Σημαντική η υγειονομική κάλυψη του Μαραθωνίου της Ρόδου

Ο τομέας της Υγειονομικής Κάλυψης του 4ου Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου Ρόδου την ερχόμενη Κυριακή είναι ένας από τους ιδιαίτερα σημαντικούς που απασχολεί την Οργανωτική Επιτροπή του.

Η εμπλοκή χιλιάδων αθλητών και φιλάθλων στην κορυφαία αθλητική γιορτή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον τρέχοντα χρόνο, υποχρεώνει την Επιτροπή να οργανώσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ενότητα.

Για τον λόγο αυτό, υπάρχει «ανοιχτή γραμμή» με τους γιατρούς του αγώνα κ. Μιχάλη Σοκορέλο, Δημήτρη Νομικάριο, Σταμάτη Μαυρουδάκη και Νίκο Άντερσεν, την EUROMEDICA, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, αλλά και το ΕΚΑΒ, όπως και τις Εθελοντικές Ομάδες (Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ρόδου).

Το ΕΚΑΒ θα είναι σε ετοιμότητα και θα έχει στη διάθεση των Ροδιτών πέντε συνολικά ασθενοφόρα, δύο από τα οποία θα είναι για τις ανάγκες του Μαραθωνίου Ρόδου και των άλλων αγώνων της ίδιας ημέρας (Ημιμαραθώνιος, 10.000μ., 5.000μ. και 1.000μ. για μαθητές Δημοτικών Σχολείων).

«Θα είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα την Κυριακή», λέει ο κ. Χαράλαμπος Τσιμπλέκας, υπεύθυνος του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και συνέχισε: «Θα έχουμε πέντε ασθενοφόρα, δηλαδή δύο έξτρα, που θα καλυφθούν από συναδέλφους που είχαν ρεπό και που κλήθηκαν να καλύψουν την Υπηρεσία. Είμαστε σε συνεννόηση με τους γιατρούς, όπως και με την Οργανωτική Επιτροπή. Το ΕΚΑΒ θα συμβάλλει στην επιτυχία της εκδήλωσης, που είναι και ο στόχος του κάθε εμπλεκόμενου στη διοργάνωση».

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Χρυσός χορηγός του Mαραθωνίου Ρόδου, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., καθώς και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, θα είναι και φέτος η Adidas, μέσω του τοπικού της καταστήματος Adidas Rhodes, ενώ ο αγώνας των 5 χλμ θα έχει φέτος την χορηγία και τα χρώματα του Ομίλου H Hotels.

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών είναι η Aegean Airlines και επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών η Blue Star Ferries. Χορηγός Φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο GRAND HOTEL MITSIS. Άλλοι χορηγοί του αγώνα είναι, η Eurobank, τα Lindos Hotels, το Semiramis Hotel, o Αθλητικός Όμιλος του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου και ο ανανεωμένος χώρος του Συσσιτίου στην Παλιά Πόλη. Ακόμη, η Red Bull, το Best Western Plaza Hotel που έχει ταυτιστεί ως το κέντρο διανομής υλικού του Μαραθωνίου, το Ioannidis Group of Hotels, η ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, το Garden of Panthenols και το Blue Bay Group of Hotels.

Το Mediterranean Hotel, το Marianna Palace Hotel, το Parthenon City Hotel, η Μελισσοκομική Δωδεκανήσου, η Mid Εast travel, το πρακτορείο GEM Travel, το Destination One, το Takis Taste και η Peugeot του κ. Παρασκευά.

Υποστηρικτές, είναι: Pellos Travel, Drive Rent a Car, Ronda Cafe, Memphis bbq Grill, Gran café, οινοποιία Τατάκης, dj κ. Τάσος Γιασιράνης, η high 5 gel, τα Super Market Ιωάννης Πάππου και Ιάκωβος Κοζάς, η Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ-CLEAN AND PAPER, αλλά και η Δωδεκάνησος Seaways.

Xoρηγός επικοινωνίας είναι τα αθλητικά κανάλια Novasports, Media Partner είναι η κορυφαία εταιρεία αποδελτίωσης στην Ελλάδα, Innews.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχές: http://www.roadstorhodes.com

Facebook: https://www.facebook.com/roads2rhodes

Twitter: https://twitter.com/RoadstoRhodes

Instagram: https://www.instagram.com/roadstorhodes