραμματηςΕΕCreativeEurope.

Κατηγορία Συντήρησης: Kılıç AliPaşaHamaminIstanbul, TURKEY

ΚατηγορίαΈρευνας: Philippe Stern’s Collection of Timekeepers, Geneva, SWITZERLAND

Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο

Το φιλόδοξο αυτό έργο διήρκεσε δέκα χρόνια και επικεντρώθηκε στην αποκατάσταση και ανάδειξη του Προμαχώνα του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

Το σύνθετο αμυντικό συγκρότημα είχε μεγάλη ανάγκη φροντίδας όταν το έργο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά την κατάρρευση μεγάλων τμημάτων της αυθεντικής λιθοδομής της ανατολικής πυροβολαρχίας του προμαχώνα, ο οποίος είχε ανακατασκευαστεί σε μεγάλο βαθμό κατά την περίοδο Ιταλικής Διοίκησης της Ρόδου το πρώτο μισό του 20ου αι.

Δυστυχώς, οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τότε και συμπεριέλαβαν τη δημιουργία ενός φυτωρίου κυπαρισσιών στον πυθμένα της τάφρου καθώς και μια νέα διάταξη πρόσβασης στην πυροβολαρχία φαίνεται ότι επιβάρυναν τις ήδη ανεπαρκείς θεμελιώσεις και οδήγησαν σε αποδιοργάνωση τμημάτων των τειχών. Η κατασκευή περιήλθε σε κίνδυνο σοβαρής περαιτέρω κατάρρευσης, η οποία με τη σειρά της απείλησε άλλες σημαντικές μεσαιωνικές κατασκευές που αναπτύσσονται στις διαδοχικές στάθμες του Παλατιού.

Οι εργασίες αποκατάστασης υλοποιήθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή των Μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της απειλής της κατάρρευσης και είχε ως στόχο να αναδείξει την αμυντική λειτουργία του προμαχώνα και να ενισχύσει τις επικίνδυνες κατασκευές και τοιχοποιίες.

Εκτός από την ενίσχυση της κατασκευής του Προμαχώνα, το έργο είχε σαφή στόχο τη μετατροπή της περιοχής σε έναν κατάλληλο δημόσιο χώρο για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο συγκρότημα του μουσειακού-συνεδριακού κέντρου του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.

Η ολοκληρωμένη προκαταρκτική έρευνα στον Προμαχώνα έχει οδηγήσει στην αποκάλυψη σημαντικών νέων στοιχείων και στον εμπλουτισμό των γνώσεων σχετικά με διάφορες περιόδους της ιστορίας της Ρόδου.

Υποστήριξε την εκπόνηση επιστημονικών μελετών με νέα στοιχεία σχετικά με τον Κολοσσό της Ρόδου, τη βυζαντινή Ακρόπολη, την ύπαρξη της βόρειας πτέρυγας του Παλατιού που είχε καταρρεύσει κατά την Οθωμανική περίοδο και τον τρόπο με τον οποίο τα διαμερίσματα του Μεγάλου Μαγίστρου συνδέονταν με τον κήπο.

Αυτό το χαρακτηριστικό του έργου εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την κριτική επιτροπή, η οποία σχολίασε ότι: «με την προσπάθεια συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας και τεκμηρίωσης έχουν ανακτηθεί αποτελεσματικά πολλά στοιχεία που είχαν χαθεί σε αυτόν τον χώρο εξέχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς, το κομβικό σημείο της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου».

«Το έργο έχει αναδείξει αυτό το σημαντικό τμήμα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης της Ρόδου και βοήθησε να ανακτηθεί η τοπογραφία στη θέση του φρουρίου. Έχει επίσης δημιουργήσει ένα νέο χώρο δημόσιων δραστηριοτήτων, επιβεβαιώνοντας το καθεστώς του Παλατιού ως κέντρο εκδηλώσεων στην πόλη », είπε η κριτική επιτροπή.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – πληροφορίες

Βραβεία ΕΕ για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβεία EuropaNostra

Τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβεία EuropaNostra παρουσιάσθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002 και από τότε απονέμονται από την EuropaNostra.

Τα Βραβεία τιμούν και προωθούν τις καλές πρακτικές στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς: αποκατάσταση, έρευνα, διαχείριση, εθελοντισμό, εκπαίδευση και επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην ισχυρότερη δημόσια αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως στρατηγικού πόρου για την οικονομία και την κοινωνία της Ευρώπης. Τα Βραβεία έχουν την υποστήριξη του προγράμματος CreativeEurope της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τελευταία 15 χρόνια, οργανισμοί αλλά και ιδιώτες από 39 χώρες έχουν υποβάλει συνολικά 2,720 υποψηφιότητες για τα Βραβεία. Αναφορικά με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων ανά χώρα, η Ισπανία κατατάσσεται πρώτη με 498 έργα, και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 286 υποψηφιότητες. Στην τρίτη θέση είναι η Ιταλία (278 υποψηφιότητες). Αναφορικά με τις Κατηγορίες βράβευσης, οι περισσότερες υποψηφιότητες υποβλήθηκαν στην Αποκατάσταση (1,606). Ακολουθούν οι: Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Ευαισθητοποίηση (457), Έρευνα (340), και, τέλος, Μακροχρόνια Προσφορά στην Πολιτιστική Κληρονομιά (317).

Από το 2002, ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων έχουν επιλέξει 455 βραβευμένα έργα από 34 χώρες. Όπως και με τον αριθμό υποψηφιοτήτων, η Ισπανία έρχεται πρώτη με 61 βραβεία. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 60. Ακολουθούν η Ιταλία στην τρίτη θέση (37 βραβεία), η Γερμανία στην τέταρτη (29 βραβεία) και η Ελλάδα στην Πέμπτη (27 βραβεία). Όσον αφορά στις κατηγορίες βράβευσης, η Αποκατάσταση έχει τους περισσότερους νικητές (267), και ακολουθούν οι: Μακροχρόνια Προσφορά στην Πολιτιστική Κληρονομιά (67), Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Ευαισθητοποίηση (65), και Έρευνα (56).

Συνολικά 95GrandPrix των €10,000 έχουν απονεμηθεί σε εξέχουσες πρωτοβουλίες πολιτιστικής κληρονομιάς που επιλέχθηκαν από τα βραβευμένα έργα.

Τα Βραβεία ΕΕ για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβεία EuropaNostra έχουν ενισχύσει τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας τις καλές πρακτικές, ενθαρρύνοντας τη δια-συνοριακή ανταλλαγή γνώσης και ενώνοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρύτερα δίκτυα. Έχουν ακόμα επιφέρει σημαντικά οφέλη στους νικητές, όπως μεγαλύτερη εθνική και διεθνή προβολή, ευκαιρίες για χρηματοδότηση και αυξημένο αριθμό επισκεπτών. Επιπλέον, έχουν ευαισθητοποιήσει το ευρύτερο κοινό για την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά, αναδεικνύοντας τον εγγενή Ευρωπαϊκό της χαρακτήρα. Τα Βραβεία αποτελούν συνεπών ένα εργαλείο - κλειδί για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

EuropaNostra

Η EuropaNostra είναι η Πανευρωπαϊκή ομοσπονδία μη-κυβερνητικών οργανισμών για την πολιτιστική κληρονομιά. Με την στήριξη ενός ευρύτατου δικτύου δημόσιων φορών, ιδιωτικών εταιρειών και προσώπων και καλύπτοντας 40 χώρες σ’ όλη την Ευρώπη, αποτελεί τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών για την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Με έτος ίδρυσης το 1963, η EuropaNostra αναγνωρίζεται σήμερα ως το πιο αντιπροσωπευτικό δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη.

Πρόεδρος της οργάνωσης είναι ο PlácidoDomingo, παγκοσμίου φήμης τενόρος και διευθυντής ορχήστρας. Η EuropaNostra πραγματοποιεί εκστρατείες για τη διάσωση των Ευρωπαϊκών μνημείων, χώρων και φυσικών τοπίων που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος ‘The 7 MostEndangered’. Επιβραβεύει την αριστεία μέσω των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά / EuropaNostraAwards. Συνεισφέρει στην διαμόρφωση και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών στρατηγικών και πολιτικών αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά, μέσω δομημένου διαλόγου με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον συντονισμό της πλατφόρμας European Heritage Alliance 3.3.

CreativeEurope

CreativeEurope το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, με στόχο την αύξηση της συνεισφοράς τους στον αριθμό θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη.

Με προϋπολογισμό €1,46 δις. για το 2014-2020, υποστηρίζει οργανισμούς στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, των παραστατικών τεχνών, καλών τεχνών, εκδόσεων, του κινηματογράφου, τηλεόρασης, μουσικής και βιντεοπαιχνιδιών καθώς και δεκάδες χιλιάδων καλλιτεχνών και επαγγελματιών στον χώρο του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.

Η χρηματοδότηση θα τους επιτρέψει να δραστηριοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη, να πλησιάσουν νέα κοινά και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτεί η ψηφιακή εποχή.